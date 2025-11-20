Nissan Navara mới “nương tựa” Mitsubishi để đấu với Hilux và Ranger

Nissan đã chính thức trình làng một trong số nhiều phiên bản Navara hoàn toàn mới dành cho các thị trường khác nhau trên toàn cầu. Ra mắt tại Australia, mẫu mới nhất sở hữu diện mạo mạnh mẽ, năng động và hiện đại hơn, dù vẫn chia sẻ phần lớn nền tảng kỹ thuật với Mitsubishi Triton.

Hãng đặt cược vào ngôn ngữ thiết kế khác biệt và bộ treo đã được tinh chỉnh nội địa, hợp tác cùng hãng kỹ thuật Premcar của Australia, để tạo cho chiếc Navara có cá tính riêng. Mục tiêu là tách nó khỏi “người anh em” Triton và củng cố vị thế trong phân khúc bán tải tầm trung vốn cạnh tranh gay gắt.

Navara thế hệ mới vừa ra mắt tại Australia có thiết kế rắn rỏi, vạm vỡ hơn (Ảnh: Carscoops).

Điểm nhấn ngoại thất là phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn, với lưới tản nhiệt vuông vức, cụm đèn LED phong cách Nissan Patrol và cản trước gợi hình dáng bộ bull bar.

Phần cửa kính và các tấm kim loại bên hông gần như được giữ nguyên từ mẫu Triton ra mắt năm 2023, nhưng cụm đèn hậu lại có đồ họa LED đặc trưng của Nissan.

Tại thời điểm giới thiệu, Nissan trưng bày nhiều phiên bản, trong đó có mẫu ST-X tầm trung và Pro-4X cao cấp nhất. Bản Pro-4X thể hiện chất “ngầu” rõ rệt với các điểm nhấn là màu đỏ như dung nham núi lửa (Lava Red), vè loe rộng, thanh thể thao và mâm hợp kim tối màu.

Nissan Navara 2026 vẫn dùng chung nền tảng khung gầm với Mitsubishi Triton (Ảnh: Nissan).

Hãng cũng cung cấp đầy đủ phụ kiện như bull bar thép, canopy, ống thở (snorkel) và các loại nắp thùng, giúp khách hàng cá nhân hóa xe theo nhu cầu.

Đáng chú ý, bản concept Navara Warrior do Premcar phát triển cũng bất ngờ xuất hiện, hé mở mẫu xe off-road hiệu năng cao sẽ đứng đầu dải sản phẩm. Bản này dùng cản trước off-road tích hợp đèn LED, bảo vệ gầm, mâm 17 inch kiểu beadlock đi cùng lốp địa hình 32,2 inch, và bộ treo nâng khoảng sáng thêm 14mm.

Khoang cabin cũng được phát triển từ Triton, nhưng được bổ sung ốp trang trí và logo riêng của Nissan. Bảng táp-lô tích hợp màn hình giải trí 9 inch mới, đi cùng các tính năng hỗ trợ lái nâng cấp và thêm khoảng để chân cho hàng ghế sau. Riêng bản Pro-4X có ghế bọc da kèm chỉ và điểm nhấn màu đỏ.

Thiết kế nội thất "mượn" từ Triton nhưng có thay đổi thể hiện phong cách Nissan (Ảnh: Nissan).

Navara mới sử dụng khung gầm dạng thang (ladder-frame) của Triton. Đây cũng là lần đầu Navara dùng hệ thống lái trợ lực điện. Hệ thống treo được Premcar tinh chỉnh riêng cho thị trường Australia.

Dưới nắp capo là động cơ diesel 2.4L biturbo quen thuộc, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn 470Nm, mạnh hơn đời trước, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ trung bình 7,7 lít/100km lâu nay.

Navara bản tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động hai cầu “Easy 4WD” vận hành tự động và khóa vi sai cầu sau điện tử. Hai bản ST-X và Pro-4X dùng hệ dẫn động Super 4WD có thêm khóa vi sai trung tâm và các chế độ lái - gần tương đương hệ Super Select 4WD-II của Mitsubishi.

Khả năng kéo tối đa vẫn giữ mức 3.500kg, còn tải trọng cho phép dao động 950-1.047kg, phù hợp chuẩn phân khúc.

Phiên bản Nissan Navara Pro-4X (Ảnh: Nissan).

Nissan sẽ bán Navara mới tại Australia và New Zealand từ quý I/2026, giá bán công bố gần thời điểm mở bán. Khi có mặt trên thị trường, mẫu xe sẽ đối đầu trực tiếp Toyota Hilux mới và Ford Ranger, cái tên vẫn đang thống trị doanh số tại Australia.

Việc hợp tác giữa các hãng xe không còn xa lạ trong phân khúc bán tải. Ford Ranger - VW Amarok dùng chung nền tảng; hay Mazda BT-50 chia sẻ kỹ thuật với Isuzu D-Max.

Giờ đây, Nissan và Mitsubishi bắt tay với nhau nhằm tối ưu chi phí phát triển và mở rộng phạm vi toàn cầu. Điều thú vị là mẫu Navara mới dành cho Australia - New Zealand lại hoàn toàn khác với Navara bán ở Nam Mỹ, Frontier tại Bắc Mỹ hay Frontier Pro tại Trung Quốc.

Dù cùng hướng đến tập khách hàng tương tự, mỗi dòng sản phẩm được phát triển độc lập – cho thấy đặc thù từng thị trường vẫn quyết định một chiếc bán tải sẽ được thiết kế ra sao.