Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 4/9 trên một tuyến đường ở TPHCM.

Pha xử lý "ngàn like" của tài xế xe tải khi đi qua cổng trường (Nguồn video: OFFB).

Video đã thu hút rất đông người xem và bình luận, cùng hàng ngàn lượt like, "thả tim", sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Hầu hết các ý kiến đều tán dương hành động dừng xe nhường đường cho học sinh sang đường của tài xế xe tải.

"Trong tình huống này, ở đoạn đầu, khi học sinh chưa sang đường và không phải vị trí có vạch kẻ dành cho người đi bộ thì ô tô hoàn toàn có thể đi thẳng, nhưng tài xế vẫn quyết định dừng hẳn xe lại để nhường đường, đó là một hành động đẹp cần lan tỏa. Trên thực tế có rất nhiều người điều khiển ô tô và xe máy thấy rõ người đi bộ đang sang đường nhưng vẫn cố lách qua trước mặt người đi bộ.

Ngay trong clip này cũng có thể thấy một số xe máy cố lách lên ở bên trái ô tô, đi sang cả làn ngược chiều để vượt, gây nguy hiểm cho các em học sinh đang sang đường", tài khoản Lê Minh bình luận.

Tài khoản Hoàng Trần cũng đồng tình: "Mình rất ủng hộ việc nhường đường của bác tài. Đi đường cứ gặp các cháu là mình nhường tối đa. Ai cũng có ý thức nhường đường cho người đi bộ, đặc biệt là các em học sinh thì giao thông sẽ an toàn, văn minh hơn".

Trong khi đó, nick Mạnh Thắng nêu ý kiến trong một nhóm về xe vào giao thông: "Với những tình huống như thế này, phải để ý xe cánh trái vượt lên là cũng nguy hiểm lắm. Cẩn thận hơn thì bác tài nên bật thêm xi-nhan trái cho xe sau thấy để người ta không vượt trái".

Tài khoản Quang Huy cũng có ý kiến tương tự: "Mình nhường nhưng xe máy phía sau không biết, hoặc cố tình không nhường, lách lên thì rất nguy hiểm. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy rồi, nên khi dừng xe để nhường đường cho các cháu thì bác tài nên bật xi-nhan trái hoặc thò tay ra tín hiệu để các xe sau không cố vượt".

Về quy định pháp luật đối với việc nhường đường cho người đi bộ, cả Luật Giao thông đường bộ 2008 trước đây và Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 mới đều có các điều, khoản quy định rằng ngay cả ở nơi không có vạch kẻ, người điều khiển phương tiện vẫn cần chú ý quan sát, nếu thấy người đi bộ, đoàn người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ để nhường.

Vượt xe khác khi đang có người đi bộ sang đường cũng là phạm luật.

Nếu phạm lỗi không nhường đường cho người đi bộ thì người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, còn người điều khiển mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự có thể bị phạt 1-2 triệu đồng (theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP).