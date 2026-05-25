Hyundai phát triển hộp số kiểu Koenigsegg cho xe phổ thông

Hyundai N đã tạo dấu ấn về cảm giác lái trên xe điện với hai mẫu Hyundai Ioniq 5 N và Hyundai Ioniq 6 N. Hiện hãng tiếp tục nghiên cứu một loại hộp số mới nhằm mang lại trải nghiệm lái chân thực hơn cho người yêu thích xe thể thao.

Theo các bằng sáng chế mới được nộp lên United States Patent and Trademark Office (USPTO), Hyundai đang phát triển một hệ thống hộp số có rãnh đi số bằng kim loại như hộp số sàn truyền thống, nhưng cũng có thể hoạt động như hộp số tự động.

Hình ảnh bằng sáng chế hộp số mới của Hyundai (Ảnh: USPTO).

Trước đó, Koenigsegg từng gây chú ý khi trang bị cho mẫu Koenigsegg CC850 loại hộp số có thể vận hành như cả số sàn lẫn số tự động, đi kèm bàn đạp ly hợp (côn). Gần đây, Porsche cũng được cho là đang nghiên cứu công nghệ tương tự.

Theo tạp chí CarBuzz, các bằng sáng chế cho thấy cần số của Hyundai không kết nối cơ học trực tiếp với hộp số. Thay vào đó, hệ thống sử dụng công nghệ sang số điện tử (shift-by-wire), vận hành chủ yếu như hộp số tự động.

Tuy nhiên, cơ chế rãnh đi số kết hợp với bàn đạp ly hợp bên cạnh vẫn cho phép người lái thao tác từ số 1 đến số 6 và số lùi như trên hộp số sàn truyền thống.

Kiểu hộp số có các rãnh đi số bằng kim loại hình chữ H thường thấy trên các mẫu xe thể thao cổ điển của Ferrari, Porsche... (Ảnh: Carscoops).

Khi di chuyển trong điều kiện ùn tắc hoặc muốn vận hành thoải mái hơn, người lái có thể chuyển sang chế độ D để xe hoạt động như hộp số tự động thông thường. Hệ thống cũng hỗ trợ chế độ sang số tuần tự, cho phép đẩy hoặc kéo cần số để lên hoặc xuống số khi xe đang chạy.

Bằng sáng chế không nêu giới hạn về loại hệ truyền động tương thích. Điều đó đồng nghĩa công nghệ này có thể được ứng dụng trên cả xe điện lẫn xe sử dụng động cơ đốt trong của Hyundai trong tương lai.

Dù vậy, bài toán thương mại hóa vẫn là dấu hỏi lớn. Việc phát triển một hộp số phức tạp là điều khả thi, nhưng Hyundai sẽ cần chứng minh rằng có đủ khách hàng sẵn sàng chi thêm tiền cho trải nghiệm lái này thay vì lựa chọn hộp số tự động thông thường.