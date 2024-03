Phóng nhanh, xe máy ngã sõng soài trên đường vì né người đi bộ sang đường

Sự việc xảy ra hôm 29/3 trên đường Trần Khánh Dư (Hà Nội).

Video cho thấy có lẽ do thấy xe máy phóng nhanh nên hoảng, khi gần sang gần hết đường, người đi bộ đã chuyển sang chạy. Trong khi đó, hai thanh niên đi xe máy phóng nhanh ở sát lề đường bên trái, bị ô tô và các xe máy phía trước che khuất tầm nhìn, nên đã không xử lý kịp khi thấy người đi bộ bất ngờ xuất hiện.

Xe máy ngã sõng soài trên đường vì né người đi bộ sang đường (Video: OFFB).

"Hiện nay, việc người đi bộ sang đường tùy tiện và bất cẩn quá phổ biến, một phần do thiếu chỗ sang đường an toàn, phần khác do bản thân người đi bộ thiếu ý thức, không sang đường đúng chỗ.

Nhiều nơi ở Hà Nội, như đường Nguyễn Trãi, Chùa Bộc hay Nguyễn Văn Huyên, rõ ràng có cầu bộ hành nhưng người ta lười leo thang lên, vẫn cứ sang đường ngay bên dưới gầm cầu, rất nguy hiểm.

Trong khi đó, nhiều người đi xe máy, ô tô cũng thiếu ý thức nhường đường cho người đi bộ dù là nơi có vạch kẻ, nên khó hình thành thói quen sang đường đúng chỗ cho người đi bộ", tài khoản Facebook có tên Thúy Loan bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Các thanh niên đi xe máy quá liều mạng, còn không đội mũ bảo hiểm, nhưng người đi bộ chạy như vậy cũng dễ khiến người đi xe máy, ô tô khó phán đoán để tránh", tài khoản Hùng Anh nêu ý kiến.

"Tôi thấy cần xử phạt thật nghiêm mọi hành vi vi phạm luật giao thông, bất kể là người đi bộ, đi xe đạp, xe máy hay ô tô. Cũng cần dẹp bỏ lệ xe to đền xe bé, người đi xe phải bồi thường cho người đi bộ. Sai đến đâu xử lý tới đó, dù đi bộ hay đi xe gì. Nếu làm nghiêm một thời gian thì chắc chắn tình hình giao thông sẽ được cải thiện, giảm tỷ lệ tai nạn", tài khoản Minh Tuấn bình luận.

Về mức xử phạt, theo Điều 9 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người đi bộ không đi đúng phần đường quy định, vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt tiền 60.000-100.000 đồng.

Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 quy định nếu người đi bộ vi phạm giao thông như: băng qua đường, đi dưới lòng đường dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể đối diện với việc bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.