Gói ô tô trong bạt để chống ngập: Cẩn thận kẻo trầy xước hoặc trôi mất xe

Mẹo dùng bạt bọc kín ô tô để bảo vệ tài sản trong mưa lũ được nhiều người lan truyền và áp dụng từ sau trận bão Yagi hồi năm ngoái.

Anh Trung Kiên ở Thái Nguyên cho biết năm 2024, anh cứu được chiếc ô tô chỉ với một tấm bạt trị giá khoảng 500.000 đồng và vài mét dây thừng.

Chiếc Kia Sorento của gia đình anh nặng hơn 1,7 tấn, nhưng khi được bọc trong bạt đã nổi lên như thuyền theo mức nước. Do lo sợ nước dâng cao quá cổng nhà, nên khi đó anh đã nhờ người hỗ trợ đẩy xe tới vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn.

Anh Trung Kiên đã áp dụng cách dùng bạt bọc ô tô rồi đẩy tới chỗ an toàn khi nước dâng cao trong trận lụt ở Thái Nguyên sau bão Yagi hồi năm ngoái (Video: Trung Kiên).

Đến trận bão Kajiki, Bualoi và Matmo năm nay, nhiều người đã áp dụng thành công cách này để bảo vệ tài sản. Chất liệu nilon trong các tấm bạt giúp ngăn cách nước, từ đó đem lại hiệu quả chống ngập tốt. Tuy nhiên, khi bọc ô tô trong bạt như vậy, chủ xe cần lưu ý một số việc để tránh gây xước xát, móp méo, hoặc thậm chí nguy cơ trôi lạc mất xe.

Trước tiên, ở khâu chuẩn bị, cần chọn bạt dày, dây chắc. Một chiếc ô tô, dù kích thước nhỏ, cũng có trọng lượng ngót 1 tấn, còn SUV hoặc bán tải có thể nặng tới vài tấn, nên cần chọn loại bạt dày để bọc xe chống ngập, trong khi dây buộc không nên quá to, mà chỉ cần chắc chắn, đủ mềm để dễ chằng buộc và thắt nút.

Chủ ô tô nên chuẩn bị sẵn hai vật này để trong cốp, phòng khi cần là có để dùng ngay.

Khi thấy nước có dấu hiệu lên cao không chạy kịp thì lùi xe vào giữa tấm bạt, và buộc túm 4 góc, sao cho nước không thể tràn vào xe kể cả khi ngập qua nắp ca-pô.

Ở những vùng mưa lớn có khả năng ngập sâu tới hơn 1m, các chủ xe khuyên nhau bổ sung một số thao tác khi kết hợp sử dụng bạt là đặt một tấm phao lớn dưới lớp bạt rồi mới lái ô tô vào giữa tấm bạt để tiến hành “gói”. Cách này giúp xe nổi trên mặt nước an toàn hơn.

Thứ hai, khi buộc, cần đảm bảo kín 4 góc để nước không lọt được vào trong và phòng trường hợp lực đẩy của nước lớn có thể làm bung các góc nếu buộc không cẩn thận.

Thứ ba, để tránh trầy xước, móp méo, trước khi gói ô tô trong bạt, chủ xe nên cân nhắc dùng bìa, xốp, vải... bọc xung quanh, hoặc ít nhất là 4 góc xe.

Độc giả Nguyen Thang của báo Dân trí đã hiến kế: "Sợ xước thì lấy màng co quấn xung quanh xe một lớp mỏng, xong rồi mới bọc bạt".

Trong khi đó, độc giả Trung Nguyen gợi ý: "Sợ xước xe thì ta có thể lót một tấm vải rộng lên xe rồi mới bọc bạt".

Thứ tư, chủ xe nên lưu ý neo buộc cẩn thận để cố định để tránh việc xe trôi dạt mất kiểm soát, gây móp méo, bạt va đập vào các vật sắc nhọn có thể bị thủng, khiến nước lọt vào trong, hoặc thậm chí có nguy cơ thất lạc xe khi nước dâng cao như trường hợp gần đây của một gia đình ở Thái Nguyên.

Cụ thể, trong trận lụt lịch sử sau bão Matmo, một gia đình ở Thái Nguyên đã làm theo hướng dẫn trên mạng, dùng tấm bạt lớn bọc kín hai chiếc ô tô để chống ngập khi xe đậu trên sân. Ban đầu cách này tỏ ra khá hiệu quả, khi nước dâng đến đâu, xe nổi đến đó.

Tuy nhiên, chủ xe đã không lường hết được tình hình thời tiết và không chằng buộc cố định, khiến hai chiếc ô tô nổi lên và bị trôi đi khi nước lũ dâng cao.

Chiếc ô tô được bọc kín trong bạt nổi lên và trôi theo dòng nước ngập ở Thái Nguyên (Ảnh cắt từ clip).

Cuối cùng, hạn chế để xe ngâm quá lâu, dù đã được bọc kín trong bạt, vì khó loại trừ hoàn toàn nguy cơ nước lọt vào trong. Hãy cố gắng di chuyển xe tới nơi cao hơn, an toàn hơn sớm nhất có thể, như cách anh Trung Kiên nói trên đã làm với chiếc xe của gia đình khi nước đang lên cao gần chạm cổng.