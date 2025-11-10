Ngắm thực tế xe buýt điện VinFast: 20 chỗ ngồi, nhiều công nghệ

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một lô xe buýt điện mới từ VinFast, có tên gọi EB 6. Một số chiếc thậm chí được dán biển tạm, cho thấy dòng xe này đang trong giai đoạn chạy thử cuối, trước khi chính thức được bàn giao cho các doanh nghiệp vận tải.

Thiết kế của VinFast EB 6 mang nét đặc trưng của xe buýt điện thương hiệu Việt với tông màu đen-xanh lá (Ảnh: MXH).

Chiếc VinFast EB 6 trong hình thuộc phiên bản chuyên chở học sinh, với sức chứa 20 người, trong đó có 19 chỗ ngồi dành cho hành khách và một ghế tài xế. Mẫu xe này được trang bị một động cơ điện công suất tối đa 140kW (khoảng 190 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 420Nm, dẫn động cầu sau, tốc độ tối đa 90km/h.

Với tầm di chuyển hơn 250km sau mỗi lần sạc đầy nhờ bộ pin có dung lượng 179,5 kWh, sản phẩm này cũng có thể được những doanh nghiệp vận tải khai thác làm xe khách, xe chở cán bộ nhân viên... Xe có hỗ trợ sạc nhanh, mất khoảng 70 phút để sạc 20-80% pin với công suất DC tối đa 120kW.

VinFast EB 6 có chiều dài 6.200mm, chiều rộng 2.200mm và chiều cao 2.900mm (Ảnh: MXH).

Ngoài ra, VinFast EB 6 còn có một phiên bản xe buýt đô thị, chỉ khác ở cách sắp xếp ghế ngồi và công nghệ tích hợp. Biến thể này có 11 chỗ ngồi, 1 chỗ cho xe lăn, 17 chỗ đứng, cho tổng sức chứa lên tới 30 người, ít hơn một nửa so với dòng xe buýt điện cỡ lớn của VinFast đang được khai thác.

VinFast EB 6 phiên bản chuyên chở học sinh có mỗi bên 2 hàng ghế, lối đi ở giữa (Ảnh: MXH).

Vị trí tài xế của VinFast EB 6 có camera giám sát, đi kèm nhiều tiện nghi nổi bật như: hệ thống điểm danh, cảnh báo giúp không bỏ quên học sinh trên xe và ứng dụng thanh toán, tích điểm dành cho phụ huynh, học sinh. Xe sử dụng phím bấm chỉnh số đặt ngang, tích hợp cổng sạc điện thoại.

Phía sau vô-lăng vẫn có màn hình nhỏ giúp tài xế theo dõi các thông tin cơ bản như tốc độ, mức pin, tầm vận hành… (Ảnh: MXH).

Khu vực bên trái tài xế có một bảng điều khiển với nhiều nút bấm, cho phép thao tác các chức năng từ đèn, cửa, hệ thống điều hòa, âm nhạc… và cả nơi cắm mic dành cho MC thuyết minh, thuận tiện cho những chuyến du lịch dã ngoại.

Theo VinFast, mẫu xe buýt này còn có thể trang bị các tùy chọn như: túi cứu thương, màn hình LED 21 inch, máy lọc không khí, cảm biến chất lượng không khí…

Các công nghệ an toàn trên mẫu xe này gồm có: phanh đĩa trước/sau, phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử ESC, chống trôi xe trên dốc…

Khu vực này còn có một cần gạt có chức năng như phanh cơ truyền thống (Ảnh: MXH).

Theo kế hoạch, EB 6 phiên bản chở học sinh sẽ được VinFast mở bán cho các doanh nghiệp vận tải. Đồng thời, GSM dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh trọn gói, gồm xe, tài xế, người quản lý học sinh, hệ thống giám sát an toàn S2S (Secure to Safe)...

Sự xuất hiện của VinFast EB 6 hứa hẹn góp phần làm xanh hóa giao thông công cộng Việt Nam, đặc biệt khi dòng VinBus đang ngày càng được đón nhận. So với các dòng xe buýt truyền thống, xe buýt điện của VinFast có lợi thế là không khói bụi, không mùi, qua đó đảm bảo sức khỏe cho các hành khách.