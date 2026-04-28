Đánh giá Mercedes E 300 AMG: Giữ chất sang trong thời điện hóa

Mercedes-Benz E 300 AMG có giá 3,209 tỷ đồng tại Việt Nam (Ảnh: MBV).

Ngành công nghiệp ô tô Đức liên tục tạo ra những thiết kế gây tranh cãi. Chúng cồng kềnh, phức tạp và dần đánh mất vẻ thanh lịch đã dày công vun đắp suốt một thế kỷ. Lưới tản nhiệt BMW ngày càng phình to, trở thành "meme" trên các cộng đồng yêu xe, hay dòng Mercedes-EQ bo tròn trông y hệt quả trứng.

Giữa làn sóng thiết kế ấy, E-Class thế hệ thứ 6 thuộc số ít những mẫu xe Đức còn gìn giữ giá trị truyền thống. Tạo hình bên ngoài mềm mại, uyển chuyển hơn, nhưng không tròn trịa hay phức tạp quá đà.

Hãng xe Đức có lý do để không liều lĩnh với E-Class. Trong thập kỷ qua, mẫu xe này luôn là ứng cử viên cạnh tranh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng xe sang bán chạy nhất toàn cầu. Một bước đi sai với E-Class đều có thể khiến hãng xe nước Đức trả giá đắt.

Logo Mercedes ở khắp mọi nơi

Đứng trước E 300 AMG thế hệ mới, bạn sẽ tự hỏi vì sao có nhiều logo đến vậy. Logo trước mũi xe, logo trên nắp capo, logo phủ kín lưới tản nhiệt, logo trên bộ mâm, logo phía sau, logo được cách điệu bên trong đèn hậu. Chưa hết, góc dưới kính chắn gió phía trước còn có một dòng chữ "Mercedes" vô cùng điệu đà. Tất cả biến chiếc xe trở nên giống một bộ đồ của nhà mốt Gucci dùng logo làm điểm nhấn thiết kế.

Mercedes-Benz dùng logo ngôi sao ba cánh làm điểm nhấn thiết kế trên các mẫu xe mới (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Sử dụng nhiều logo trông có vẻ như E-Class quay lưng với nhóm khách hàng "quiet luxury" thích sự tối giản, nhưng thực tế không hẳn vậy. Hãng xe Đức phải tìm điểm cân bằng giữa sang trọng và nổi bật trong bối cảnh các mẫu xe mới ra mắt liên tục. Đặc biệt ở Trung Quốc, nơi quá trình từ bản vẽ thiết kế đến một chiếc xe lăn bánh trên đường chỉ kéo dài 2 năm nhờ chuỗi cung ứng khổng lồ.

Mercedes-Benz rõ ràng muốn chiếc xe của họ luôn được nhận ra ngay tức khắc khi lướt đi trên đường. Ngay cả trong đêm tối, bạn vẫn dễ nhận ra một chiếc E-Class khi phiên bản E 300 AMG trang bị lưới tản nhiệt phát sáng - thứ đã có trên các mẫu xe BMW từ những năm 2020.

Cụm đèn hậu với đồ họa chiếu sáng cách điệu từ logo Mercedes-Benz (Ảnh: MBV).

Ở thế hệ thứ 6, E-Class vẫn sở hữu tỷ lệ đặc trưng của một chiếc sedan hạng sang cổ điển: đầu xe ngắn, nắp capo dài và khoang cabin lùi về phía sau. Phần đuôi mang hơi hướm coupe nhờ phần mái dốc vuốt thoải. Các đường gân thân xe gọn gàng, hài hòa với tay nắm mở cửa ẩn. Bộ mâm 20 inch của AMG là sự lựa chọn phù hợp với một chiếc xe dài gần 5m và chiều dài cơ sở gần 3m.

Phía trước, hãng xe Đức sử dụng một đường viền đen bao quanh lưới tản nhiệt, tạo điểm kết nối với cụm đèn pha Digital Light. Đường viền này gợi nhớ đến thiết kế của những chiếc Mercedes-EQ. Lưới tản nhiệt có khả năng đóng mở để kiểm soát nhiệt độ động cơ. Hệ số cản khí động học của E-Class thế hệ thứ 6 chỉ dừng ở mức 0,23Cd.

4 màn hình vây quanh người lái

Khoang lái của Mercedes-Benz E 300 AMG được trang bị nhiều công nghệ hiển thị hiện đại. Hệ thống gồm màn hình HUD trên kính lái, màn hình sau vô lăng kích thước 12,3inch, màn hình trung tâm 14,4inch và màn hình dành cho hành khách phía trước.Việc tích hợp nhiều màn hình giúp tăng khả năng hiển thị và giải trí, nhưng cũng đòi hỏi người dùng cần thời gian làm quen để sử dụng hiệu quả các chức năng.

Bạn sẽ tự hỏi chỉnh cái này, chỉnh cái kia ở đâu, đổi giao diện màn hình đồng hồ như thế nào, ra lệnh giọng nói ra sao, hay làm sao để kết nối Apple CarPlay. Thậm chí, màn hình phụ có thể chơi game, lướt Tiktok, xem Youtube hay nghe nhạc Sportify. Mercedes-Benz E 300 AMG thực sự có thể giữ được những đứa trẻ ngồi yên trên suốt hành trình. Đương nhiên, điều đó không hề tốt cho thị giác.

