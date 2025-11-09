SUV Trung Quốc cùng cỡ Xforce có giá mới, khởi điểm chưa đến 500 triệu đồng

Từ tháng 11, dòng Coolray được áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới cho cả 3 phiên bản, giảm 29-39 triệu đồng so với trước. Đây là lần đầu tiên mẫu SUV Trung Quốc được điều chỉnh hạ giá niêm yết, kể từ khi ra mắt Việt Nam vào tháng 3.

Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Standard 499 538 39 Premium 539 578 39 Flagship 599 628 29

Chi tiết giá bán mới của Geely Coolray (Đơn vị: triệu đồng).

Giá bán trước đó của Geely Coolray vốn thuộc diện dễ tiếp cận trong phân khúc SUV đô thị cỡ B. Giờ đây với giá bán mới, mẫu xe này thậm chí rẻ ngang dòng SUV cỡ A như Kia Sonet (499-624 triệu đồng).

Geely Coolray được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài ra, Geely Coolray còn được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm vật chất (trị giá khoảng 10 triệu đồng) trong tháng 11. Ưu đãi lệ phí trước bạ có thể quy đổi thành mức giảm 25-30 triệu đồng, tùy phiên bản.

Nếu so với tháng trước, giá bán của Geely Coolray được giảm tới 64 triệu đồng. Trong đó, bản tiêu chuẩn của mẫu xe Trung Quốc có giá bán thực tế hạ còn 474 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi.

Nội thất của Geely Coolray (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Không riêng Coolray, nhiều mẫu SUV đô thị cỡ B khác cũng chạy đua ưu đãi trong tháng 11. Mitsubishi Xforce và Honda HR-V được nhà phân phối hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản. Toyota Yaris Cross cũng có ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ hãng xe Nhật.

Có thể thấy việc Coolray vừa được hãng giảm giá niêm yết, vừa có ưu đãi trong tháng 11 là động thái gia tăng sức cạnh tranh, trong bối cảnh sức tiêu thụ chưa nổi bật. Mẫu B-SUV này không được hãng công bố doanh số nhưng theo nhận định của một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, sự hiện diện của Coolray trên đường phố chưa rõ nét như nhiều đối thủ khác.

Sau 9 tháng đầu năm, VinFast VF 6 đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+ tại Việt Nam, với lũy kế doanh số đạt 14.425 chiếc. Nằm ở vị trí thứ 2 là Toyota Yaris Cross (9.655 xe) (Ảnh: Phùng Thế Trọng).

Tại thị trường nước ngoài, Proton X50 (tên gọi của Coolray ở Malaysia) là bản mới hơn so với xe tại Việt Nam, sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Thiết kế ngoại thất của xe được làm mới góc cạnh và hầm hố hơn, nội thất cũng “lột xác”, trang bị màn hình cảm ứng 14,6 inch lớn và sắc nét hơn loại 10,25 inch của Geely Coolray ở Việt Nam, đồng thời hỗ trợ kết nối điện thoại không dây. Cụm đồng hồ điện tử cũng được nâng cấp từ 7 inch lên 8,8 inch.