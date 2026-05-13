Hành vi nào là vượt ẩu trên cao tốc và bị đề xuất phạt tới 6 triệu đồng?

Bộ Công an xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định này.

Biển căn khoảng cách 0-50-100 m trên cao tốc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong đó, Bộ Công an (cơ quan soạn thảo) đề xuất bổ sung xử phạt hành vi "chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau, xe hai bên".

Mức phạt tương tự với các hành vi "chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề"" đã được nêu trong Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, trên đường bộ, mức xử phạt là 600.000-800.000 đồng, và tăng lên 4-6 triệu đồng đối với đường cao tốc.

Vượt ẩu trên cao tốc có thể bị xử phạt cao nhất 6 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nếu dự thảo được thông qua, việc giữ khoảng cách an toàn khi chuyển làn đường không còn dựa vào cảm tính hay kinh nghiệm của tài xế, mà dựa trên "khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ" đã được nêu rõ trong Thông tư 38/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ 1/1/2025.

Theo đó, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, tài xế phải giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước cùng làn hoặc cùng phần đường, cùng chiều xe của mình; ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

Tốc độ lưu hành (km/h) Khoảng cách an toàn (m) 60 35 60-80 55 80-100 70 100-120 100

Khi lái xe tốc độ dưới 60 km/h, tài xế phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, tài xế phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong bảng phía trên.