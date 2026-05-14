Loạt ô tô xăng dầu bán chạy trong tháng 4: Seltos và CR-V trở lại

Theo xu thế giảm tiêu thụ của toàn thị trường, sức bán của các mẫu xe xăng dầu trong tháng 4 cũng bị ảnh hưởng. Trong bảng xếp hạng 10 sản phẩm sử dụng động cơ đốt trong hút khách nhất, chỉ có 5 mẫu xe ghi nhận doanh số vượt mốc 1.000 chiếc (trong khi tháng 3 có đủ 10 xe).

Vị trí số 1 không còn thuộc về Toyota Yaris Cross mà bất ngờ thuộc về Toyota Veloz Cross. Mẫu MPV này ghi nhận doanh số tăng trưởng tới 109% trong tháng 4, đạt 1.503 chiếc; đồng thời thiết lập mức doanh số cao nhất kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của Veloz Cross là Mitsubishi Xpander có doanh số giảm, nhưng vẫn góp mặt trong top 3 mẫu xe chạy xăng, dầu bán chạy nhất thị trường.

Ngoài Veloz Cross, Kia Seltos và Honda CR-V bất ngờ trở lại bảng xếp hạng sau nhiều tháng vắng bóng, thế chỗ những cái tên Ford Everest, Toyota Innova Cross và Mitsubishi Destinator. Tuy nhiên, hai sản phẩm này vẫn chưa thể vươn lên những vị trí dẫn đầu trong phân khúc vốn có mức độ cạnh tranh cao.

Ví dụ, ở nhóm SUV hạng B, Toyota Yaris Cross tiếp tục là xe sử dụng động cơ đốt trong hút khách nhất, xếp sau là Mitsubishi Xforce.

Trong khi đó, ở phân khúc C-SUV, Mazda CX-5 trở lại vị trí số 1 sau khi VinFast VF 7 giảm doanh số.

Trong bảng xếp hạng, Kia Seltos là đại diện duy nhất của xe Hàn Quốc, trong khi xe Nhật có tới 7 sản phẩm góp mặt; hai vị trí còn lại thuộc về xe Mỹ. Thị hiếu của khách Việt vẫn tập trung vào xe gầm cao, khi chỉ có một mẫu xe gầm thấp xuất hiện trong danh sách, là Toyota Vios.