Jaguar Land Rover triệu hồi hàng loạt xe do lỗi hệ thống điện

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), hơn 170.000 xe hybrid của Jaguar và Land Rover tại thị trường Mỹ có nguy cơ mất công suất và mất hệ thống đèn chiếu sáng phía trước.

Cũng theo NHTSA, đây là một đợt triệu hồi khá nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ tai nạn khi xe di chuyển trong điều kiện thiếu sáng. Các lỗi trên có thể bắt nguồn từ bộ chuyển đổi điện áp (DC-DC) bị trục trặc.

Danh sách các mẫu xe hybrid thuộc diện triệu hồi lần này của Jaguar Land Rover bao gồm:

- Jaguar E-Pace 2021-2022 (528 chiếc)

- Jaguar F-Pace 2021-2024 (4.449 chiếc)

- Land Rover Defender 2020-2024 (53.644 chiếc)

- Land Rover Discovery 2021-2024 (6.323 chiếc)

- Land Rover Discovery Sport 2020 (381 chiếc)

- Land Rover Range Rover 2020-2024 (34.930 chiếc)

- Land Rover Range Rover Evoque 2020-2023 (2.994 chiếc)

- Land Rover Range Rover Sport 2019-2024 (61.616 chiếc)

- Land Rover Range Rover Velar 2021-2024 (5.304 chiếc)

Khi một nhà sản xuất ô tô thông báo triệu hồi xe, họ thường sẽ ước tính một tỷ lệ phần trăm trong tổng số xe bị triệu hồi có khả năng gặp lỗi, và con số này thường chỉ ở mức một chữ số. Tuy nhiên, trong trường hợp này, JLR cho biết tất cả các xe nằm trong diện triệu hồi đều có bộ chuyển đổi DC-DC bị lỗi.

Do đó, lỗi này có thể ảnh hưởng đến những chiếc Jaguar và Land Rover trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng tại thị trường Mỹ. Sự việc được đánh giá là rất nghiêm trọng khi thương hiệu đến từ Anh quốc hiện vẫn chưa có phương án khắc phục lỗi trên.

Bộ phận An toàn Sản phẩm của Jaguar Land Rover đã bắt đầu nghiên cứu các lỗi trên từ tháng 9/2024 và ban đầu đánh giá chưa có rủi ro mất an toàn. Tuy nhiên, các báo cáo về lỗi tương tự liên tiếp được gửi về, khiến hãng phải lập một nhóm điều tra gồm nhiều kỹ sư chuyên trách. Đến tháng 4/2025, NHTSA xác định đây là vấn đề liên quan đến an toàn.

Theo thông tin được công bố bởi NHTSA, người dùng có thể thấy một cảnh báo màu đỏ xuất hiện trong vòng 10 giây sau khi bộ biến đổi điện áp gặp lỗi và hệ thống yêu cầu dừng xe ngay lập tức. Tiếp theo, các cảnh báo khác sẽ đồng loạt xuất hiện, bao gồm cả cảnh báo lỗi của hệ thống treo, cân bằng điện tử, hỗ trợ giữ làn… Trong trường hợp trên, nếu người lái cố tình di chuyển, xe có thể chuyển về số N và hiển thị lỗi hộp số.

Theo báo cáo của Jaguar Land Rover, một số xe vẫn có thể hoạt động trong tình trạng trên, nhưng màn hình giải trí trung tâm và hệ thống điều hòa sẽ ngừng hoạt động. Sau đó, động cơ có thể tắt do pin cạn, không còn đủ điện để duy trì hệ thống đèn chiếu sáng phía trước.

Để đảm bảo an toàn, nếu người lái thấy xe xuất hiện tình trạng trên thì nên di chuyển xe vào lề để tránh nguy cơ tai nạn. Cho đến thời điểm hiện tại, Jaguar Land Rover chưa công bố phương án khắc phục lỗi trên.