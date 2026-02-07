Loạt ô tô phổ thông giảm giá trên 100 triệu đồng sát Tết Nguyên đán

Những ngày cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu mua ô tô của người dân tăng vọt, tạo động lực cho các thương hiệu, đại lý chạy đua ưu đãi, giảm giá nhằm kích cầu doanh số, xả hàng tồn để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh sau Tết Nguyên đán.

Ở nhóm phổ thông, hầu hết mẫu xe đều được hưởng ưu đãi từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, đồng thời tồn tại một số mẫu xe cá biệt có mức giảm trên 100 triệu đồng.

MG

MG4 EV là mẫu xe có mức giảm kỷ lục trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, một showroom tại miền Trung đang áp dụng mức giảm 358 triệu đồng cho bản cao cấp (Lux), giá từ 948 triệu đồng xuống 590 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn (Del) của MG4 được chào mức giá 550 triệu đồng, giảm 278 triệu đồng so với giá niêm yết.

MG4 EV giảm kỷ lục gần 360 triệu đồng (Ảnh: Đại lý MG).

Tại các đại lý khác, mức giảm của MG4 có thể thấp hơn, và đa phần hết bản tiêu chuẩn, chỉ còn biến thể Lux nhưng số lượng không nhiều. Ngoài ưu đãi giảm giá, các đại lý còn tặng kèm bộ sạc treo tường công suất 7kW, bảo hiểm thân vỏ và một số phụ kiện khác.

Subaru

Dải sản phẩm Subaru hiện có 2 mẫu xe được giảm giá hơn 100 triệu đồng, bao gồm Crosstrek và Forester thế hệ cũ.

Theo đó, Crosstrek phiên bản 2.0 i-S giảm 119 triệu đồng với số VIN 2025 và 199 triệu đồng với số VIN 2024. Phiên bản 2.0 i-S Hybrid giảm 159 triệu đồng với số VIN 2025 và 239 triệu đồng với số VIN 2024. Giá thực tế dao động từ 899 triệu đồng đến 1,109 tỷ đồng.

Subaru Crosstrek vốn khó tiếp cận số đông do giá bán cao vượt phân khúc (Ảnh: Đại lý Subaru).

Việc hãng xe Nhật đưa ra mức giảm sâu nhằm thúc đẩy doanh số cho Crosstrek là điều dễ hiểu. Xe thuộc phân khúc hạng B, nhưng giá bán niêm yết 1,098-1,268 tỷ đồng vượt xa đối thủ đồng hạng như Toyota Corolla Cross (từ 820 triệu đồng) hay Honda HR-V (từ 699 triệu đồng).

Đối với Forester, mẫu xe này chỉ còn số VIN 2024 với mức giảm lần lượt 140 triệu đồng, 230 triệu đồng và 260 triệu đồng, tương ứng 3 phiên bản 2.0i-L, 2.0i-L EyeSight và 2.0i-S EyeSight.

Hiện tại, Subaru Forester ở Việt Nam đã được nâng cấp lên thế hệ mới và chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản kể từ tháng 11/2025. Số xe thuộc diện ưu đãi lần này là thế hệ cũ tồn kho chưa “xả” hết.

Hyundai

Trong tháng 2/2026, Hyundai Thành Công đưa ra ưu đãi 220 triệu đồng đối với Santa Fe và 200 triệu đồng đối với Palisade, bao gồm giảm giá, quyền lợi thẻ hội viên và tặng gói gia hạn bảo hành.

Tham khảo tại đại lý, giá thực tế của Hyundai Santa Fe đang giảm 160-180 triệu đồng. Giá thực tế bản Prestige dao động 1,09-1,1 tỷ đồng. Bản Calligraphy 2.5 7 ghế dao động 1,13-1,14 tỷ đồng và bản Calligraphy 2.5 Turbo dao động 1,18-1,19 tỷ đồng.

Trong khi đó, Hyundai Palisade giảm gần 200 triệu đồng với phiên bản Exclusive và khoảng 100 triệu đồng với phiên bản Prestige. Xe mang số VIN 2025.

Năm 2025, doanh số Hyundai giảm 20,8% với 53.229 xe đến tay khách hàng, trái ngược với tình hình chung của thị trường ô tô Việt Nam khi lần đầu vượt mốc 600.000 xe/năm. Hyundai Santa Fe nằm trong nhóm có doanh số giảm sâu nhất với mức giảm 62,3%, trong khi Palisade giảm 26,4%.

Toyota

Ngày 20/1, Toyota thông báo điều chỉnh giá dải sản phẩm hybrid tại thị trường Việt Nam dựa theo quy định mới liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid. Alphard HEV là mẫu xe giảm sâu nhất, lên tới 200 triệu đồng. Giá bán từ mức 4,615 tỷ đồng giảm xuống 4,415 tỷ đồng.

Toyota Alphard HEV được giảm giá 200 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Quý).

Toyota Alphard hiện hành thuộc thế hệ mới nhất, ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2023. Phiên bản HEV ban đầu có giá bán 4,475 tỷ đồng, sau đó tăng 140 triệu đồng đầu năm 2025, và hiện giảm về mức 4,415 tỷ đồng.

Được biết đến với biệt danh "chuyên cơ mặt đất" tại Việt Nam, Toyota Alphard không phải sản phẩm dành cho người dùng phổ thông. Mẫu MPV cỡ lớn này hướng tới nhóm khách hàng, những doanh nghiệp cần phương tiện chuyên chở cao cấp.

Volkswagen

Các đại lý Volkswagen đang chào bán Teramont với mức giảm hơn 200 triệu đồng. Cụ thể, Teramont Base giảm 210 triệu đồng, giá thực tế 1,788 tỷ đồng. Bản Limited Edition giảm 200 triệu đồng, giá thực tế 1,938 tỷ đồng. Đợt giảm giá này nhằm mục đích xả kho để đón phiên bản mới Teramont Pro sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 3.

Volkswagen Teramont nhập Mỹ đang giảm 200-210 triệu đồng tại đại lý (Ảnh: Đại lý Volkswagen).

Volkswagen Teramont thuộc phân khúc SUV full-size, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Palisade và Ford Explorer. Phiên bản mới của mẫu xe này sẽ chuyển nguồn gốc nhập khẩu sang Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Volkswagen Viloran Luxury số VIN 2024 cũng nhận mức giảm giá 100 triệu đồng, giá thực tế 2,188 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng xe không nhiều. Với xe mang số VIN 2025, giá bán không thay đổi.