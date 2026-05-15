Xe sang nội địa Trung Quốc đẩy lùi Maybach, Porsche

Theo dữ liệu theo dõi của ECC Intelligence được IT Home chia sẻ, trong tháng 4, Maextro S800 tiếp tục là mẫu sedan bán chạy nhất tại Trung Quốc ở phân khúc giá trên 700.000 nhân dân tệ (khoảng 102.900 USD), ghi nhận doanh số 1.142 chiếc, đẩy dòng BMW 7-Series xuống vị trí thứ 5.

Maextro S800 là sản phẩm thuộc thương hiệu hợp tác giữa Huawei và JAC (Ảnh: CNC).

Maextro S800 đã nới rộng khoảng cách dẫn đầu so với các đối thủ châu Âu trong tháng 4. Mercedes-Maybach S-Class đứng thứ 2 với doanh số 736 chiếc, tiếp theo là Porsche Panamera với 616 chiếc. Mercedes-Benz S-Class đứng thứ 4 với 521 chiếc, trong khi BMW 7-Series (bao gồm mẫu BMW i7) tụt xuống vị trí thứ 5 với 436 chiếc được bán ra. Audi A8 lùi xuống vị trí thứ 6 với 260 chiếc.

Bảng xếp hạng doanh số xe sang tháng 4 tại Trung Quốc dựa trên dữ liệu của ECC.

Có thể thấy trong tháng 4, lượng xe Maextro S800 bán ra gần bằng doanh số của hai mẫu Mercedes-Maybach S-Class và Porsche Panamera cộng lại.

Audi và BMW tụt hạng

Bảng xếp hạng tháng 4 cho thấy một số thay đổi so với hồi tháng 1. Cụ thể, vào tháng 1, BMW 7 Series/i7 xếp thứ 2 sau Maextro S800, trong khi Mercedes-Maybach S-Class đứng thứ 3. Đến tháng 4, Mercedes-Maybach đã vươn lên vị trí thứ 2, trong khi BMW tụt xuống vị trí thứ 5.

Trong khi đó, Porsche Panamera ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất trong số các thương hiệu châu Âu, leo từ vị trí thứ 6 lên thứ 3 trong cùng kỳ. Audi A8 cũng bị đẩy khỏi top 5 sau khi từng đứng thứ 5 vào đầu năm nay.

Bảng xếp hạng 4 tháng đầu năm của ECC cho thấy Maextro S800 vẫn giữ vị trí dẫn đầu, với doanh số 5.465 chiếc. Mercedes-Maybach S-Class đứng thứ 2 với 3.012 chiếc, nhỉnh hơn đôi chút so với BMW 7 Series/i7 với 2.976 chiếc. Mercedes-Benz S-Class theo sau với 2.596 chiếc, trong khi Porsche Panamera và Audi A8 lần lượt ghi nhận doanh số 1.362 và 1.309 chiếc.

Bảng xếp hạng doanh số xe sang 4 tháng đầu năm ở Trung Quốc dựa trên dữ liệu của ECC.

Bảng xếp hạng sedan hạng sang tháng 4 được công bố trong bối cảnh các thương hiệu Đức tại Trung Quốc kết thúc quý I không mấy khả quan. Doanh số của BMW Group tại Trung Quốc giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 143.958 xe trong quý I, trong khi doanh số giao hàng của Mercedes-Benz giảm 27% xuống còn 111.600 chiếc.

Audi cũng báo cáo doanh số tại Trung Quốc sụt giảm. Cụ thể, trong tháng 3, doanh số Audi A6L giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 15.262 chiếc, trong khi doanh số BMW 5 Series nhìn chung không thay đổi ở mức 11.304 chiếc.

Thương hiệu xe sang nội địa Trung Quốc lên ngôi

Kết quả tháng 4 đánh dấu sự phục hồi của S800 sau khi doanh số nội địa giảm trong hai tháng trước đó. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, mẫu sedan này ghi nhận 2.798 chiếc đến tay khách hàng trong tháng 1, sau đó giảm xuống còn 922 chiếc vào tháng 2 và 783 chiếc vào tháng 3. Doanh số tháng 4 đã tăng 45,9% lên 1.142 chiếc.

Trước đó, S800 từng ghi nhận 4.223 chiếc bán ra vào tháng 12/2025, tăng 91,5% so với 2.205 chiếc của tháng 11. Mẫu sedan này cũng đạt doanh số 1.970 chiếc vào tháng 10/2025 và 1.896 chiếc trong tháng 9, sau khi bắt đầu giao hàng với 1.006 chiếc vào tháng 8/2025.

Thương hiệu Maextro do Huawei và JAC Motors cùng phát triển, với sản phẩm đầu tiên là S800, ra mắt thị trường Trung Quốc vào năm 2025.

Mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này có phiên bản thuần điện và phiên bản chạy điện mở rộng phạm vi (dùng động cơ xăng dung tích nhỏ để sạc pin), với giá từ 708.000 nhân dân tệ đến 1.018.000 nhân dân tệ (tương đương 104.100-149.600 USD) theo tỷ giá hiện tại.

Trước đó, Huawei xác nhận rằng mẫu S800 sẽ được nâng cấp với hệ thống LiDAR dòng 896 mới của hãng, sử dụng kiến trúc đường dẫn quang kép cho các chức năng lái xe thông minh.

Các mẫu xe Maextro khác cũng đang chuẩn bị được giới thiệu. Hồ sơ đăng kiểm trước đó đã tiết lộ mẫu MPV hạng sang Maextro V800 dài 5,5m và nặng hơn 3,2 tấn. Mẫu sedan Maextro S800 Grand Design với khả năng tùy chỉnh cao cũng đã hoàn tất thủ tục đăng kiểm.

Giám đốc điều hành của Huawei, ông Richard Yu, từng cho biết phiên bản Grand Design sẽ nhắm đến phân khúc xe hạng sang giá “trên 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 294.000 USD)”.