Một số lưu ý khi rửa xe máy tại nhà

Cận Tết Nguyên đán, các cửa hàng rửa xe thường xuyên quá tải, chưa kể chi phí có thể tăng mạnh so với dịp thông thường. Do đó, một số người có xu hướng chủ động rửa xe tại nhà để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí.

Tuy nhiên, việc tự rửa xe máy tại nhà có thể không đơn giản như bạn nghĩ, bởi có một số lưu ý cần nắm rõ nếu không muốn gây hại cho phương tiện.

Người dùng nên chuẩn bị kỹ các dụng cụ rửa xe cần thiết. Nếu kỹ tính, có thể sử dụng nilon bọc cụm điều khiển chức năng trên tay lái để tránh nước lọt vào trong (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Không nên rửa xe khi động cơ còn nóng

Dù rửa xe tại tiệm hay tại nhà, người dùng nên để động cơ có thời gian làm nguội, không nên rửa ngay sau khi xe vừa vận hành. Việc sử dụng vòi phun nước, đặc biệt là vòi cao áp, xịt trực tiếp vào động cơ đang nóng có thể gây ra hiện tượng sốc nhiệt.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này làm các chi tiết kim loại co giãn không đồng đều, từ đó làm tăng nguy cơ nứt vỡ các chi tiết mỏng, hư hại gioăng, cảm biến hoặc ảnh hưởng đến độ bền của động cơ về lâu dài.

Sử dụng dung dịch chuyên dụng

Nhiều người dùng rửa xe tại nhà thường sử dụng nước rửa bát vì đây là loại dung dịch thường có sẵn tại các hộ gia đình. Điều này là không nên, bởi nước rửa bát thường có độ kiềm cao, dễ gây tổn hại cho độ bóng của sơn và bề mặt kim loại, nhất là những dòng xe đắt tiền.

Do đó, nếu quyết định rửa xe tại nhà trước Tết, bạn nên chuẩn bị các dung dịch vệ sinh chuyên dụng. Trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm này có giá không đắt, dao động 100.000-200.000 đồng tùy loại và dung tích.

Dung dịch rửa xe chuyên dụng thường có độ kiềm thấp, tránh gây ăn mòn hay làm lớp sơn xe phai màu (Ảnh: Mạnh Quân).

Tránh xịt nước trực tiếp vào pô, bugi

Việc xịt nước trực tiếp vào bugi có thể gây hại cho bộ phận này, bởi bugi và hệ thống đánh lửa rất nhạy cảm với độ ẩm. Khi bị ướt, khả năng đánh lửa sẽ suy giảm, khiến động cơ hoạt động không ổn định hoặc khó khởi động.

Với hệ thống ống xả, nếu nước lọt vào bên trong có thể làm tăng nguy cơ han gỉ về lâu dài, đặc biệt khi xe ít được vận hành. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, nước xâm nhập sâu vào động cơ còn có thể khiến xe chết máy đột ngột.

Do đó, khi rửa xe tại nhà, người dùng nên tránh xịt nước trực tiếp vào khu vực bugi và miệng ống xả, đồng thời có thể dùng khăn khô hoặc vật che tạm thời để hạn chế nước lọt vào các bộ phận này.

Nên bơm căng lốp xe

Trước khi rửa xe, người dùng nên bảo đảm lốp xe được bơm đủ áp suất theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Khi áp suất bên trong đạt mức tiêu chuẩn, mép lốp sẽ ép sát vào gờ vành, giúp hạn chế nước lọt vào bên trong, đặc biệt so với trường hợp lốp non.

Nếu nước lọt vào trong vành xe và đọng lại trong thời gian dài, tình trạng han gỉ có thể xuất hiện, nhất là với vành thép. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến độ bền của vành mà còn làm giảm tuổi thọ của lốp và săm, nếu xe sử dụng loại lốp có săm.

Tra dầu và làm khô xe sau khi rửa

Sau khi rửa, nước thường đọng lại ở một số vị trí khuất dưới vỏ và gầm xe. Nếu không được xử lý kịp thời, lượng nước này có thể làm tăng nguy cơ han gỉ các chi tiết kim loại.

Vì vậy, người dùng nên chủ động làm khô xe sau khi rửa bằng khăn lau sạch, đồng thời có thể sử dụng vòi xịt khí nén để thổi khô những khu vực khó tiếp cận.

Ngoài ra, quá trình rửa xe cũng có thể làm trôi một phần dầu bôi trơn tại các khớp chuyển động. Do đó, sau khi xe đã khô, người dùng nên tra lại dầu cho tay phanh, chân chống và xích tải để bảo đảm xe vận hành êm ái và bền bỉ hơn.