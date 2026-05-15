2 thương hiệu xe Mỹ Jeep và RAM sẽ chính thức được Thaco Auto giới thiệu tới người dùng trong nước vào ngày 23.5 tới đây. Như vậy, với 2 hãng xe mới, Thaco sẽ phân phối tổng cộng 7 thương hiệu ô tô con gồm Mazda, Kia, BMW, MINI, Peugeot, Jeep và RAM.

RAM thuộc nhóm thương hiệu Stellantis được Thaco Auto phân phối. (Ảnh: RAM Việt Nam).

Với việc 3 thương hiệu Peugeot, Jeep và RAM nằm trong cùng một hệ thống showroom, có thể thấy Thaco Auto sẽ có sự thay đổi về bố trí các tổ hợp showroom của mình.

Vào giữa tháng 4, Thaco Auto đã tổ chức lễ động thổ showroom của nhóm thương hiệu Stellantis (Jeep, RAM và Peugeot) và BMW (BMW, MINI, BMW Motorrad) tại Hải Phòng.

Thương hiệu Jeep sẽ được Thaco Auto ra mắt vào 23.5 (Ảnh: Jeep Việt Nam).

Như vậy nhóm thương hiệu Stellatis và BMW có thể sẽ xuất hiện ở cùng một tổ hợp. Các thương hiệu Mazda và Kia sẽ có một tổ hợp riêng.

Theo Thaco Auto, đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống phân phối và dịch vụ theo hướng đồng bộ.

Bước biến chuyển của Thaco Auto về hệ thống showroom của mình xuất hiện vào cuối năm 2025, khi cho ra mắt showroom cao cấp Mazda Flagship. Trong lần ra mắt vào tháng 12/2025, Mazda đã trưng bày 4 mẫu xe gồm CX-60, CX-90, MX-5 và CX-5 thế hệ mới. Trong đó, CX-60 và CX-90 được định vị ở phân khúc cao cấp.

Tổ hợp showroom của Thaco Auto gồm các thương hiệu Peugeot, RAM và Jeep đặt tại Hà Nội (Ảnh: Hội An).

Việc đầu tư showroom với chuẩn riêng có thể giúp Mazda phân định rõ ràng những mẫu xe cao cấp, bên cạnh dải sản phẩm phổ thông, đem tới cho người dùng những trải nghiệm mua bán sang trọng hơn. Dù vậy, đây sẽ là một thách thức không nhỏ với hãng xe Nhật Bản.

Song song với việc ra mắt 2 thương hiệu mới, Thaco Auto cũng giới thiệu đến khách hàng trong nước phiên bản mới của dòng xe Peugeot 3008 và 5008.

Rất có thể phiên bản mới của Peugeot 3008 và 5008 sẽ được lắp ráp trong nước. Thiết kế mới, cùng với giá bán cạnh tranh phần nào đó sẽ giúp bộ đôi này tăng được sức hút với khách hàng trong nước.

Dòng sản phẩm của Kia được Thaco Auto lắp ráp và phân phối tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Năm 2026 và năm 2027 sẽ là thời điểm mà Thaco Auto có những thay đổi lớn. Bên cạnh việc phân phối thêm 2 thương hiệu mới, Thaco còn có kế hoạch ra mắt thương hiệu xe du lịch mới.

Năm 2025, Mazda là thương hiệu mang về doanh số lớn nhất với 32.455 xe đến tay khách hàng. Kia xếp hạng hai với doanh số 27.176 xe. Peugeot đạt mức tiêu thụ 2,435 xe. Cuối cùng, BMW và MINI đạt 2.063 xe.