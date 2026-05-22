Mỹ: Ghế sưởi trên xe Mazda bị tố gây bỏng người ngồi

Nhiều chủ xe Mazda tại Mỹ cho biết ghế sưởi trên xe của họ đã gây bỏng theo đúng nghĩa đen. Vụ kiện tập thể này thậm chí có thể khiến hãng xe Nhật Bản phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới hơn 662 triệu USD.

Một số chủ xe Mazda cho biết ghế sưởi trên xe của họ nóng tới mức gây bỏng (Ảnh: Mazda).

Hiện có 5 nguyên đơn tham gia vụ kiện. Một trong số đó là Micah Prochaska, người mua một chiếc CX-9 đời 2017 đã qua sử dụng vào năm 2018. Người này cho biết, tới năm 2025, anh mới phát hiện mức nhiệt quá cao của ghế sưởi, khi đệm ghế phụ phía trước nóng tới mức làm cháy xém chiếc áo khoác đặt trên đó và để lại một lỗ cháy khá lớn trên bề mặt ghế.

Một nguyên đơn khác là Patrick Sandoval, cư dân bang California, cho biết ông bị nhiều vết bỏng ở chân và mông do bộ sưởi ghế gây ra. Người này được cho là mắc bệnh thần kinh ngoại biên, khiến cảm giác ở phần dưới cơ thể bị suy giảm.

Đơn kiện còn cho rằng chiếc ghế sưởi quá nóng đã “làm trầm trọng thêm chấn thương cột sống có từ trước” của ông Sandoval.

Russell J. Quinn cũng là một nguyên đơn trong vụ kiện. Ông cho biết sau 9 năm sử dụng chiếc Mazda CX-9 đời 2016, ông phát hiện khói bốc lên từ ghế phụ có tính năng sưởi. Trang CarComplaints dẫn nội dung đơn kiện cho biết một đại lý sau đó đã thu 650 USD để ngắt hệ thống sưởi ghế nhằm ngăn tình trạng tái diễn.

Vụ kiện áp dụng với các mẫu CX-9 đời 2016-2017, Mazda6 đời 2018, CX-30 đời 2024, CX-50 đời 2023 và CX-5 đời 2023, với cáo buộc có tới 301.549 xe cần được sửa chữa. Dựa trên chi phí sửa chữa ước tính, đơn kiện cho rằng Mazda có thể phải chi trả hơn 662 triệu USD.

Mazda được cho là đã biết từ lâu về các vấn đề liên quan đến ghế sưởi nhưng không cảnh báo đầy đủ cho chủ xe về những nguy cơ tiềm ẩn. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Mazda đối mặt với cáo buộc kiểu này tại Mỹ.

Vào tháng 9/2024, chủ một chiếc Mazda6 đời 2018 cũng đã kiện hãng xe Nhật Bản, cho rằng cô bị bỏng nghiêm trọng và bị để lại sẹo do hệ thống sưởi ghế bị lỗi.