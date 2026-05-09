Thêm xe máy điện Nhật Bản đăng ký tại Việt Nam, sạc đầy đi được 80km

Theo thông tin từ Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, một mẫu xe hai bánh đã được Tập đoàn Suzuki Nhật Bản đăng ký bản quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp tại nước ta. Dựa vào những hình ảnh đăng ký, không khó để nhận ra đây chính là e-Address, mẫu xe máy điện toàn cầu đầu tiên của hãng.

Giấy cấp phép sở hữu bản quyền kiểu dáng tại Việt Nam của Suzuki e-Address (Ảnh chụp màn hình).

Đúng như tên gọi, Suzuki e-Address là biến thể thuần điện của mẫu xe tay ga chạy xăng Address từng được hãng xe Nhật mở bán tại Việt Nam. Một số đường nét quen thuộc vẫn có thể được bắt gặp, nhưng tổng thể sản phẩm thuần điện này có phần góc cạnh hơn.

Việc đăng ký bản quyền kiểu dáng được xem là động thái để ngỏ cơ hội về nước của Suzuki e-Address, đặc biệt khi thị trường xe hai bánh đang có những bước chuyển đổi “xanh” rõ rệt.

Từ sự bùng nổ của VinFast, cho tới sự tham chiến của Honda với tổng cộng 3 mẫu sản phẩm đã được giới thiệu, và ngay cả Yamaha cũng dần tung hệ sinh thái cho dòng xe máy điện duy nhất là NEO’s.

Suzuki e-Address dài 1.860mm, rộng 715mm và cao 1.140mm. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 12 inch (Ảnh: NDTV).

Động cơ điện của Suzuki e-Address được đặt bên hông chứ không tích hợp vào bánh xe, cho công suất 4.1kW. Xe có tốc độ tối đa lên tới khoảng 80km/h nên người dùng tại Việt Nam cần có giấy phép lái xe.

Suzuki e-Address được trang bị bộ pin đặt cố định dưới yên, có dung lượng 3,07kWh và theo nhà sản xuất, xe cần 6,7 giờ để sạc 0-100% pin. Với bộ pin đầy, xe có khả năng di chuyển tối đa khoảng 80km, theo tiêu chuẩn WMTC.

Vị trí cắm sạc được đặt ngay dưới núm xoay khóa thông minh (Ảnh: Suzuki).

Đáng chú ý, Suzuki e-Address có 3 chế độ lái, gồm: Eco, A và B. Chi tiết hơn, chế độ Eco sẽ hướng tới tối ưu phạm vi hoạt động, chế độ A giúp xe duy trì sức mạnh vận hành nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng bằng cách gia tăng phanh tái sinh.

Cuối cùng, chế độ B sẽ đưa phanh tái sinh vào mức thấp nhất, nhằm đem lại cảm giác mượt mà khi nhả tay ga, tương tự như những dòng xe tay ga chạy xăng truyền thống.

Hiện tại, danh mục xe hai bánh của Suzuki Việt Nam đã thu gọn khá nhiều, không còn các mẫu xe số hay xe ga phổ thông. Thay vào đó, hãng chỉ phân phối hai mẫu xe côn tay và mô tô là Satria F150 và V-Strom 250SX.

Một số trang bị và tính năng đáng chú ý trên Suzuki e-Address gồm: màn hình TFT 4,2 inch, ngắt động cơ khi phát hiện xe đổ, khóa cổng sạc tự động, ngăn ngừa tăng tốc đột ngột khi đang dừng đỗ… (Ảnh: Suzuki).

Nếu đem Suzuki e-Address về Việt Nam, hãng xe Nhật sẽ có cơ hội mở rộng tệp khách hàng, nhưng chỉ khi sản phẩm được chốt giá bán đủ hấp dẫn. Tại Ấn Độ, nơi e-Address đang được sản xuất, dòng xe này có giá 188.490 INR, quy đổi tương đương 52,4 triệu đồng.

Với tầm tiền trên, khách Việt đang có khá nhiều lựa chọn xe máy điện trên thị trường với phạm vi hoạt động vượt ngưỡng 100km/lần sạc, ví dụ như VinFast Feliz II (30,5 triệu đồng, đi được 156km) hay Dat Bike Quantum S1 (49,9 triệu đồng, đi được 285km).

Xét riêng thương hiệu Nhật, Honda CUV e: có thể xem là đối thủ trực tiếp của Suzuki e-Address tại Việt Nam. Mẫu xe này có giá bán lẻ đề xuất kèm pin là 65 triệu đồng, tốc độ tối đa 80km/h và có phạm vi hoạt động tối đa 70km sau mỗi lần sạc đầy.