Sự việc xảy ra vào ngày 15/5 trên đoạn quốc lộ 217, đoạn qua huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, dù đang chở hàng cồng kềnh và ôm cua xuống dốc, nhưng chiếc ô tô tải đã chạy quá nhanh, nên bị lật, rồi theo đà trượt dài trên mặt đường, va vào một người đàn ông đi xe máy. Có vẻ như lốp trước của xe tải đã bị rụng văng ra đường.

Ôm cua tốc độ cao khiến xe tải lật nhào, hất bay người đi xe máy (Video: OFFB).

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông đi xe máy bị chấn thương khá nặng ở chân.

"Đoạn này vừa cua vừa dốc vừa hẹp, chỉ có 2 làn đường mà xe tải phi như bay thế thì chịu rồi. Chạy kiểu đó nếu không lật thì là do may mắn thôi, mà may mắn thì không thể đến mãi. Mong các bác tài lấy đó làm kinh nghiệm", tài khoản Hoàng Nam bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Thật kinh khủng! Đường cua hẹp, khuất tầm nhìn mà tài xế phóng nhanh như vậy thì làm sao tránh được xe ngược chiều. Nếu ở hướng ngược chiều là xe tải lớn hơn thì ôm cua như vậy khác nào tự sát?", tài khoản Lê Linh bình luận.

"Các bác lái ẩu, coi thường tính mạng rồi lại đổ cho vội với cả sức ép thời gian, rồi than nghề tài xế "bạc". Lái chậm thôi còn mau về nhà các bác tài ơi. Khúc cua hẹp, tầm quan sát bị hạn chế mà bác ôm cua như thế là vừa hại mình vừa hại người. Không ai bị sao là phúc lớn rồi, mong bác lấy đó làm bài học để đời", tài khoản Hải Anh nêu ý kiến.

"Đang chở hàng cao vượt nóc mà bác tài "đóng cua" khiếp thật. Đoạn đường này còn dốc nữa, chở hàng cồng kềnh đi chậm còn hãi, đằng này bác lao ầm ầm như thế mà chỉ phải trả giá bằng tiền là may mắn rồi. Hy vọng đây sẽ là bài học để đời", tài khoản Đức Minh bình luận.

Nhiều bác tài xe tải chạy quen đường nên dễ chủ quan, nhưng các khúc cua là nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù quen hay lạ đường, khi tới gần khúc cua, các tài xế cần tập trung quan sát và giảm tốc độ để có thể chủ động hơn khi xử lý những tình huống bất ngờ.

Việc ôm cua tốc độ cao kèm đánh lái gấp sẽ dễ khiến xe bị mất lái, khó kiểm soát. Ngoài ra, nếu chạy tốc độ cao, khi gặp tình huống bất ngờ phải phanh gấp, bánh xe sẽ mất độ bám, dễ khiến xe bị trượt hoặc thậm chí lật, như tình huống trong video trên.