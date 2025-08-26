Honda Accord được nâng cấp, chỉ có bản hybrid, tương thích xăng E20

Hệ truyền động hybrid dựa trên động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng 2.0L hút khí tự nhiên, chu trình Atkinson, tương thích nhiên liệu E20. Riêng động cơ xăng sản sinh công suất 145 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn 182Nm tại 4.500 vòng/phút.

Động cơ này chủ yếu phối hợp cùng một mô-tơ điện để cung cấp năng lượng cho bộ pin lithium-ion. Bộ pin sau đó cung cấp năng lượng cho một mô-tơ điện khác, có công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 335Nm, dẫn động cầu trước.

Động cơ xăng trên xe Accord 2026 chủ yếu để hỗ trợ cấp điện cho bộ pin lithium-ion (Ảnh: Honda).

Ở tốc độ cao - khi hoạt động hiệu quả hơn, động cơ xăng có thể kết nối trực tiếp với hộp số E-CVT để truyền động bánh xe, cho tổng công suất hệ thống đạt 204 mã lực. Các chế độ lái vẫn giữ nguyên, gồm: Econ, Normal, Sport, Individual (cá nhân hoá), EV (thuần điện) và Charge (sạc pin).

Điểm thay đổi lớn nhất là Accord giờ đây được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù (BSI) thay thế camera LaneWatch vốn gây nhiều ý kiến trái chiều. Tương tự các hệ thống giám sát điểm mù khác, BSI hiển thị cảnh báo trên gương chiếu hậu khi có xe trong vùng điểm mù. Bên cạnh đó là hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Cả hai là trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản.

Accord 2026 tập trung nâng cấp trang bị (Ảnh: Honda).

Ngoài việc bổ sung các tính năng hỗ trợ lái mới, mẫu Accord 2026 cũng có một số thay đổi về ngoại hình. Cụ thể, phần dưới thân xe và viền lưới tản nhiệt giờ đây đồng màu với thân; cụm đèn trước có nền màu đen và thấu kính trong. Bản e:HEV RS có hốc gió ở cản trước màu đen, còn bản e:HEV E đổi sang dùng mâm 17 inch sơn đen thay cho màu bạc.

Phiên bản e:HEV E được trang bị đèn pha LED, đèn hậu LED, khởi động và mở cửa không chìa (có đề nổ từ xa), ghế trước chỉnh điện, điều hòa 2 vùng, nội thất da, rèm che nắng cửa sau, sạc không dây, dàn âm thanh Bose 12 loa, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch, hệ thống giải trí Google tích hợp sẵn với Android Auto/Apple CarPlay kết nối không dây, 8 túi khí, Honda Connect và Honda Sensing (cảnh báo/chống chệch làn, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng).

Bản e:HEV EL dùng mâm 18 inch, có thêm đèn viền nội thất 7 màu, hệ thống lọc khí Plasmacluster, cảm biến khoảng cách trước/sau (4 chiếc mỗi đầu), nút điều chỉnh ghế phụ cho hàng ghế sau, camera đa góc, màn hình HUD 11,5 inch.

Nội thất phiên bản Accord e:HEV RS (Ảnh: Honda).

Phiên bản e:HEV RS: được bổ sung đèn pha thích ứng, đèn góc cua, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn xi-nhan tuần tự, đèn tay nắm cửa, thẻ khóa thông minh, cánh gió sau, logo RS, gương chiếu hậu sơn đen bóng và hệ thống chống ồn chủ động trong cabin.

Có 4 lựa chọn màu sơn ngoại thất, gồm bạc ánh kim (Lunar Silver Metallic), xám ánh kim (Meteoroid Gray Metallic), trắng ngọc trai (Platinum White Pearl) và đen ngọc trai (Crystal Black Pearl). Trong đó, hai màu cuối là tùy chọn, khách mua xe phải trả thêm 14.000 baht (11,3 triệu đồng) với màu trắng và 10.000 baht (8 triệu đồng) với màu đen.

Nâng cấp về các tính năng hỗ trợ lái là thay đổi lớn nhất trên Accord 2026 (Ảnh: Honda).

Giá khởi điểm của Honda Accord 2026 tại Thái Lan là từ 1,479 triệu baht (1,2 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn e:HEV E, tăng lên 1,599 triệu baht (1,3 tỷ đồng) cho bản e:HEV EL và cao nhất là 1,729 triệu baht (1,4 tỷ đồng) cho bản e:HEV RS. Theo trang Headlightmag, mức giá này thấp hơn 70.000 baht (56 triệu đồng) so với trước.

Tại thị trường Việt Nam, Honda Accord là mẫu xe ế ẩm nhất phân khúc sedan hạng D nói riêng và là một trong những xe bán chậm nhất toàn thị trường. Hồi tháng 7, Accord chạm giá “đáy” mới, khi một đại lý ở Hà Nội áp dụng mức giảm lên tới 280 triệu đồng, nhưng chỉ áp dụng với xe được sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023).

Đây là mức giảm sâu nhất của Honda Accord từ trước tới nay, đưa giá bán thực tế hạ từ 1,319 tỷ xuống 1,039 tỷ đồng.

Cạnh tranh trực diện với Honda Accord là Toyota Camry, Mazda6 và Kia K5.