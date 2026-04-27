Mercedes-Benz C 300 AMG W204: Máy V6 giá 300 triệu liệu có đáng chơi?

“Bim già, Merc cổ, Audi sâu” là câu nói mang tính vui đùa trong giới chơi xe, ý chỉ việc các dòng xe Đức đời sâu có giá rẻ nhưng chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cao, được xem là “hố sâu” về thời gian và tiền bạc.

Dù vậy, các dòng xe này đến nay vẫn được ưa chuộng, chủ yếu nhờ trải nghiệm vận hành khó quên.

Chiếc Mercedes-Benz C 300 AMG thế hệ W204 trong bài viết này là một ví dụ. Xe sản xuất 2012, từng có giá lăn bánh lên tới gần 2 tỷ đồng lúc ra mắt, nhưng nay được sang nhượng trong khoảng trên dưới 300 triệu đồng (tùy chất xe).

Cùng với tầm tiền này, nếu chọn xe đời mới, người dùng chỉ có thể tiếp cận được các mẫu ô tô hạng A đã qua sử dụng, như Hyundai Grand i10, Vinfast Fadil, KIA Morning...

Trải nghiệm lái thể thao ấn tượng

Điểm độc đáo của C 300 AMG W204 nằm ở khối động cơ V6 dung tích 3.0L hút khí tự nhiên mang mã hiệu M272 không còn xuất hiện trên các dòng xe Mercedes-Benz ngày nay. Kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300Nm.

Động cơ M272 được Mercedes-Benz phát triển nhằm thay thế thế hệ M112 trước đó, với nhiều cải tiến về hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu. Khối động cơ này sử dụng công nghệ điều khiển van biến thiên (VVT), giúp tối ưu công suất ở nhiều dải vòng tua khác nhau, đồng thời cải thiện độ mượt khi vận hành.

Một trong những điểm được đánh giá cao là khả năng vận hành êm ái, ít rung, đặc trưng của các dòng động cơ V6 của Mercedes-Benz.

Mặc dù vậy, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa của M272 ở mức tương đối cao so với mặt bằng chung, do đặc thù linh kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật của Mercedes-Benz.Trên thực tế, nhiều xe sử dụng động cơ M272 vẫn có thể vận hành ổn định sau hàng trăm nghìn km nếu được bảo dưỡng đúng định kỳ.

Trải nghiệm thực tế, bạn có thể cảm nhận được yếu tố thể thao ngay từ khi ngồi vào ghế lái. Trọng tâm của xe được đặt thấp hơn các mẫu sedan phổ thông ngày nay, đem tới cảm giác phấn khích khi tra chìa khóa vào ổ, vặn và đề nổ.

Ở những nước ga đầu tiên, Mercedes-Benz C 300 AMG W204 đem tới cảm giác bứt tốc mượt mà và mạnh mẽ, thậm chí có phần “hỗn” với những người lái không quen cầm lái xe có công suất trên 200 mã lực. Đây là điểm thú vị của động cơ hút khí tự nhiên có “chấm” lớn.

Trong khi đó, những dòng xe ngày nay thường sử dụng động cơ tăng áp nhằm cân bằng giữa tiêu chuẩn khí thải và sức mạnh, nên ở những nước ga đầu tiên, xe có thể xuất hiện độ trễ tăng áp nhẹ ở dải tua thấp, tùy thiết lập động cơ và hộp số. Nguyên nhân là hệ thống tăng áp cần thời gian nạp khí và kích hoạt.

Mercedes-Benz C 300 W204 sở hữu những đường nét góc cạnh, tuy không hiện đại nhưng được đánh giá cao về độ nam tính (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khi tua máy lên tới 5.000 vòng/phút, khối động cơ M272 đạt điểm "ngọt" cả về công suất lẫn lực kéo, đem tới những màn tăng tốc ấn tượng, mang lại cảm giác "dính ghế” cho người lái. Tính thể thao của mẫu xe này là điều không thể phủ nhận, đặc biệt khi khung gầm của xe có độ vững chắc cao, đem tới những pha đánh lái đầy tự tin.

Vô-lăng có độ siết vừa phải và độ phản hồi tốt, tính chính xác vừa đủ để thỏa mãn những người dùng khó tính. Hộp số 7G-Tronic tuy không đem lại trải nghiệm sang số nhanh như hộp số ZF của BMW, nhưng độ trễ không quá lớn; bù lại, C 300 W204 được trang bị lẫy chuyển số sau vô-lăng, giúp người lái chủ động hơn trong việc dồn số.

Hệ thống treo của Mercedes-Benz C 300 W204, nếu được bảo dưỡng tốt, vẫn đem lại trải nghiệm lái êm ái trong phố, nhưng vẫn đủ cứng vững để xử lý khúc cua gấp. Tổng thể chiếc xe này đem tới cảm giác lái khá thể thao và có thể tạo ấn tượng tốt với những người dùng đam mê tốc độ.

Một số vấn đề cần lưu ý với Mercedes-Benz C 300 W204

Dù sở hữu động cơ V6 đáng trải nghiệm, song Mercedes-Benz C 300 W204 nói riêng hay xe Đức đời sâu nói chung đều mang tính rủi ro cao với những người mới. Vấn đề chung của những dòng xe này chủ yếu tập trung vào hệ thống điện, khung gầm, và hệ thống làm mát.

