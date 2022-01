Các tiêu chí chọn SUV đang dần trẻ hóa, New Peugeot 5008 dễ dàng chinh phục khách hàng

Tuy nhiên, không còn mang những tiêu chí "thực dụng", các gia đình thế hệ sau đã có xu hướng chọn SUV cá nhân hóa theo nhu cầu và khắt khe hơn trong thiết kế. Điều này trở thành cơ hội lớn cho hãng xe "sư tử Pháp" khi xuất hiện New Peugeot 5008 với phong cách thiết kế chạm cảm xúc. Ôm trọn nhiều tiêu chí nổi bật, dòng xe 7 chỗ này đã tiếp cận và mang đến sự thỏa mãn kỳ vọng nơi khách hàng trong phân khúc xe thể thao đa dụng.

Để gặt hái được nhiều thành công doanh số, New Peugeot 5008 đã có những ưu điểm gì để thuyết phục khách hàng Việt?

SUV ngoài tiện lợi, phải chuẩn "gu"

Sau nhiều năm vắng bóng, Peugeot trở lại thị trường Việt Nam hơi muộn so với những cái tên cùng thời, thế nhưng Peugeot đang là một trong những hãng xe Châu Âu được ưa chuộng và phổ biến nhất tại Việt Nam. Việc Peugeot giới thiệu New Peugeot 5008 với hai phiên bản AL (Allure) và GT (Grand Tourisme) đã chính thức hoàn thiện line - up sản phẩm bộ 3 SUV Thế hệ mới (New Peugeot 2008, New Peugeot 3008, New Peugeot 5008), mang đến trải nghiệm tựa xe sang. Không chỉ thuyết phục người dùng với thiết kế đẹp mắt, New Peugeot 5008 còn tạo khác biệt với những chi tiết đặc trưng, chỉ thấy ở hãng xe "sư tử Pháp". Nhìn từ trước, xe được trang bị lưới tản nhiệt tràn viền, kết hợp với hệ thống đèn ban ngày hình dạng "nanh sư tử" chiếu sáng, nhìn tổng thể, không khó để nhận diện được các dòng xe của Peugeot. Mang phong cách thiết kế sáng tạo đậm chất Pháp, phần thân xe điểm xuyết bởi các thanh chrome kéo dài, tạo nên hình dáng bề thế tựa như sư tử đang vồ mồi. Nhấn điểm thêm với đèn hậu sắc sảo công nghệ FULL LED, bọc trong lớp kính màu khói, phá cách với hiệu ứng móng vuốt sư tử 3D. New Peugeot 5008 đã tiếp cận khách hàng có gu khi sở hữu diện mạo mạnh mẽ và dễ dàng tạo được ấn tượng trên phố.

Không chỉ tạo chú ý trong ngoại hình, New Peugeot 5008 mở ra không gian nội thất cực đỉnh với trải nghiệm i-cockpit, ngôn ngữ thiết kế hướng đến người dùng được mô phỏng khoang lái phi cơ. Điểm đặc biệt trong thiết kế i-cockpit là vô lăng dạng D-cut, mang đến cảm giác lái chắc tay và cá tính. Khác với các thiết kế mở rộng, xe được trang bị màn hình kỹ thuật số 12,3 inch hướng về người lái kết hợp nút điều khiển chức năng mô phỏng phím đàn piano, giúp người dùng kích hoạt sự tự do khi là trung tâm điều khiển xe.

Mê hoặc trong phong cách thiết kế được định hình theo tiêu chuẩn thẩm mỹ hướng đến tương lai, New Peugeot 5008 như thổi một làn gió mới trong phân khúc SUV bởi diện mạo nội và ngoại thất tựa xe sang, khẳng định vị thế của "sư tử Pháp" với tuổi đời thương hiệu hơn 210 năm.

"Đảm" trọn nhiệm vụ của một chiếc xe đa dụng

New Peugeot 5008 sở hữu diện tích rộng rãi với bố trí 7 ghế ngồi, phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng kể cả những gia đình 2 thế hệ. Đặc biệt, điểm cộng tiện lợi trong dòng SUV cỡ D này là tính năng "Magic Flat" giúp gập linh hoạt hàng ghế thứ 2 và 3, cá nhân hóa không gian và tăng diện tích sử dụng theo nhu cầu. Bởi ưu điểm dung tích cốp xe lớn (lên đến 2.150 lít) kết hợp tích năng mở cốp tự động bằng cảm biến chân, New Peugeot 5008 giúp người dùng thoải mái để đồ và dễ dàng đóng mở ngay cả khi xách đồ cồng kềnh. Ngoài ra, xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama và chất liệu ghế ngồi bọc da Claudia cao cấp, mang đến cảm giác dễ chịu khi ngồi bên trong xe.

