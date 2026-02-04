Giảm sâu gần 300 triệu đồng, Subaru Forester 2024 vẫn khó cạnh tranh CX-5

Bước sang tháng 2, Subaru Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình khuyến mại lên tới gần 300 triệu đồng cho dòng Forester thuộc thế hệ cũ, nhập khẩu từ Thái Lan.

Đáng chú ý, mẫu C-SUV này đã được nâng cấp lên thế hệ mới và chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản kể từ tháng 11/2025, nhưng đến nay lượng xe tồn kho vẫn chưa được “xả” hết.

Ưu đãi giảm giá của hãng dành cho Subaru Forester đời cũ. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng kèm 5 năm bảo dưỡng miễn phí, 5 năm bảo hành không giới hạn số km và 3-5 năm bảo hiểm vật chất (Đơn vị: Đồng).

Cần lưu ý rằng các mẫu Subaru Forester đời cũ đang được giảm giá đều có năm sản xuất 2024 (VIN 2024). Điều này sẽ ảnh hưởng đến tính thanh khoản khi bán lại, do xe không chỉ chậm một đời nâng cấp, mà còn chậm tới 2 năm sản xuất.

So với đời mới, Subaru Forester VIN 2024 không chỉ có thiết kế không hấp dẫn bằng, mà còn thua thiệt cả về trang bị lẫn sức mạnh động cơ (Ảnh: Đại lý Subaru).

Dù được giảm sâu, song giá bán thực tế của Subaru Forester VIN 2024 vẫn ở mức cao so với các đối thủ cùng phân khúc C-SUV.

Ví dụ, “tân binh” Mitsubishi Destinator vẫn được nhà phân phối giảm 35 triệu đồng cho hai phiên bản trong tháng 2, hạ giá bán thực tế xuống mức 745-820 triệu đồng.

Trong khi đó, Mazda CX-5 hiện có giá khởi điểm sau ưu đãi giảm 40 triệu đồng, còn 709 triệu đồng. Đây là chương trình khuyến mại từ nhà sản xuất; riêng tại một số đại lý, biến thể tiêu chuẩn của mẫu C-SUV này còn được giảm thêm 10 triệu đồng, xuống còn 699 triệu đồng.

Subaru Forester thế hệ mới có giá bán dao động 1,299-1,399 tỷ đồng, cao ngang một mẫu SUV hạng D như Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng) (Ảnh: Nhật Minh).

Trước khi được nâng cấp lên thế hệ mới, Subaru Forester là một trong những mẫu xe thường xuyên được áp dụng khuyến mại nhất phân khúc C-SUV. Tuy nhiên, sức tiêu thụ của sản phẩm này vẫn khá hạn chế trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh mạnh về giá bán khởi điểm.

Việc chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản đối với thế hệ mới của Forester được xem là một bước đi mang tính bất đắc dĩ của nhà phân phối. Lý do là Subaru đã đóng cửa nhà máy lắp ráp tại Thái Lan vào cuối năm 2024, khiến Subaru Việt Nam buộc phải tìm hướng đi mới cho Forester.

Dù được nâng cấp lên thế hệ mới, song nội thất của Subaru Forester 2026 vẫn tương đối quen thuộc, giữ lại hầu hết đường nét từ thế hệ trước (Ảnh: Việt Hùng).

Trước năm 2019, Subaru Forester phân phối tại Việt Nam cũng từng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Ở giai đoạn đó, giá bán của xe được ấn định ở mức 1,4 tỷ đồng, khó tiếp cận nhóm khách hàng đại chúng.

Sau khi nhà máy lắp ráp tại Thái Lan đi vào hoạt động, Forester được chuyển sang nhập khẩu từ quốc gia này. Nhờ ưu đãi thuế nhập khẩu 0%, giá bán của mẫu xe giảm tới khoảng 400 triệu đồng, qua đó giúp tình hình kinh doanh của dòng xe này khởi sắc hơn tại Việt Nam.

Việc sở hữu nhà máy lắp ráp từng giúp doanh số của Subaru Thái Lan đạt đỉnh vào năm 2019, với 3.952 chiếc được bán ra. Nhưng từ năm 2021 trở đi, sức tiêu thụ của thương hiệu này liên tục đi xuống tại xứ sở chùa Vàng, tạo cơ sở cho quyết định đóng cửa nhà máy vào năm 2024.