Có nên tắt điều hòa trước khi tắt máy ô tô không?

Tôi mới mua ô tô, có rất nhiều thứ muốn tìm hiểu, nên đã tham gia nhiều hội nhóm về xe và giao thông trên mạng xã hội, cũng chăm đọc các bài viết trên báo liên quan đến kinh nghiệm sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa xe.

Đối với việc sử dụng điều hòa ô tô, tôi thấy có nhiều người khuyên nên tắt điều hòa trước khi tắt máy để tránh ẩm mốc dàn lạnh, giảm tải cho ắc quy và động cơ lúc khởi động xe (không phải "gánh" thêm điều hòa khi khởi động), từ đó tiết kiệm nhiên liệu.

Nhiều ý kiến cho rằng nên tập thói quen tắt điều hòa trước khi tắt máy ô tô (Ảnh minh họa: Nhật Minh).

Còn một lý do nữa là tắt điều hòa trước khi tắt máy khoảng 1-3 phút sẽ giúp cơ thể dần làm quen với nhiệt độ bên ngoài, tránh bị sốc nhiệt.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng việc tắt điều hòa trước khi tắt máy chỉ phù hợp với ô tô đời cũ, còn trên xe đời mới, vì hệ thống điều khiển điện tử (ECU) sẽ tự động điều phối, tắt toàn bộ hệ thống hỗ trợ khác của xe để tập trung toàn bộ nhiên liệu, điện cho động cơ.

Ngoài ra, nếu không tắt điều hòa trước khi tắt máy thì khi lên xe, chỉ cần nổ máy là điều hòa sẽ bật luôn, xe mát nhanh.

Mọi người cùng chia sẻ thêm về việc này nhé!

Độc giả Hoàng Anh