Phía trên bảng táp lô thường là nơi các hãng xe sang phô bày trình độ cơ khí chính xác của người châu Âu. Maserati, Porsche đặt lên đó một chiếc đồng hồ cơ, Volvo đặt lên loa trung tâm của hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins trứ danh, thì Mercedes-Benz đặt lên táp lô E 300 AMG một chiếc camera. Bạn có thể dùng nó để tham gia các cuộc họp qua ứng dụng Zoom hoặc đơn giản là chụp ảnh selfie.

Màn hình, camera đều là những thứ có hấp lực với người trẻ. Nhưng nó dễ trở nên xa lạ với nhóm khách hàng trung niên. Nếu như họ phải đeo kính lão để đọc báo, xem điện thoại, thì họ cũng sẽ cần làm điều tương tự khi mò mẫm các chức năng dày đặc trên màn hình E 300 AMG.

Nhiều thứ khác cũng khiến bạn phải học cách điều khiển mới. Ví dụ như cách vuốt các phím trên vô lăng và phím chỉnh âm lượng ngay dưới màn hình trung tâm.

Bên trong khoang cabin, các chi tiết có độ hoàn thiện cao. Các chi tiết khít rịt, đường chỉ khâu đều tăm tắp với những vật liệu cao cấp như da, nhôm và nhựa màu đen piano.

Hàng ghế sau E 300 AMG (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Ghế ngồi trên Mercedes-Benz E 300 AMG mang lại sự thoải mái ngay từ khi sử dụng. Hàng ghế trước được thiết kế ôm cơ thể, tích hợp phần đỡ đùi có thể điều chỉnh, giúp cải thiện tư thế ngồi trên các hành trình dài. Hệ thống âm thanh Burmester 4D bổ sung hiệu ứng rung nhẹ theo nhạc ở tựa lưng, tăng trải nghiệm giải trí. Dù vậy tôi không thích công nghệ này lắm, nó hơi "tiệc tùng" và không hợp để tập trung lái xe.

Hàng ghế sau ngả sâu, hai vùng điều hòa riêng và có thể kéo rèm che nắng nếu người ngồi muốn một không gian riêng tư. Khoảng để chân ở mức vừa phải.

Đầm, chắc, êm và thư giãn

Mercedes-Benz E-Class phiên bản E 300 AMG tại Việt Nam dùng động cơ tăng áp I4 2.0L, công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động cầu sau. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,3 giây.

Lái E 300 AMG vẫn là cảm giác quen thuộc. Đầm, chắc, êm và thư giãn. Bấm đề nổ, bên trong khoang cabin gần như không cảm nhận được độ rung và âm thanh của động cơ.

Cảm giác lái của Mercedes-Benz E 300 AMG thiên về sự êm ái, thư giãn, thay vì sốc nổi như BMW 5-Series (Ảnh: MBV).

Nếu trước mặt là con đường vắng, hãy cẩn thận vì rất dễ vượt tốc độ giới hạn. Động cơ êm và khả năng cách âm tốt khiến khoang cabin như biệt lập với thế giới bên ngoài. 50 km/h hay 90km/h, tiếng ồn bên trong khoang cabin gần như không khác biệt về chỉ số decibel (dB).

Chân ga và chân phanh hơi lì, không phải kiểu kích thích đạp lút sàn giống BMW. Hộp số tự động 9 cấp hoạt động nhẹ và mượt, rất khó nhận ra các bước chuyển số khi lái xe hàng ngày. Hệ thống treo khí nén AirMatic xử lý gọn gàng những con lươn hay những đoạn đường gồ ghề.

Ai sẽ mua Mercedes-Benz E 300 AMG?

Lột xác về công nghệ, Mercedes-Benz E 300 AMG đang chuyển mình thành món đồ công nghệ xa xỉ trong thế giới xe sang, hướng đến lớp trẻ thành thạo công nghệ "tech-savvy". Với nhóm khách hàng này, gỗ quý hay da xịn không quan trọng bằng những công nghệ giúp cuộc sống hàng ngày trở nên thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, định hướng này cũng đặt ra câu hỏi về sự cân bằng. Trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, những giá trị truyền thống như vật liệu, độ hoàn thiện hay cảm giác vận hành vẫn là yếu tố cốt lõi. Việc ưu tiên quá nhiều vào màn hình và tính năng giải trí có thể không đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm lái và sự tinh giản.

Mercedes-Benz E-Class thế hệ thứ 6 là một trong năm mẫu sedan hạng sang cỡ trung có phiên bản nâng cấp, thế hệ mới giai đoạn 2025-2026 tại Việt Nam (Ảnh: MBV).

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz E-Class thế hệ thứ 6 được phân phối với 3 phiên bản gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, giá bán lần lượt là 2,449 tỷ đồng, 2,589 tỷ đồng và 3,209 tỷ đồng.

E-Class thế hệ thứ 6 ra mắt trong bối cảnh nhóm đối thủ trực tiếp đồng loạt có phiên bản nâng cấp hoặc thế hệ mới tại Việt Nam. BMW 5-Series thế hệ mới đã được giới thiệu từ tháng 6/2025, Volvo S90 nâng cấp ra mắt tháng 11/2025, Audi A6 thế hệ mới xuất hiện vào tháng 12/2025, trong khi Lexus ES dự kiến trình làng phiên bản mới trong tháng 8.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh công nghệ có thể giúp E-Class tạo khác biệt, nhưng hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào cách người dùng đón nhận và mức độ phù hợp với nhu cầu sử dụng tại thị trường Việt Nam.