Do tuổi đời cao, nhiều bộ phận có xu hướng xuống cấp và cần được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Tuy vậy, nếu người dùng hoặc kỹ thuật viên có đủ kiến thức để chẩn đoán đúng lỗi, các mẫu xe Đức đời sâu không đáng e ngại như những nhận định truyền miệng.

Anh Lương, một người chơi xe Đức đời sâu lâu năm tại Hà Nội, chia sẻ: “Nếu không biết gì về xe nhưng tìm được gara tốt, mỗi năm sẽ tốn khoảng 30 triệu đồng. Nếu biết về xe, tự sửa chữa được thì một năm chỉ tốn khoảng 15-20 triệu đồng. Còn nếu không có kiến thức và gặp phải thợ không có tâm, việc chủ xe tốn cả trăm triệu mỗi năm cũng không phải điều bất ngờ”.

Ví dụ, Mercedes-Benz C 300 W204 có thể hiển thị cảnh báo màu vàng trên bảng táp-lô. Tuy nhiên, cảnh báo này không phải lúc nào cũng liên quan đến hệ thống động cơ, mà thường xuất phát từ các lỗi điện - điện tử, như hỏng bóng đèn, mô-tơ cửa hoặc cảm biến. Đây là những hạng mục có chi phí thay thế không cao, nhưng nếu chẩn đoán sai nguyên nhân, chi phí sửa chữa có thể tăng đáng kể.

“Khi mang xe ra gara, người dùng thường được yêu cầu để xe lại và đó là sai lầm của chủ xe Đức đời sâu, bởi thợ thường "vẽ" thêm nhiều hạng mục để sửa, tận dụng sự thiếu kiến thức của người dùng”, anh Lương đúc kết kinh nghiệm sau nhiều bài học phải "trả giá" bằng tiền.

Một trong những vấn đề lớn của những chiếc xe Mercedes-Benz C 300 AMG W204 và các mẫu xe sử dụng động cơ M272 nằm ở lớp phủ nguyên bản trên hộp số 7G-Tronic từ nhà sản xuất. Sau 15-20 năm sử dụng, lớp phủ này bị bong, làm tắc các chi tiết nhỏ bên trong hộp số, gây ra hiện tượng giật nhẹ trong quá trình vận hành.

Để xử lý dứt điểm, người dùng cần tháo dỡ bộ phận này, cạo sạch lớp phủ và làm lại hộp số, với chi phí khoảng 30-40 triệu đồng. Ngoài ra, thiết kế ECU đặt trên nắp máy động cơ M272 cũng là một trong những điểm gây phiền hà cho người dùng sau nhiều năm sử dụng.

ECU của ô tô thường được đặt trong khoang máy, tách rời khỏi động cơ, hiếm khi đặt trên nắp máy như Mercedes-Benz C 300 W204 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại các quốc gia có khí hậu lạnh như ở châu Âu, thiết kế này không phát sinh vấn đề đáng kể. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như tại Việt Nam, bộ điều khiển động cơ (ECU) của M272 có thể bị lão hóa nhanh hơn. Khi nhiệt độ vận hành vượt ngưỡng cho phép, một số linh kiện điện tử bên trong (như tụ điện) có nguy cơ hư hỏng, dẫn đến lỗi ECU.

Do đó, người dùng cần thường xuyên kiểm tra chi tiết này. Chi phí thay tụ chỉ mất khoảng 300.000 đồng, nhưng nếu hỏng ECU và cần thay thế, trên thị trường phụ tùng cũ, giá ECU khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Giá phụ tùng trong hãng còn cao hơn nhiều.

Bên cạnh các lỗi liên quan đến hệ thống điện - điện tử, người dùng cũng cần lưu ý đến hệ thống làm mát trên Mercedes-Benz C 300 AMG W204. Sau nhiều năm sử dụng, các chi tiết như két nước, bơm nước và van hằng nhiệt (thermostat) có thể xuống cấp, tăng nguy cơ quá nhiệt động cơ.

Ngoài ra, tình trạng rò rỉ dầu cũng thường xuất hiện trên các xe có tuổi đời cao, chủ yếu do gioăng và phớt bị lão hóa. Nếu không được xử lý kịp thời, hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến khả năng bôi trơn và độ bền của động cơ.

Có thể thấy, Mercedes-Benz C 300 AMG W204 là một mẫu xe đáng trải nghiệm. Chi phí sang nhượng không quá cao giúp người dùng dễ tiếp cận, nhưng bù lại, chủ xe sẽ cần có đam mê, nghiên cứu và tìm hiểu xe thật kỹ, không thể vận hành "vô tư" như với các dòng xe mới.

Ngoài ra, chi phí nhiên liệu cũng là điều người dùng cần lưu tâm khi đến với những chiếc xe Đức đời sâu. Như chiếc Mercedes-Benz C 300 W204 trong bài viết, dù xe được chăm sóc kỹ càng và bảo dưỡng thường xuyên, mức tiêu hao nhiên liệu trong nội đô Hà Nội vẫn dao động trong khoảng 17-20 lít/100km và giảm xuống 8 lít/100km khi chạy trên đường trường.