Mỹ: Đại lý Hyundai đến tận nhà hoặc nơi làm việc của khách để bảo dưỡng xe

Dịch vụ này được thiết kế nhằm tăng tiện ích cho khách hàng và giúp giải quyết những hạn chế về tình trạng quá tải công suất dịch vụ do doanh số tăng cao. Hyundai cũng lưu ý rằng điều này có thể giúp giảm thời gian chờ bảo dưỡng.

Dịch vụ lưu động sẽ chỉ giới hạn ở việc bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ, bao gồm các hạng mục như: thay dầu, đảo lốp, cập nhật phần mềm, thay má phanh và đĩa phanh, cùng các chiến dịch dịch vụ và rửa/chăm sóc xe chi tiết.

Một số đại lý Hyundai tại Mỹ sẽ triển khai đội xe dịch vụ lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa cơ bản cho ô tô của khách tại nhà hoặc nơi làm việc (Ảnh: Hyundai).

Những công việc này sẽ được thực hiện bởi các kỹ thuật viên được đào tạo tại nhà máy, sử dụng phụ tùng chính hãng của Hyundai để khách hàng nhận được tiêu chuẩn dịch vụ tương tự như tại đại lý.

Hyundai đặt mục tiêu có 150 xe dịch vụ lưu động hoạt động tại Mỹ vào cuối năm nay. Đây là con số tương đối nhỏ, nhưng có khả năng sẽ tăng lên trong những năm tới. Hyundai cho biết khách hàng có thể đặt lịch bảo dưỡng lưu động trên trang web của đại lý.

Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc cho biết các đại lý đang thực hiện những khoản đầu tư đáng kể, dài hạn để mở rộng năng lực, cải thiện chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm sở hữu thuận tiện hơn cho khách hàng.

Điều này rất quan trọng vì các đại lý đã gặp khó khăn trong quá trình tăng trưởng do chịu áp lực từ doanh số bán hàng tăng kỷ lục.

Theo công bố của Hyundai Mỹ vào tháng 1, hãng đã ghi nhận năm thứ 5 liên tiếp có doanh số cả năm đạt mức kỷ lục và là năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục tổng doanh số. Cụ thể, trong năm 2025, Hyundai đã bán được 901.686 xe tại Mỹ, tăng 8% so với năm trước đó.

Đây là bước nhảy vọt lớn, nhưng càng đáng chú ý hơn khi nhìn rộng hơn, với doanh số năm 2021 đạt 738.081 xe. Như vậy, chỉ trong 4 năm, doanh số của Hyundai tại Mỹ đã tăng hơn 22%. Số lượng xe này cần được bảo dưỡng, và điều đó đã gây áp lực lên các đại lý.

Việc triển khai dịch vụ lưu động được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt phần nào tình trạng quá tải này.