Đối thủ của Mazda CX-5 “ồ ạt” cập cảng Việt, liệu có giá đủ hấp dẫn?

Người dùng mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh một lô xe Mitsubishi Destinator được cho là đã cập cảng Việt Nam với số lượng lớn. “Tân binh” này dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12, tham gia phân khúc SUV cỡ C.

Mitsubishi Destinator đang nhận được sự quan tâm nhất định của khách Việt nhờ thiết kế kiểu “Xforce phóng lớn” đi kèm cấu hình 7 chỗ. Trong phân khúc C-SUV, Honda CR-V đang là mẫu xe duy nhất sở hữu phiên bản 7 chỗ ngồi, nhưng có giá khởi điểm từ 1,029 tỷ đồng.

Mitsubishi Destinator sắp mở bán tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, tương tự "đàn em" Xforce (Ảnh: MXH).

Những thông tin chi tiết về Mitsubishi Destinator đến nay vẫn chưa được hé lộ. Lô xe tại cảng sử dụng hai loại mâm khác nhau: tối màu hoặc phay xước, cho thấy Destinator sẽ được mở bán ít nhất 2 phiên bản tại Việt Nam. Trong khi đó, ở Indonesia, mẫu xe này được phân phối tổng cộng 3 phiên bản.

Những chiếc Destinator sử dụng mâm hợp kim dạng phay xước, viền cửa kính dạng crôm và camera trên kính lái. Nhiều khả năng đây sẽ là phiên bản cao cấp của mẫu xe này, có thể được trang bị công nghệ an toàn chủ động (ADAS) để “ganh đua” cùng các đối thủ.

Lô xe Mitsubishi Destinator cập cảng có đa dạng tùy chọn màu sắc, trong đó có cả “option” nóc đen giống Xforce (Ảnh: MXH).

Mitsubishi Destinator ra mắt thị trường Indonesia từ giữa tháng 7, nhưng phải đến tháng 10 mới mở cọc tại Việt Nam, cho thấy hãng xe Nhật đã dành thời gian nghiên cứu thị trường để chốt mức giá phù hợp. Theo đại lý, “tân binh” này hứa hẹn sẽ có giá khởi điểm nằm trong khoảng 700 triệu đồng.

Ở phân khúc C-SUV, khách Việt vẫn đang dành sự quan tâm tới các sản phẩm có giá khởi điểm dễ tiếp cận, như Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng), Ford Territory (từ 762 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng). Để có thể tạo được sức hút lớn với người dùng, Destinator sẽ cần có giá bán đủ cạnh tranh.

Trong bối cảnh thị trường chạy đua ưu đãi, Destinator ngay lập tức có khuyến mại dù chưa ra mắt. Với chi phí đặt trước là 10 triệu đồng, khách sẽ được tặng phim cách nhiệt và phiếu dịch vụ, tổng trị giá 14,5 triệu đồng. Khách hàng hạng “Bạch kim”, theo cách tính của hãng xe Nhật, được ưu đãi tối đa 33 triệu đồng, không quy đổi thành tiền mặt.

Mitsubishi Destinator được phát triển từ mẫu xe ý tưởng DST Concept. Nội thất trên phiên bản thương mại này thiếu cần số điện tử mô phỏng cần lái của máy bay phản lực, và núm xoay chuyển chế độ lái (Ảnh: Paultan).

Tham khảo thị trường Indonesia, Mitsubishi Destinator có một số trang bị như: đèn LED trước/sau, mâm hợp kim 18 inch, đồng hồ điện tử 8 inch, màn hình giải trí 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn viền nội thất 64 màu, đèn pha/gạt mưa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh…

Tuy nhiên, các tiện nghi như ghế lái chỉnh điện, cốp chỉnh điện có “đá cốp” và 8 loa Yamaha lại trở thành tùy chọn có tính phí, thay vì có sẵn như trên Xforce. Chưa rõ điều này có thay đổi khi xe về Việt Nam hay không.

Mitsubishi Destinator tại Indonesia còn có bàn gấp lưng ghế cho hàng ghế thứ hai (Ảnh: Paultan).

Nếu được chốt giá khởi điểm trong khoảng 700 triệu đồng, Mitsubishi Desinator sẽ “dẫm chân” Outlander - mẫu C-SUV thuộc danh mục sản phẩm toàn cầu của Mitsubishi. Chưa rõ liệu Destinator có thay thế “người anh” này hay không, do Outlander vẫn hiện diện, chưa bị ngừng bán.

Theo chia sẻ của một số nhân viên tư vấn bán hàng, Outlander tại đại lý có đời sản xuất mới nhất chỉ là 2024, còn phiên bản 2025 vẫn chưa được nhập về. Sức hút của mẫu xe này không còn lớn, do đã lâu không có bản nâng cấp, khiến thiết kế và trang bị dần “lỗi thời” so với các đối thủ.