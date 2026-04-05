Hyundai lên kế hoạch ra mắt 36 mẫu xe mới

Hyundai đã đạt cột mốc 5 năm liên tiếp tăng trưởng tại thị trường Mỹ. Với khoản đầu tư 26 tỷ USD mới được công bố thời gian gần đây, tập đoàn ô tô Hàn Quốc đang hướng tới năm thứ 6 liên tiếp duy trì đà tăng trưởng tại thị trường khó tính này.

Gian trưng bày của Hyundai tại Triển lãm Ô tô quốc tế New York (Ảnh: Autoblog).

CEO Randy Parker của Hyundai Bắc Mỹ đã khẳng định về việc sẽ đạt cột mốc năm thứ 6 liên tiếp tăng trưởng tại thị trường Mỹ. Vị này cũng cho biết thêm, đây mới chỉ là sự khởi đầu, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc còn hướng đến nhiều mục tiêu hơn nữa.

Trên thế giới, Hyundai hiện là nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba và đứng thứ hai về lợi nhuận. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, Hyundai đang thể hiện sự cạnh tranh gắt gao với các “ông lớn” trong ngành, như General Motors (GM), Ford và Toyota.

Trong năm 2025, đại diện Hyundai Motor cho biết sẽ đầu tư 26 tỷ USD vào thị trường Mỹ. Khoản đầu tư khổng lồ này sẽ dành cho việc sản xuất mẫu xe mới, xây dựng nhà máy thép và nhà máy robot mới.

CEO José Muñoz của Hyundai cũng chia sẻ thêm về kế hoạch ra mắt tổng cộng 58 mẫu xe từ nay đến năm 2030 tại thị trường Mỹ, bao gồm: 36 mẫu xe Hyundai và 22 mẫu xe đến từ thương hiệu xe sang Genesis.

Tại Triển lãm Ô tô quốc tế New York 2026 đang diễn ra tại Mỹ, Hyundai đã giới thiệu đến khách hàng dòng SUV mang tên Boulder. Đây mới chỉ là xe concept, nhưng được xem là tiền đề để Hyundai cho ra đời một mẫu xe hoàn toàn mới tại Mỹ.

Chiếc concept Boulder của Hyundai (Ảnh: Autoblog).

Theo chia sẻ với chuyên trang Autoblog của ông Sang-Yup Lee, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc trung tâm thiết kế toàn cầu của Hyundai và Genesis, tập đoàn đã sẵn sàng cho ra mắt một mẫu xe mới có kích thước tương đương với dòng SUV hiệu năng cao Ford Bronco Raptor.

Vị này cho biết thêm, dòng xe địa hình mới của Hyundai không chỉ cạnh tranh với Ford mà còn với Jeep hay các bản địa hình TRD của Toyota.

Phiên bản sản xuất của Boulder được thiết kế dựa trên hệ thống khung gầm rời hoàn toàn mới của Hyundai. Đây cũng là lần đầu tiên hãng xe đến từ Hàn Quốc áp dụng cấu trúc này cho các mẫu xe của mình.

Theo Autoblog, Boulder được xem là bước đệm cho một dòng SUV địa hình hoặc bán tải cỡ trung hoàn toàn mới của Hyundai trong tương lai. Đại diện tập đoàn Hyundai cũng cho biết thêm, nền tảng khung gầm rời sẽ mở ra một chương mới cho các dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc.