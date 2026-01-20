Mitsubishi sắp ra mắt mẫu SUV mới, hứa hẹn là xe địa hình thực thụ

Sau nhiều năm giữ im lặng, Mitsubishi dường như đã sẵn sàng đưa cái tên từng được xem như huyền thoại off-road của hãng trở lại.

Phát biểu tại Tokyo Auto Salon 2026 - triển lãm xe độ lớn nhất Nhật Bản - vừa diễn ra hồi đầu tháng, Chủ tịch Takao Kato của Mitsubishi đã đưa ra một xác nhận ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Chúng tôi sẽ ra mắt một mẫu SUV off-road thực thụ hoàn toàn mới trong năm 2026”.

Kết hợp với hình ảnh teaser gần đây cho thấy một chiếc xe rất giống với những gì từng xuất hiện trong các bức ảnh chạy thử, không có gì ngạc nhiên khi người ta nghĩ tới sự trở lại của Pajero.

Chiếc SUV mới mà Misubishi vừa hé lộ có kiểu dáng vuông vức, đèn LED và các đường nét dập nổi cơ bắp (Ảnh chụp màn hình).

Với những người yêu thích SUV địa hình đúng nghĩa, thời điểm này gần như là hoàn hảo để đón nhận sản phẩm mới. Trong bối cảnh Toyota Land Cruiser đang thống trị phân khúc này, một đối thủ mới đến từ Mitsubishi hoàn toàn có thể sẽ lại khuấy động cuộc chơi.

Pajero đã bị dừng sản xuất vào năm 2021, khép lại hành trình 40 năm với 4 thế hệ khác nhau. Gần đây, bộ phận độ xe tính năng vận hành cao Ralliart của Mitsubishi cũng tung ra một đoạn video hé lộ hình ảnh mẫu SUV cỡ Pajero cho thời đại mới, với thiết kế vuông vức, hứa hẹn khiến nhiều fan off-road phải phấn khích.

Trước đó, từng có thông tin cho rằng Pajero mới sẽ chia sẻ nhiều bộ phận quan trọng với Nissan Patrol thế hệ mới. Vì Mitsubishi, Nissan và Renault có quan hệ liên minh, ý tưởng này khá hợp lý. Tuy nhiên mới đây, trang BestCar của Nhật đã dẫn nguồn tin nội bộ Mitsubishi cho biết công ty đã quyết định tự phát triển và sản xuất Pajero hoàn toàn độc lập.

Theo đó, mẫu SUV này được cho là sẽ sử dụng chung nền tảng khung gầm với xe bán tải Mitsubishi Triton thế hệ mới. Động cơ dự kiến là loại diesel 2.4L, 4 xi-lanh, tăng áp kép, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470Nm - thông số đang có trên Triton.

Những con số này khá tương đồng với Toyota Land Cruiser Prado hiện tại - sử dụng động cơ diesel 2.8L tăng áp, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500Nm.

Mẫu xe được cho là Pajero thế hệ mới trên đường chạy thử (Ảnh: SH Proshots/Baldauf).

Khi Pajero thế hệ mới chính thức ra mắt, nhiều khả năng Mitsubishi cũng sẽ giới thiệu luôn cấu hình điện hóa. Lựa chọn hợp lý nhất là sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) đang rất thành công trên Outlander.

Hệ thống này kết hợp động cơ xăng 2.4L với hai mô-tơ điện và pin lithium-ion, cho tổng công suất 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm.

Dù cấu hình này hoạt động hiệu quả trên Outlander, việc nâng cấp nó cho phù hợp với kích thước và trọng lượng lớn hơn của Pajero có thể là một "bài toán khó". Mitsubishi có thể sẽ phải tăng công suất hoặc điều chỉnh cấu hình nếu muốn phiên bản hybrid mang lại cảm giác vận hành tương xứng với một SUV cỡ lớn, thuần chất off-road.

Pajero mới nhiều khả năng dùng chung khung gầm với Mitsubishi Triton (Ảnh: SH Proshots/Baldauf).

Ở thời điểm hiện tại, giá bán vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều khả năng Pajero sẽ có giá khởi điểm cao hơn Triton, trong khi các phiên bản cao cấp chắc chắn sẽ đắt hơn đáng kể so với Outlander. Truyền thông Nhật Bản dự đoán giá xe sẽ dao động từ 5,5 triệu yên (khoảng 34.900 USD) đến 7,5 triệu yen (xấp xỉ 47.500 USD).

Dẫu vậy, cần lưu ý rằng giá xe tại thị trường nội địa Nhật thường thấp hơn đáng kể so với các thị trường phương Tây. Ví dụ, Toyota Land Cruiser 250 có giá khởi điểm từ 5,2 triệu yen (32.900 USD) tại Nhật, trong khi tại Mỹ, con số này lên tới 57.600 USD.

Một phần chênh lệch đến từ khác biệt hệ truyền động. Xe tại Nhật Bản dùng diesel, còn Bắc Mỹ dùng hybrid, nhưng rõ ràng điều đó không đủ để giải thích cho mức tăng giá lớn như vậy.