Không dừng lại với những thành công trước đó, trong lần giới thiệu lần này, New Peugeot 5008 xuất hiện chỉn chu trong phiên bản GT, đột phá với loạt trang bị mới và đưa khách hàng đến nhiều cung bậc trải nghiệm tiện nghi hơn. Trang bị kính 2 lớp ở hàng ghế trước và kính tối màu ở hàng ghế sau, giúp xe sở hữu độ cách âm tối đa và riêng tư hóa nhu cầu cho gia đình. Đắm chìm trong không gian tạo cảm xúc, phiên bản GT được thay thế ốp trần tối màu và chất liệu ghế ngồi Claudia Habana cao cấp, tích hợp thêm tính năng massage và sưởi ở hàng ghế trước, giúp duy trì cảm giác thoải mái cả trong những chuyến đi dài. Nâng cấp hệ thống âm thanh Hi-Fi Premium đến từ thương hiệu Focal với 10 loa bố trí xung quanh xe, New Peugeot 5008 tái hiện không gian giải trí của một rạp hát đúng nghĩa. Ngoài ra, xe còn chiều lòng người dùng khi bổ sung chế độ điều chỉnh gió tự động, phát hiện ô nhiễm, mang đến sự thân thiện, tạo kết nối sau vô lăng.

Kích hoạt an toàn trên mọi cung đường

Với trang bị mâm 18-inch phong cách Los Angeles và 19-inch phong cách New York lần lượt với hai phiên bản AL và GT, New Peugeot 5008 làm chủ mọi hành trình bởi khả năng vận hành êm ái. Được phát triển trên khung gầm nổi tiếng EMP2, động cơ tăng áp 1.6L THP với mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại vòng tua 1.400 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp EAT6, đây là các đặc điểm giúp xe vận hành mạnh mẽ và sở hữu khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Bên cạnh đó, xe được duy trì tính năng Advanced Grip Control và hỗ trợ xuống dốc HADC, giúp tự tin di chuyển trên mọi địa hình. Vượt qua cảm giác lái thông thường, một chiếc SUV không chỉ cấu tạo từ động cơ hiệu suất, mà các yếu tố an toàn cũng được đặt lên hàng đầu. Xe trang bị gói an toàn nâng cao ADAS bao gồm hỗ trợ giữ làn đường, 6 túi khí, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ và cảnh báo người lái tập trung, giúp New Peugeot 5008 trở thành một trong những dòng xe gia đình đáng sở hữu.

Tiếp cận khách hàng với mức giá dễ chịu

Xuất hiện với hàng loạt trang bị công nghệ và ngoại hình mang phong cách đậm chất Pháp, New Peugeot 5008 đưa người dùng đến gần hơn với trải nghiệm SUV khi công bố mức giá tương xứng, cụ thể 1 tỷ 219 triệu đồng đối với phiên bản AL và 1 tỷ 319 triệu đồng dành cho phiên bản GT. Đặc biệt, hòa nhịp trong không khí ưu đãi dịp cuối năm, Peugeot không chỉ được áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo quy định nhà nước mà còn cập nhật thêm nhiều ưu đãi cho những khách hàng đầu tiên sở hữu dòng xe mới.

Thấm nhuần tinh hoa thiết kế thời thượng mang chất lượng vượt trội, New Peugeot 5008 đã chinh phục được những khách hàng có "gu" với diện mạo sang trọng, vượt qua các tiêu chuẩn thông thường của một dòng xe SUV. Chỉ với khả năng vận hành và động cơ hiệu suất thôi chưa đủ, Peugeot còn mang theo nhiều giá trị hướng đến người dùng bằng trải nghiệm cầm lái và nhiều trang bị an toàn. Sau cùng, các tiêu chí nổi bật, New Peugeot 5008 là một sự lựa chọn "bắt ánh nhìn trên phố", nhằm làm chiều lòng những khách hàng trót yêu chất thời thượng của mẫu xe SUV Châu Âu.