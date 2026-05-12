Hyundai đề xuất triệu hồi hơn 3.700 chiếc Tucson

Theo chia sẻ từ Hyundai Thành Công, hãng đã có văn bản gửi tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề xuất triển khai chương trình triệu hồi xe Tucson. Sau khi được Cục phê duyệt, hãng sẽ liên lạc tới người dùng có xe thuộc diện ảnh hưởng và tiến hành khắc phục theo quy trình.

Theo đó, có 3.741 chiếc Tucson thuộc diện ảnh hưởng, được lắp ráp tại Việt Nam từ ngày 28/5/2025 đến ngày 27/1/2026.

Những xe này đều thuộc đời mới nhất của Hyundai Tucson (Ảnh chụp màn hình).

Báo cáo từ hãng xe Hàn Quốc cho biết, những chiếc Tucson thuộc đợt triệu hồi này gặp lỗi liên quan đến cụm đồng hồ sau vô-lăng. Trong quá trình sử dụng, cụm đồng hồ của những xe này có thể gặp hiện tượng tự khởi động lại, khiến màn hình bị tắt trong một thời gian ngắn.

Nguyên nhân được xác định là do tín hiệu IC giám sát điện năng bị nhiễu, khiến cảm biến nhiệt độ bên trong đồng hồ gửi sai dữ liệu, tạo ra cảnh báo sai lệch rằng nhiệt độ đang tăng cao bất thường. Hệ quả là hệ thống quản lý năng lượng sẽ tự động khởi động lại cụm đồng hồ, nhằm bảo vệ hệ thống điện của xe.

Như vậy, lỗi mà hơn 3.700 chiếc Hyundai Tucson đang gặp phải không ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành, nhưng có thể gây bất tiện cho người dùng khi cần theo dõi thông tin của xe.

Mẫu C-SUV này không được trang bị màn hình hiển thị kính lái (HUD), nên người dùng cần theo dõi tốc độ qua màn hình sau vô-lăng.

Cụm đồng hồ điện tử toàn phần trên các phiên bản cao cấp của Hyundai Tucson (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hyundai Thành Công cho biết chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan đến lỗi trên. Người dùng có xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được thông báo qua điện thoại, tin nhắn SMS, email hoặc có thể tra cứu trực tiếp trên website chính thức của hãng.

Hoạt động triệu hồi và khắc phục được thực hiện tại các đại lý ủy quyền của Hyundai, miễn phí toàn bộ chi phí. Quá trình kiểm tra, sửa chữa mỗi xe dự kiến khoảng 42 phút.

Lần gần nhất dòng xe Hyundai Tucson bị triệu hồi tại Việt Nam với quy mô lớn là vào năm 2021. Theo đó, có hơn 23.500 chiếc cần được thay thế cầu chì và cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống ABS, tiềm ẩn nguy cơ cháy bộ điều khiển.

Hyundai Tucson đang có giá bán lẻ đề xuất khởi điểm từ 769 triệu đồng và cao nhất lên tới 989 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tucson đang là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Hyundai Thành Công, với 3.145 chiếc được bán ra sau 4 tháng đầu năm. Ở phân khúc C-SUV, mẫu xe này chưa thực sự nổi bật khi phải cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm như Mazda CX-5, Ford Territory và Mitsubishi Destinator.