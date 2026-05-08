Toyota ra phiên bản đặc biệt chào tạm biệt Corolla thế hệ hiện tại

Toyota Đài Loan (Trung Quốc) đánh dấu cột mốc 60 năm của dòng Corolla bằng việc ra mắt phiên bản đặc biệt dành cho các mẫu Corolla Altis, Corolla Cross và Corolla Sport, với các chi tiết trang trí màu vàng đồng, tem dán ngoại thất và huy hiệu riêng kỷ niệm 60 năm.

Corolla Altis phiên bản đặc biệt (Ảnh: Toyota).

Với Corolla Altis, mẫu sedan này được bổ sung các chi tiết màu vàng đồng ở lưới tản nhiệt và viền hốc hút gió nhằm tạo cảm giác cao cấp hơn. Bên cạnh đó, còn có tem “Corolla” ở thân xe, huy hiệu kỷ niệm 60 năm trên vè trước và bộ mâm hợp kim 17 inch phối hai tông màu.

Trong khi đó, ở mẫu Corolla Cross, các chi tiết màu vàng đồng chỉ xuất hiện ở lưới tản nhiệt phía trước và dòng chữ phía sau đuôi xe.

Corolla Cross phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm dòng Corolla (Ảnh: Toyota).

Corolla Sport là mẫu có thay đổi nhẹ nhất khi vẫn giữ các chi tiết mạ crôm và sơn đen bóng quen thuộc, chỉ bổ sung huy hiệu kỷ niệm và tem dán bên hông. Cả mẫu crossover và hatchback đều sử dụng mâm 18 inch với thiết kế riêng.

Bên trong khoang lái, cả ba mẫu xe đều được bổ sung nhiều chi tiết màu vàng đồng trên bảng táp-lô, bệ trung tâm, vô-lăng và tapi cửa, kết hợp với đường chỉ khâu cùng tông màu.

Nội thất mẫu Corolla Cross phiên bản đặc biệt (Ảnh: Toyota).

Các phiên bản đặc biệt không có nâng cấp về vận hành. Corolla Altis và Corolla Cross tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.8L hoặc hybrid 1.8L, trong khi Corolla Sport giữ nguyên động cơ xăng 2.0L - cấu hình duy nhất được phân phối tại Đài Loan (Trung Quốc).

Các phiên bản kỷ niệm 60 năm hiện đã nhận đặt hàng trước tại Đài Loan. Giá bán khởi điểm của Corolla Altis bản kỷ niệm là 815.000 Đài tệ (khoảng 683 triệu đồng), Corolla Cross từ 889.000 Đài tệ (745 triệu đồng) và Corolla Sport từ 979.000 Đài tệ (820 triệu đồng).

Toyota được cho là sẽ giới thiệu bản nâng cấp nhẹ cho toàn bộ dòng Corolla tại Nhật Bản vào tháng 7 tới, bao gồm cả các phiên bản kỷ niệm 60 năm. Dải sản phẩm tại Nhật hiện gồm các biến thể sedan, Sport hatchback, Touring và Cross.

Hiện chưa rõ Toyota có áp dụng cách tiếp cận tương tự tại các thị trường khác hay không.

Thế hệ thứ 12 của Toyota Corolla ra mắt từ năm 2018 và đã được nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2022, tức là đang bước vào giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm. Thế hệ kế tiếp có thể xuất hiện vào năm 2027 với thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu concept mới nhất, dù Toyota vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức.

Chiếc concept ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản (Japan Mobility Show 2025) gây ấn tượng với phong cách thiết kế góc cạnh và hiện đại, khác hẳn bản Corolla hiện tại, hứa hẹn sẽ có nhiều lựa chọn động cơ khác nhau và thiết kế nội thất cũng hoàn toàn mới.