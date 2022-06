Peugeot 408 ra mắt, thêm lựa chọn cho phân khúc xe gia đình tầm trung

Peugeot đã nhảy vào phân khúc đang "hot" nhất hiện nay - coupe crossover.

Đối thủ cạnh tranh chính của Peugeot 408 sẽ là Skoda Octavia and Ford Focus. Đúng như tên gọi, mẫu xe này có kích cỡ nằm giữa 308 hatchback và 508 sedan, và có thể là cả về giá.

Peugeot 408 dùng bản cập nhật của cơ sở gầm bệ EMP đang được dùng cho nhiều mẫu xe của thương hiệu ô tô Pháp. Xe dài 4.690mm, với chiều dài cơ sở 2.787mm, là xe rộng rãi nhất của Peugeot. Xe cao chưa đến 1.500mm, thấp hơn mức tối thiểu 1.640-1.750mm của một chiếc SUV.

Ốp nhựa màu đen ở cản trước, vòm chắn bùn bánh xe và chân cửa tạo vẻ thể thao, rắn rỏi cho xe. Cụm đèn pha siêu mỏng và xếch làm nên nét cá tính cho mũi xe. Đuôi xe được thiết kế tương tự Subaru WRX có thể sẽ gây nhiều tranh cãi, nhưng hai "tai mèo" (theo cách gọi của Peugeot) nằm trên đỉnh cột C có vai trò tối ưu hóa luồng gió xung quanh đuôi xe trông khá bắt mắt.

Xe được thiết kế dài mình nhưng khá thấp.

Mở màn bằng động cơ hybrid, sau đó sẽ là thuần điện

Động cơ tiêu chuẩn là PureTech 1.2L, cho công suất 128 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Peugeot không công bố khả năng tăng tốc của mẫu xe này, nhưng động cơ tương tự đang dùng cho xe Citroen có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 10,4 giây.

Hệ thống hybrid sạc điện (PHEV) dùng động cơ PureTech 1.6L kết hợp với mô-tơ điện công suất 81 kW (109 mã lực). Lựa chọn duy nhất là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Ở bản Peugeot 408 Hybrid 225, động cơ xăng cho công suất 178 mã lực, còn bản Hybrid 180 có công suất 148 mã lực. Tuy nhiên, với thêm sự hỗ trợ của mô-tơ điện, hai bản lần lượt có công suất là 178 mã lực và 222 mã lực.

Peugeot 408 hiện mới chỉ có bản máy xăng và bản hybrid sạc điện.

Peugeot hiện chưa công bố thông số về quãng đường xe có thể chạy chỉ với mô-tơ điện. Tuy nhiên, động cơ tương tự trên mẫu Citroen C5 X cho xe khả năng chạy khoảng 55-61km chỉ bằng điện, theo chuẩn WLTP, nhưng trên thực tế có thể chỉ được 40-50km.

Thời gian sạc của bộ pin 12.4 kWh với hệ thống sạc 3.7 kW tiêu chuẩn là 3 tiếng 50 phút, nhưng với hệ thống sạc 7.4 kW thì thời gian giảm xuống còn 1 tiếng 55 phút.

Peugeot cho biết sẽ bổ sung phiên bản chạy điện thuần túy sau.

Không gian nội thất thời thượng

Peugeot 408 không gây thất vọng ở nội thất.

Xe dùng thiết kế cabin i-Cockpit đã được công ty đăng ký sở hữu thương mại, với vô lăng cỡ nhỏ đặc trưng của Peugeot và bên trên là màn hình kỹ thuật số thay cho đồng hồ kim số truyền thống. Màn hình cảm ứng trung tâm cỡ 10 inch nằm chìm trong táp-lô.

Trang bị bên trong xe có thể sẽ khác nhau giữa các phiên bản và các thị trường, nhưng có thể trông đợi ghế massage, nội thất bọc da Nappa, cửa nóc panorama và dàn âm thanh hifi 690W đến từ nhãn hiệu âm thanh Focal.

Về trang bị an toàn, Peugeot 408 có các hệ thống chống lật, như kiểm soát hành trình chủ động kèm tính năng "Stop and Go", hỗ trợ đỗ xe 360 độ bằng 4 camera.

Một số hình ảnh chi tiết xe:

Ảnh: Peugeot