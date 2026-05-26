Mỹ: Toyota, Mazda và một loạt hãng xe tìm cách cấm bán ô tô qua môi giới

Từ lâu, các nhà môi giới ô tô ở Mỹ vẫn âm thầm kết nối khách hàng và đại lý để ăn tiền "hoa hồng" từ hai phía. Tuy nhiên, nhiều bang ở Mỹ, đặc biệt là bang New Jersey, đang tìm cách loại bỏ giao dịch ô tô thông qua môi giới, bất kể hình thức cho thuê hay bán đứt.

Theo Automotive News, hàng loạt ông lớn ngành xe gồm Toyota, Kia, Mazda và Lexus vừa đồng loạt ra thông báo siết chặt, hạn chế các đại lý bắt tay với dân môi giới.

Nissan cũng lập tức gia nhập làn sóng này với lời cảnh báo rằng, mọi chiếc xe bán qua kênh trung gian sẽ không được tính vào chỉ tiêu doanh số của đại lý. Đồng thời, hãng bắt buộc đại lý phải báo cáo chính xác, minh bạch từng giao dịch là bán đứt hay cho thuê, nhằm chặn đứng mọi hành vi lách luật, gian lận số liệu.

Tại Mỹ, các ông lớn trong ngành ô tô đang muốn chặn đứng hành vi bán ô tô qua trung gian (Ảnh: Lexus).

Thậm chí, khối dịch vụ tài chính của Toyota, Lexus và Mazda tuyên bố, sẽ từ chối mua lại hợp đồng trả góp hoặc cho thuê xe có dính dáng đến môi giới trung gian tại bang New Jersey (Mỹ).

Nếu đại lý nào "vô tình" để lọt một hợp đồng như vậy qua hệ thống, họ sẽ bị buộc phải tự bỏ tiền túi mua lại toàn bộ hợp đồng đó. Nghiêm trọng hơn, những đại lý cố tình vi phạm có thể bị hãng xe tước quyền đại lý và chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.

Đây rõ ràng là một rủi ro tài chính cực lớn trong bối cảnh hoạt động môi giới xe được cho là đang bùng nổ dữ dội. Nhiều đại lý thừa nhận, môi giới ô tô đang thâu tóm phần lớn thị phần tại một số khu vực, đặc biệt là vùng Đông Bắc nước Mỹ.

Một đại lý tại New Jersey xác nhận đã mất tới 50% thị trường vào tay môi giới. Con số này có cơ sở, bởi rất nhiều khách hàng mua xe qua trung gian, nhưng sau đó vẫn quay lại sử dụng dịch vụ sau bán hàng.

Phe chỉ trích lập luận rằng, hình thức này đang phá vỡ thỏa thuận phân phối, làm méo mó hệ thống phân bổ xe của nhà máy và tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa các đại lý.

Ngược lại, phe ủng hộ lại có góc nhìn khác. Quan điểm của họ là những cá nhân, công ty môi giới ô tô mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi hơn cho khách hàng, giúp khách hàng thoát khỏi quá trình trả giá, mặc cả phiền phức tại đại lý truyền thống.

Một đại lý Toyota ở Mỹ (Ảnh: Tamworth City Toyota).

Ủy ban Xe cơ giới New Jersey đã nhắc nhở các đại lý hồi đầu năm nay rằng, việc giao dịch mua bán ô tô mới thông qua môi giới là vi phạm quy định của bang và có thể đe dọa đến giấy phép kinh doanh của đại lý.

Bản thân các đại lý cũng đang có sự chia rẽ. Một số muốn cơ quan quản lý thực thi quy định này, vì họ tin đối thủ cạnh tranh đang trục lợi từ chương trình ưu đãi của nhà sản xuất thông qua việc bán hàng chủ yếu qua trung gian.

Số khác lại đặt câu hỏi liệu phía nhà sản xuất ô tô có thực thi chính sách này một cách nhất quán hay không, khi doanh số bán hàng cao suy cho cùng vẫn mang lại lợi ích cho chính họ.

Ngoài ra, việc chứng minh một giao dịch có sự tham gia của môi giới hay không cũng là thách thức lớn. Trừ khi giấy tờ thể hiện rõ ràng các khoản thanh toán hoặc sự phối hợp của bên thứ ba, nếu không, các tay môi giới hoàn toàn có thể "vô hình" trong suốt quá trình giao dịch.