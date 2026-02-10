Phủ ceramic có gây hại gì cho sơn xe không?

Lướt qua ý kiến trên các diễn đàn, hội nhóm về ô tô, tôi thấy nhiều người khen và ủng hộ việc phủ ceramic cho xe.

Ưu điểm mà mọi người nhắc tới là tăng tính thẩm mỹ, giúp xe luôn sáng bóng, ít bám bụi bẩn, mà không gây hại gì cho lớp sơn nguyên bản, lại chống bạc màu, chống xước dăm...

Phủ ceramic thường được quảng cáo là "tạo hiệu ứng lá sen", giúp chống nước, chống bụi, chống xước cho ô tô (Minh họa: Autospa In).

Nhưng theo tôi hiểu, ceramic (hay gốm, sứ) là hợp chất được tạo thành từ các vật liệu như carbide, oxide, nitride… Thú thật là tôi cũng không am hiểu kỹ thuật hóa, nhưng nghĩ phủ hợp chất gì đó lên xe ít nhiều cũng sẽ tác động vào lớp sơn nguyên bản nên khá băn khoăn.

Vì thế, tôi muốn mọi người cùng chia sẻ kiến thức, trải nghiệm thực tế về việc phủ ceramic cho xe. Liệu phủ ceramic có gây hại gì cho lớp sơn nguyên bản không? Cần lưu ý những gì khi phủ ceramic cho xe?

Độc giả Linh Phạm