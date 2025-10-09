Ô tô lấn làn nguy hiểm trên quốc lộ, khiến dân mạng bức xúc

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô mang biển kiểm soát 37A-883… di chuyển sai phần đường trên quốc lộ 46B, thuộc xã Đại Đồng, Nghệ An.

Hình ảnh ô tô con lấn sang làn ngược chiều, bất chấp nguy hiểm cho người đi xe đối diện, khiến nhiều người bức xúc và để lại hàng trăm bình luận, chia sẻ.

Tài khoản N.D.K. bình luận: “Xem thường tính mạng của bản thân và người khác quá, nên tước giấy phép lái xe ngay”.

Người dùng Dung Tran viết: “Ui trời, bất chấp luật pháp, coi thường tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm”.

Hình ảnh ô tô 37A-883... chạy sai làn đường trên quốc lộ 46B gây phẫn nộ (Ảnh cắt từ clip).

Một tài khoản khác tên Hồ Đức Cảnh nêu ý kiến: “Nguy hiểm thật. Nên đừng bao giờ chống đối việc công an kiểm soát và phạt nồng độ cồn. Phạt rứa mà còn lì thì phạt 1 hay 2 triệu cũng không chừa”.

Ngày 9/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi clip được đăng tải, đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông số 5 xác minh, mời người điều khiển phương tiện đến làm việc.

Kết quả xác minh cho thấy, vào lúc 13h40 ngày 27/9, ông P.K.N. (SN 1975, trú xã Xuân Lâm, Nghệ An) điều khiển ô tô biển kiểm soát 37A-883… lưu thông trên km40+100, quốc lộ 46B.

Trong quá trình di chuyển, tài xế không đi bên phải theo chiều đi của mình, vi phạm quy định về phần đường, làn đường.

Ngay sau đó, ông N. được mời đến làm việc tại Công an xã Đại Đồng, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P.K.N. Tại cơ quan công an, ông N. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Hành vi này được xác định vi phạm điểm b, khoản 5, Điều 6 Nghị định 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo quy định, người điều khiển ô tô không đi đúng phần đường có thể bị phạt tiền 4-6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 1-3 tháng, tùy mức độ vi phạm.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, cho biết hành vi điều khiển xe sai phần đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ đông phương tiện.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Mỗi người lái xe cần tuân thủ tuyệt đối quy định, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn vì sự an toàn của cộng đồng”, vị này nhấn mạnh.