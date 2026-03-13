Ô tô đang thu thập những dữ liệu gì về bạn?

Tuy nhiên, chúng cũng đi kèm với một vấn đề mà nhiều người không nghĩ đến: việc thu thập dữ liệu cá nhân. Mỗi khi người lái khởi động ô tô, hệ thống trên xe bắt đầu thu thập và ghi lại dữ liệu, dần dần tạo thành một hồ sơ chi tiết về người dùng.

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập trong xe như thế nào?

Các phương tiện hiện đại được tích hợp hệ thống máy tính và cảm biến để thu thập nhiều loại thông tin. Hệ thống này hỗ trợ các tính năng như túi khí và phanh tự động, đồng thời giám sát tình trạng của các bộ phận xe để cảnh báo người lái trong trường hợp xảy ra sự cố.

Các mẫu ô tô hiện đại thu thập thông tin để hỗ trợ người lái (Ảnh: WSJ).

Tuy nhiên, hệ thống máy tính trên xe không chỉ gửi dữ liệu ra ngoài, mà còn tiếp nhận thêm thông tin từ các thiết bị khác. Hệ thống máy tính trên ô tô có thể giao tiếp với các thiết bị ngoại vi thông qua cổng kết nối trên xe hoặc kết nối không dây qua Bluetooth. Điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu bổ sung có thể được thu thập từ điện thoại thông minh và các thiết bị được kết nối.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn trường hợp của Công ty cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP). Trong thời gian 2019-2024, doanh nghiệp có các sản phẩm sử dụng phương tiện đo, thiết bị, công nghệ, phần mềm mới thu nhận các đối tượng địa lý theo các tuyến đường giao thông trên phạm vi toàn quốc nhưng không đảm bảo đầy đủ các quy định về bảo vệ bí mật công trình quốc phòng và khu quân sự, lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

Các mẫu xe đời mới thường thu thập nhiều dữ liệu hơn thông qua hệ thống tự động hóa. Các ứng dụng tích hợp và hệ thống định vị có thể theo dõi sở thích, hành vi lái xe và các tuyến đường mà chủ xe thường xuyên sử dụng.

Một số ứng dụng có thể đề xuất nhà hàng, khách sạn hoặc trạm xăng dựa trên điểm đến của người lái. Các tính năng này mang lại sự tiện lợi, nhưng chúng cũng thu thập thông tin cá nhân mà đôi khi người lái không hề hay biết.

Ai có quyền truy cập vào thông tin lái xe của bạn?

Ô tô có thể thu thập một lượng lớn dữ liệu, bao gồm tốc độ lái xe, lực phanh và những nơi bạn đi qua. Mặc dù các nhà sản xuất ô tô sử dụng dữ liệu này để cải thiện hiệu suất và an toàn, họ cũng có khả năng chia sẻ nó với các công ty bên thứ ba.

Nhiều người lái không nhận ra việc xe ô tô của họ đang thu thập thông tin (Ảnh: ACG).

Các đơn vị này có thể bao gồm các nhà phát triển phần mềm, đơn vị xử lý dữ liệu và các đối tác sử dụng thông tin cho mục đích quảng cáo hoặc nghiên cứu. Các công ty bảo hiểm đôi khi cũng có quyền truy cập vào dữ liệu này.

Nhiều chủ xe thậm chí không nhận ra có bao nhiêu bên có thể truy cập vào thông tin cá nhân của họ. Chính sách bảo mật thường được trình bày trong phần chữ nhỏ, khiến chúng khó đọc và dễ bị người dùng bỏ qua.

Những rủi ro khi chia sẻ dữ liệu lái xe

Nhiều người cho rằng việc chia sẻ dữ liệu lái xe có vẻ không phải là vấn đề lớn. Tuy vậy, điều này lại có thể dẫn đến những rắc rối không lường trước. Sau khi dữ liệu được thu thập, thông tin cá nhân có thể được chia sẻ cho các công ty khác.

Bên cạnh đó, điều này còn dẫn đến nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Nếu một công ty lưu trữ dữ liệu lái xe bị tấn công, tội phạm mạng có thể truy cập vào lịch sử chuyến đi, thông tin liên lạc, thậm chí là vị trí và hành trình của chủ xe.

Việc sử dụng các ứng dụng bản đồ không chính thống hoặc vi phạm pháp luật có thể dẫn đến nhiều hệ lụy pháp lý (Ảnh: Fox News).

Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, dữ liệu vị trí là một loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm vì nó gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân. Khi bị xâm phạm, dữ liệu này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người đó. Vì thế, việc xử lý loại dữ liệu này được bảo vệ nghiêm ngặt hơn dữ liệu cơ bản.

Chính vì thế, người lái xe cần đặc biệt cảnh giác khi sử dụng các dịch vụ bản đồ. Việc sử dụng các ứng dụng bản đồ không chính thống hoặc vi phạm pháp luật có thể dẫn đến nhiều hệ lụy pháp lý.

Theo Điều 4 của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, người dùng có nghĩa vụ chấp hành pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức khác. Việc sử dụng bản đồ "lậu" hoặc bản đồ vi phạm pháp luật là hành vi không tuân thủ nghĩa vụ này.