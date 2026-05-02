Elon Musk báo tin buồn đến hàng triệu chủ xe Tesla

Những mẫu xe Tesla đời cũ sử dụng công nghệ Hardware 3 (HW3) sẽ không sử dụng được tính năng tự lái hoàn toàn như xe sử dụng công nghệ Hardware 4 (HW4) (Ảnh minh họa: ATEVO).

Lời hứa về tính năng tự lái hoàn toàn (FSD) trên xe Tesla đã vấp phải rào cản lớn khi CEO Elon Musk mới đây thừa nhận hàng triệu chiếc xe của hãng, được sản xuất từ năm 2019 đến 2023, sẽ không thể trang bị tính năng này do không đáp ứng yêu cầu về phần cứng.

Cụ thể, các mẫu xe sử dụng công nghệ hỗ trợ lái Hardware 3 (HW3) của Tesla chỉ hỗ trợ tính năng lái tự động có giám sát. Điều này có nghĩa là xe có thể thực hiện các thao tác lái phức tạp như tự vận hành trên đường, tự động đỗ xe, gọi xe từ xa, nhưng vẫn cần sự giám sát của con người để xử lý các tình huống bất ngờ.

Trước đó, Tesla từng quảng bá rằng hệ thống máy tính của HW3 đủ mạnh để chạy FSD chỉ thông qua cập nhật phần mềm và cam kết sẽ trang bị tính năng này cho khách hàng.

Tuy nhiên, ông Musk giải thích rằng băng thông bộ nhớ (tốc độ truyền tải dữ liệu của RAM) trên HW3 thấp hơn rất nhiều so với Hardware 4 (HW4), được giới thiệu từ năm 2023.

"HW3 đơn giản là không có sức mạnh để chạy tính năng tự lái hoàn toàn mà không cần sự giám sát của con người. Chúng tôi từng nghĩ rằng HW3 có thể làm được điều đó, nhưng nó chỉ có 1/8 băng thông bộ nhớ so với HW4", ông Musk cho biết.

Để các xe đời cũ sử dụng HW3 có thể chạy FSD, cần phải nâng cấp cả máy tính xử lý lẫn hệ thống camera, một quá trình tốn kém và mất thời gian đối với chủ xe.

Trước tình hình hàng triệu xe bị ảnh hưởng, Elon Musk đã đưa ra một số giải pháp. Ông gợi ý Tesla sẽ thực hiện các chương trình đổi xe với mức chiết khấu cao cho chủ xe đời cũ, giúp họ nâng cấp lên xe đời mới với giá ưu đãi để có thể sử dụng FSD.

Ngoài ra, vị tỷ phú này cũng đề xuất xây dựng những "nhà máy tí hon" tại các thành phố lớn, nơi có nhiều người dùng xe Tesla, để thực hiện việc nâng cấp phần cứng cho các mẫu xe cũ.

"Nếu thực hiện việc nâng cấp xe tại các trung tâm dịch vụ của Tesla, quá trình sẽ rất chậm và kém hiệu quả. Về cơ bản, Tesla cần các dây chuyền sản xuất thu nhỏ để thực hiện việc nâng cấp phần cứng cho xe. Các mẫu xe đời cũ sẽ được nâng cấp từ HW3 lên HW4 để có thể sử dụng tính năng tự lái hoàn toàn", ông Musk nói.

Tuy nhiên, ông không đề cập thời gian và chi phí cụ thể cho quá trình nâng cấp này.

Cả tính năng tự lái có giám sát và tự lái hoàn toàn trên xe Tesla đều cho phép người dùng trao quyền điều khiển cho chiếc xe. Hệ thống máy tính có thể tự xử lý các thao tác lái phức tạp.

Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở trách nhiệm pháp lý và mức độ can thiệp của con người. Với tính năng tự lái có giám sát, người dùng vẫn phải ngồi sau tay lái, quan sát đường và sẵn sàng can thiệp khi có vấn đề bất ngờ. Khi tai nạn xảy ra, người lái sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu lỗi được xác định thuộc về phương tiện của họ.

Ngược lại, tính năng tự lái hoàn toàn cho phép xe Tesla tự điều khiển mà không cần con người can thiệp. Người dùng có thể làm bất cứ việc gì, kể cả ngủ, khi xe đang di chuyển. Trong trường hợp này, Tesla sẽ là bên chịu trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra tai nạn.

Dự kiến, phải đến quý IV/2026, tính năng tự lái hoàn toàn mới được trang bị trên các mẫu xe Tesla đáp ứng yêu cầu về phần cứng (sử dụng hệ thống HW4).