Pha bẻ lái khó hiểu của nữ tài xế khiến ô tô sa hố

Tình huống diễn ra vào ngày 14/1 ở Đắk Lắk và được camera hành trình của một xe khác ghi lại.

Pha xử lý khó hiểu của nữ tài xế khiến ô tô lao xuống rãnh (Video: OFFB).

Có lẽ việc không quan sát kỹ địa hình bên phải và sợ va chạm với xe có camera hành trình ở vị trí đối diện đã khiến tài xế lúng túng, đánh lái quá sớm.

Việc mặc quần áo lùng thùng và đi giày dép không phù hợp cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ tới việc lái xe.

Dù là nam hay nữ, "tài già" hay người mới lái, tài xế nên chú ý đi giày dép đế mềm và ôm vừa chân, tránh đi giày cao gót, dép lê, dép xỏ ngón hoặc các loại giày dép đế quá dày, quá cứng... sẽ khó điều khiển chân ga và chân phanh chính xác.

"Hình như gương bên phải còn chưa mở? Cô ấy mặc váy áo lòa xòa quá, lại thêm đôi sục kia phom to, đế cứng, không "thật chân", lái xe không an toàn chút nào. Không phải vơ đũa cả nắm nhưng các chị em lái xe trời nắng có những kiểu che chắn đáng sợ lắm, bịt kín mít mặt mũi, đeo găng tay, mặc áo chống nắng, rồi có người còn đội nón lá, mũ rộng vành... rất nguy hiểm vì khó quan sát và khó xử lý tình huống", tài khoản Duy Anh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Lê Quang bổ sung: "Đúng rồi, bình thường có thể không sao chứ khi có tình huống gì bất ngờ hoặc hơi khó một chút thì việc mặc quần áo không gọn gàng, đi giày dép không phù hợp sẽ khiến tài xế thậm chí có thể nhầm chân ga, chân phanh rất nguy hiểm. Trong trường hợp này, xe rơi xuống rãnh như vậy có vẻ không hư hỏng nặng, cũng không gây nguy hiểm cho ai là may mắn rồi".