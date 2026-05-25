Ra mắt Việt Nam chưa lâu, Geely EX2 rục rịch có bản mới nâng tầm vận hành

CarNewsChina đưa tin, phiên bản mới của Geely EX2 sẽ được giới thiệu tại Trung Quốc vào cuối tháng 5. Theo đó, xe sẽ có một số tinh chỉnh ở phần ngoại thất với logo nhận diện thương hiệu Galaxy, đi kèm tùy chọn ốp mâm khí động học (Aero Hubcap).

Đáng chú ý, dung lượng của bộ pin LFP đi kèm được nâng cấp lên mức 35kWh và 47kWh (tùy phiên bản), cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 360km và 460km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Tại Việt Nam, phiên bản hiện hành đang dùng pin 39,4kWh, có tầm vận hành 395km sau mỗi lần sạc.

Thiết kế của Geely EX2 hiện hành đang mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Khả năng vận hành của Geely EX2 mới có thể sẽ không thay đổi, theo truyền thông Trung Quốc. Xe hiện hành được trang bị động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu với hai cấu hình sức mạnh: 78 mã lực và 115 mã lực. Bản cấu hình cao đang được phân phối tại Việt Nam.

Hệ thống làm mát pin bằng chất lỏng là trang bị tiêu chuẩn trên Geely EX2, giúp mẫu xe hatchback thuần điện này tạo được lợi thế cạnh tranh so với phần lớn các đối thủ cùng “hạng cân” đang sử dụng hệ thống làm mát pin bằng không khí, ví dụ như BYD Seagull (Dolphin Mini) hay Wuling Bingo.

Nội thất của Geely EX2 đang mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Giá bán của Geely EX2 mới chưa được hé lộ. Các phiên bản hiện hành của xe tại Trung Quốc đang có giá bán dao động 68.800-87.800 nhân dân tệ, quy đổi tương đương 267-340 triệu đồng.

Do không được miễn thuế nhập khẩu nên giá bán lẻ đề xuất của Geely EX2 khi về Việt Nam cao hơn đáng kể, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của khách hàng khi có giá khởi điểm 459 triệu đồng, bản cao nhất ở mức 499 triệu đồng. Đồng thời, trên phiên bản cao cấp nhất, xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động (ADAS).

Đối thủ trực tiếp của mẫu xe Trung Quốc là “đồng hương” BYD Dolphin, có giá 569 triệu đồng nhưng đang được giảm còn 499 triệu đồng (áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên).

BYD Dolphin vừa có bản nâng cấp tại Việt Nam, chuyển từ nhập khẩu từ Trung Quốc sang Thái Lan nhưng vẫn chưa có gói công nghệ ADAS (Ảnh: BYD).

Geely EX2 lần đầu ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2024 dưới tên gọi Xingyuan thuộc thương hiệu con Geome của Tập đoàn Geely, sau đó chuyển sang phân phối dưới thương hiệu Galaxy. Tại thị trường tỷ dân, EX2 đang là sản phẩm “hot”, với hơn 465.000 xe được bán ra trong năm 2025.

Tại Việt Nam, Geely vẫn được xem là thương hiệu mới, đồng thời khách hàng vẫn chưa thực sự “mở lòng” với các sản phẩm thuần điện khác không đến từ VinFast, chủ yếu do rào cản về hạ tầng trạm sạc.

Tại nước ta, VinFast đang là thương hiệu xe điện duy nhất sở hữu hệ thống trạm sạc có độ phủ gần như khắp toàn quốc. Bên cạnh đó, hãng xe Việt còn áp dụng chính sách miễn phí sạc đến năm 2029, giúp người dùng gần như không tốn chi phí di chuyển.

Nhằm giải quyết hạn chế này, Tasco Auto (doanh nghiệp nắm quyền phân phối Geely tại nước ta và nhiều thương hiệu khác) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ford Việt Nam về việc chia sẻ hạ tầng sạc xe điện. Theo đó, hai bên đặt mục tiêu phát triển mạng lưới lên 89 trạm sạc trong năm nay.