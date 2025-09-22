Nhiều người mua xe hybrid sạc điện nhưng lại quên mất phần “sạc điện”

Chúng ta có thể đang sống trong kỷ nguyên điện khí hóa, với cả những mặt tích cực lẫn thách thức, nhưng những người dùng xe thuần điện và hybrid sạc điện (PHEV) vẫn cần được nhắc nhở về “kỷ luật” sạc.

Thật khó hiểu, tại sao lại bỏ thêm tiền mua PHEV chỉ để dùng nó như một xe hybrid thông thường?

Để giải quyết vấn đề kỳ lạ này và khuyến khích người dùng xe PHEV hình thành thói quen tốt hơn, Toyota đã phát triển một ứng dụng áp dụng khoa học hành vi, có phần thưởng theo kiểu các trò chơi, khiến cho việc sạc pin đỡ nhàm chán, trở thành một thử thách thú vị.

Toyota đã phát triển một ứng dụng sử dụng khoa học hành vi để cải thiện thói quen sạc pin cho xe (Ảnh: Carscoops).

Viện Nghiên cứu Toyota (TRI) cho biết ứng dụng này hoạt động hiệu quả, và những kết quả ban đầu đã chứng minh điều đó.

Toyota giải thích rằng chỉ riêng công nghệ thôi thì không đủ để giảm khí thải. Để xe thuần điện và xe hybrid sạc điện phát huy hết lợi ích về môi trường, người dùng cần sạc pin thường xuyên và đặc biệt là đúng thời điểm, khi các nguồn năng lượng sạch sẵn có.

Ứng dụng trên smartphone được Toyota kỳ vọng giúp đạt được mục tiêu này có tên ChargeMinder, do bộ phận AI lấy con người làm trung tâm của TRI phát triển. Là nguyên mẫu, nên hiện tại ứng dụng này chưa xuất hiện trên các kho ứng dụng, nhưng đã chứng minh hiệu quả trong các thử nghiệm nghiên cứu.

Tương tự như một ứng dụng theo dõi sức khỏe, ChargeMinder đẩy thông báo, theo dõi chuỗi ngày sạc liên tục và tin nhắn tạo động lực để khuyến khích chủ xe cắm sạc đúng thời điểm. Ứng dụng còn có những câu hỏi ngắn để giữ sự tương tác, đồng thời khai thác dữ liệu telematics của xe và vị trí trạm sạc để đưa ra gợi ý có tính cá nhân hóa cao hơn.

Theo bà Laura Libby làm việc tại Viện Nghiên cứu Toyota, những can thiệp nhỏ, có mục tiêu rõ ràng có thể tạo tác động lớn đến quyết định và hành động của con người, đồng thời nhấn mạnh rằng các biện pháp can thiệp hành vi có chi phí thấp và có thể triển khai nhanh chóng.

Bộ phận nghiên cứu của Toyota đã tiến hành các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên tại Mỹ và Nhật Bản với người dùng xe điện của 12 thương hiệu khác nhau. Kết quả cho thấy các can thiệp dựa trên khoa học hành vi đã cải thiện đáng kể thói quen sạc, dẫn đến hiệu quả giảm khí thải carbon.

Nói ngắn gọn, một ứng dụng nhắc nhở kịp thời và có phần thưởng cho hành vi tốt có thể mang lại lợi ích cả cho ví tiền của người dùng xe PHEV lẫn môi trường.

Công ty cho biết các biện pháp dựa trên hành vi đã giúp tỷ lệ sạc xe PHEV tại Mỹ tăng 10%. Đồng thời, mức độ hài lòng của người dùng tăng 16%, đạt mức hoàn hảo 100. Tại Nhật Bản, người dùng xe thuần điện và PHEV đã điều chỉnh thời điểm sạc trùng với giờ cao điểm của năng lượng tái tạo nhiều hơn 59%, đồng thời mỗi ngày sạc nhiều hơn trung bình 30 phút vào ban ngày.

Bước tiếp theo của TRI là mở rộng ứng dụng ChargeMinder với nhiều biện pháp can thiệp cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu.