Công nghệ lốp AI mới của Michelin thay thế hệ thống kiểm soát áp suất lốp

Tại Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) 2026 vào tháng tới ở Las Vegas (Mỹ), Michelin sẽ ra mắt dòng lốp xe mới có khả năng "tư duy". Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), những chiếc lốp thông minh có thể tự giám sát độ mòn và cung cấp phản hồi theo thời gian thực về tình trạng của chúng.

Không chỉ bản thân ô tô đang trở nên thông minh hơn, mà lốp xe cũng vậy (Ảnh minh họa: Michelin).

Loại lốp mới được Michelin phát triển với sự hợp tác của công ty công nghệ Sonatus, có khả năng phân tích các tín hiệu của xe như cường độ phanh, tải trọng xe, lực vào cua và các điều kiện động học khác để cung cấp thông tin chi tiết chính xác về tình trạng của lốp xe.

Được gọi là SmartLoad và SmartWear, hệ thống giám sát và phân tích tình trạng lốp xe có thể thay thế công nghệ kiểm soát áp suất lốp truyền thống. Michelin ước tính sự thay đổi này có thể dẫn đến tiết kiệm chi phí 1,68 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2030.

Theo Michelin, hệ thống hoạt động liền mạch với nền tảng trí tuệ nhân tạo Sonatus Collector và có thể được cấu hình trên nhiều loại xe khác nhau với cách cấu hình tối thiểu. Quan trọng hơn, tất cả dữ liệu về lốp xe được lưu trữ ngay trong xe chứ không phải được tải lên đám mây, một quyết định có khả năng thu hút cả các nhà sản xuất ô tô và người tiêu dùng quan tâm đến vấn đề bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu.

Ông Ali Rezgui, Phó Chủ tịch Michelin Tire Digital Twin, cho biết: “Những giải pháp này giúp các nhà sản xuất ô tô và các đơn vị vận hành đội xe kéo dài tuổi thọ lốp, cải thiện an toàn, giảm chi phí và hỗ trợ di chuyển bền vững. Michelin SmartWear và SmartLoad là những sản phẩm đầu tiên của một danh mục đầy đủ sẽ cho phép các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) tích hợp bản sao số của lốp xe (Tire Digital Twin) trong xe của mình”.

Để minh họa cách hệ thống hoạt động trong thực tế, Michelin và Sonatus sẽ trình diễn công nghệ này tại triển lãm CES bằng cách sử dụng một chiếc Ford Bronco năm 1970 được trang bị hệ thống lốp thông minh. Những khách hàng tham dự sẽ có thể xem thông tin về tình trạng lốp xe theo thời gian thực thông qua ứng dụng MyTires của Michelin.

Michelin không phải là nhà sản xuất lốp xe duy nhất dựa nhiều vào công nghệ. Pirelli đã giới thiệu nền tảng Cyber ​​Tire của riêng mình vào năm 2021, thu thập nhiều dữ liệu lái xe hơn so với các hệ thống giám sát áp suất lốp truyền thống. Nó thậm chí còn có khả năng phát hiện các điều kiện mặt đường, bao gồm cả mưa lớn.

Tuy nhiên, chính công nghệ đó cũng đã khiến Pirelli gặp rắc rối tại Mỹ do lo ngại về an ninh quốc gia. Công ty Sinochem của Trung Quốc nắm giữ 37% cổ phần của Pirelli, khiến công ty này bị giám sát chặt chẽ hơn khi Mỹ tìm cách hạn chế sự tham gia của Trung Quốc vào các hệ thống xe kết nối.

Các quy định liên bang mới sẽ cấm một số phần mềm nhất định bắt đầu từ năm sản xuất 2027, với các hạn chế về phần cứng tiếp theo sẽ được áp dụng vào năm 2030. Trừ khi được miễn trừ, các phương tiện được trang bị công nghệ Cyber ​​Tire có thể sớm phải đối mặt với những hạn chế trên thị trường Mỹ.