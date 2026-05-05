MPV “hút khách" gặp lỗi triệu hồi, tiềm ẩn rủi ro khi va chạm

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Mitsubishi Việt Nam (MMV) vừa triển khai đợt triệu hồi với hai dòng sản phẩm Xpander và Xpander Cross, với số lượng tổng cộng lên tới 5.072 chiếc.

Những xe này được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 4/2022 đến đầu tháng 2/2025 với những xe nhập khẩu (CBU) và từ tháng 7/2022 đến cuối tháng 12/2024 với xe lắp ráp (CKD). Loạt xe này chủ yếu thuộc đời cũ, do Xpander bắt đầu được nâng cấp từ tháng 9/2025.

Nhãn hiệu của những chiếc Xpander và Xpander Cross thuộc diện triệu hồi (Ảnh chụp màn hình).

Theo nhà sản xuất, cơ cấu điều chỉnh độ ngả của tựa lưng hàng ghế thứ hai trên những xe thuộc diện ảnh hưởng gặp vấn đề cần khắc phục. Trong một số trường hợp, chi tiết này có thể xuất hiện vết nứt, từ đó làm suy giảm độ bền của kết cấu ghế, và có thể gây rủi ro trong một số tình huống xảy ra va chạm.

Nguyên nhân được xác nhận là do sai sót trong quá trình sản xuất linh kiện từ nhà cung cấp, khiến các bộ phận không đạt tiêu chuẩn bị trộn lẫn với sản phẩm đạt chuẩn. Tuy nhiên theo MMV, hãng chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hay sự cố thực tế nào tại Việt Nam.

Giai đoạn 2022-2024, Mitsubishi Xpander là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam (Ảnh: MMV).

Theo tìm hiểu của phóng viên, Mitsubishi Xpander chưa bị triệu hồi vì lỗi tương tự tại Indonesia - nơi xuất khẩu mẫu MPV này sang Việt Nam. Do đó có thể thấy, chương trình triệu hồi này xuất phát từ khâu kiểm nghiệm chất lượng hậu mãi của hãng xe Nhật Bản.

Với những xe thuộc diện ảnh hưởng, cơ quan chức năng khuyến cáo chủ xe nên mang phương tiện đến các đại lý ủy quyền của Mitsubishi trên toàn quốc để được kiểm tra và khắc phục nếu cần. Người dùng có thể chủ động sử dụng ứng dụng điện thoại Mitsubishi Connect+ để tra cứu xem xe có bị triệu hồi hay không.

Toàn bộ chi phí được miễn phí, bao gồm công kiểm tra và chi phí phụ tùng. Với những xe được nhập khẩu không chính hãng, MMV vẫn hỗ trợ xác minh với Tập đoàn Mitsubishi, khắc phục theo quy trình tương tự nếu xe thuộc diện triệu hồi toàn cầu.

Mitsubishi Xpander Cross đời cũ (Ảnh: Duy Thoại).

Đợt triệu hồi có quy mô lớn gần nhất của Mitsubishi Xpander diễn ra vào cuối năm 2019 với số lượng lên tới hơn 14.000 chiếc. Nguyên nhân được xác định là do lỗi bơm xăng, khiến xe không có khả năng khởi động động cơ hoặc động cơ ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, lỗi này đã được hãng khắc phục ở những đời xe sau đó. Mitsubishi Xpander là sản phẩm hút khách nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ, và đứng thứ 3 trong nhóm ô tô xăng, dầu tiêu thụ tốt nhất, với lũy kế doanh số đạt 19.891 xe.