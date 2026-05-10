Nhiệt độ pin vượt 76°C trong buổi thử sạc siêu nhanh của BYD gây tranh cãi

Blogger ô tô Trung Quốc James Yu, được biết đến trên mạng với biệt danh “Caishendao”, đã thực hiện buổi livestream thử nghiệm sạc pin cho một chiếc xe điện FCB Tai 3 từ 8% lên 97% bằng trụ sạc siêu nhanh megawatt mới của BYD.

Thử nghiệm sạc siêu nhanh của BYD đã gây tranh luận sôi nổi trên mạng về nhiệt độ pin và quản lý nhiệt (Ảnh: Caishendao).

Theo đó, một cảm biến nhiệt gắn bên ngoài, đặt gần vị trí chính giữa phía dưới của bộ pin và cách xa các đường ống làm mát bằng chất lỏng, đã ghi lại dữ liệu cho thấy nhiệt độ đỉnh đạt 76,42°C. Dữ liệu chẩn đoán của xe được cho là hiển thị nhiệt độ cực đại tại cực pin khoảng 71°C.

Sau khi tranh luận bùng nổ trên mạng, Caishendao đã cung cấp thêm thông tin làm rõ, khẳng định chiếc xe thử nghiệm được mua hợp pháp từ đại lý BYD 4S chính hãng và vẫn chưa đăng ký lưu hành vào thời điểm tiến hành thử nghiệm.

Blogger này cũng bác bỏ các cáo buộc trên mạng cho rằng bộ pin đã bị khoan hoặc chỉnh sửa kết cấu. Ông khẳng định nhóm thử nghiệm chỉ gắn 5 cảm biến nhiệt lên bề mặt các cell pin. Theo giải thích, hệ thống làm mát bằng chất lỏng vẫn hoạt động trong suốt quá trình thử nghiệm và việc sạc sẽ không thể tiếp tục nếu hệ thống làm mát gặp sự cố.

5 cảm biến đã được sử dụng để theo dõi nhiệt độ trong thí nghiệm sạc megawatt của BYD tại Trung Quốc (Ảnh: Caishendao).

Các kết quả đo khác nhau trong quá trình sạc

Bài kiểm tra sử dụng hai phương pháp đo: dữ liệu pin do xe báo cáo thông qua giao diện chẩn đoán bảo dưỡng và các cảm biến nhiệt được lắp độc lập tại nhiều vị trí trên bộ pin.

Theo các số liệu được công bố, chênh lệch nhiệt độ giữa vị trí nóng nhất và mát nhất là 6,5°C trong quá trình sạc. Báo cáo cũng cho biết dữ liệu từ các cảm biến bên ngoài bắt đầu có sự sai khác rõ rệt hơn so với dữ liệu do xe cung cấp khi mức pin vượt ngưỡng khoảng 70% SOC.

Cuộc thử nghiệm sạc độc lập đã ghi nhận nhiệt độ bề mặt pin vượt quá 76°C trong buổi livestream (Ảnh: Caishendao).

Blogger Caishendao sau đó cho biết chưa có kết luận cuối cùng nào liên quan đến độ suy giảm pin hoặc các tác động về an toàn. Blogger này nói thêm rằng các thử nghiệm cấp độ cell pin vẫn đang được lên kế hoạch thực hiện. Đồng thời, nhóm thử nghiệm cũng đề nghị cộng đồng mạng không trích dẫn chọn lọc nội dung livestream hoặc gán những diễn giải cá nhân.

Cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu mức nhiệt độ như vậy có thể làm tăng tốc độ chai pin hoặc gây rủi ro an toàn lâu dài khi thường xuyên sạc siêu nhanh hay không.

Bài bình luận ban đầu có đề cập tới phụ lục tiêu chuẩn GB/T 44500-2024 của Trung Quốc, trong đó đưa ra ngưỡng khuyến nghị tham chiếu là 65°C đối với nhiệt độ pin lithium sắt phosphate (LFP), dù tiêu chuẩn này hiện chưa được áp dụng bắt buộc.

Tranh luận về quản lý nhiệt

Bài viết cũng dẫn lại một số nghiên cứu học thuật liên quan đến hiện tượng mất ổn định nhiệt (thermal runaway) và sự phân hủy của lớp SEI trong pin lithium-ion. Theo các tài liệu được dẫn nguồn, quá trình phân hủy và tái tạo lớp SEI thường được thảo luận trong khoảng nhiệt độ từ 80°C đến 120°C, tùy thuộc vào loại hóa học pin và điều kiện thử nghiệm.

Bài bình luận nhấn mạnh rằng nhiệt độ đo được là nhiệt độ bề mặt pin chứ không phải nhiệt độ lõi bên trong cell pin. Chưa có dữ liệu nhiệt độ lõi cell pin nào từ chiếc xe thử nghiệm được xác minh độc lập và công bố công khai.

BYD hiện chưa công bố bất kỳ thay đổi nào đối với thông số kỹ thuật sạc sau cuộc tranh luận trên mạng.

Sự việc diễn ra không lâu sau khi BYD đẩy mạnh quảng bá hạ tầng sạc siêu nhanh tại Trung Quốc.

Đầu tháng 5, hãng đã trình diễn công nghệ sạc megawatt tại một địa điểm thử nghiệm ở sa mạc và cho biết mạng lưới sạc nội địa của mình đã vượt mốc 5.715 trạm.

Theo dữ liệu China EV DataTracker tháng 4/2026, BYD tiếp tục là tập đoàn xe điện lớn nhất thế giới xét theo doanh số, với 314.100 xe được bàn giao trên toàn cầu trong tháng. Con số này tăng 6,2% so với tháng trước nhưng giảm 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. SAIC đứng thứ hai với doanh số 142.487 xe điện, tiếp theo là Geely Auto với 135.591 xe.