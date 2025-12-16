Ford Territory cán mốc kỷ lục doanh số mới, vẫn chưa vượt qua được CX-5

Trong tháng 11, Ford Territory đã thiết lập mốc kỷ lục doanh số mới: 1.539 chiếc. Dù vẫn chưa thể vượt qua đối thủ trực tiếp là Mazda CX-5 (1.766 xe), nhưng đà tăng trưởng liên tục trong vài tháng gần đây vẫn là tín hiệu đáng mừng với mẫu xe Mỹ, kể từ khi được nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 8.

Chưa thể giành được vị trí dẫn đầu phân khúc C-SUV, Ford Việt Nam tỏ ra không quá “nóng vội” với Territory. Kể từ khi được nâng cấp, dòng xe này không còn giảm giá lớn như trước, chỉ được áp dụng chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Ford Territory 2025 tiếp tục được lắp ráp trong nước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong khi đó tại nhóm xe này, đa phần các sản phẩm đều có chương trình khuyến mại. Mazda CX-5 được nhà sản xuất áp dụng giá khởi điểm ưu đãi là 709 triệu đồng (giảm 40 triệu so với giá niêm yết) nhưng tại đại lý, giá bán thực tế của CX-5 tiêu chuẩn thường được giảm xuống dưới 700 triệu đồng.

Nếu có ưu đãi tương đương, Ford Territory hứa hẹn sẽ có thêm khả năng “so găng” với Mazda CX-5. Mẫu xe Mỹ có giá niêm yết dao động 762-896 triệu đồng, sở hữu lợi thế cạnh tranh là không gian rộng rãi hơn các đối thủ, nhờ chiều rộng đạt 1.935mm, ngang một số mẫu SUV hạng D như Ford Everest.

Nội thất của Ford Territory (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài Mazda CX-5 và Ford Territory, VinFast VF 7 và Hyundai Tucson cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng trong tháng 11. Xếp hạng của những mẫu xe còn lại không có gì thay đổi, trong đó Honda CR-V là mẫu xe duy nhất giảm tiêu thụ, Mitsubishi Outlander vẫn không bán ra xe nào.

Phân khúc C-SUV tại Việt Nam đang đứng trước nhiều chuyển biến đáng chú ý. Như phiên bản e:HEV RS (hybrid) của Honda CR-V sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước từ đầu năm sau, đồng thời bổ sung thêm một bản hybrid có tên gọi e:HEV L.

Phân khúc này còn nhiều mẫu xe khác như BYD Sealion 6, Jaecoo J7, MG HS… nhưng không được nhà phân phối công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cuối tháng 11, Mitsubishi Outlander đã biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website chính thức của Mitsubishi Việt Nam. Hãng xe Nhật chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng giới chuyên gia nhận định mẫu xe này đang đứng trước nguy cơ dừng bán tại nước ta.

Sản phẩm thế chỗ Outlander là Mitsubishi Destinator, được ra mắt khách Việt vào đầu tháng 12. Mẫu xe này cũng được định vị ở phân khúc C-SUV nhưng có cấu hình 7 chỗ, hứa hẹn khuấy động nhóm xe này với giá bán niêm yết 780-855 triệu, nhưng được ưu đãi còn 739-808 triệu đồng trong tháng 12.

Mitsubishi Destinator được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nhật Minh).

Theo Mitsubishi Việt Nam, “tân binh” này đã thu về 2.000 đơn hàng sau 1 tuần mở bán. Tiến độ bàn giao sẽ phụ thuộc vào lượng xe được nhập về, nhưng phần nào thể hiện sức hút từ sản phẩm mới, hứa hẹn tạo áp lực cạnh tranh lên Mazda CX-5 hay Ford Territory.

Hiện tại, Mazda CX-5 gần như nắm vững “ngôi vị” C-SUV bán chạy nhất năm 2025, với lũy kế doanh số sau 11 tháng đạt 14.666 chiếc. Theo giới chuyên gia, nhóm xe này hứa hẹn sẽ rất sôi động ở năm 2026, với sự cạnh tranh nảy lửa từ nhiều sản phẩm.

Trong một sự kiện gần đây, thế hệ mới của Mazda CX-5 đã được trưng bày tại Việt Nam nhưng chưa mở bán ngay. Theo nhà phân phối, CX-5 mới sẽ ra mắt người dùng vào tháng 11/2026, nên trong 1 năm tới đây, dòng xe này vẫn sẽ cạnh tranh bằng mức giá khởi điểm dễ tiếp cận.

Thế hệ mới của Mazda CX-5 được nhiều người dùng quan tâm nhờ nhiều nâng cấp đáng chú ý, cả về thiết kế lẫn trang bị (Ảnh: Trung Nghĩa).

Dù vậy, Mitsubishi Destinator có thể lật đổ lợi thế của Mazda CX-5 bằng cách đem về các phiên bản giá rẻ, theo giới chuyên gia. Hai phiên bản của Destinator được mở bán tại Việt Nam có tên gọi là Premium và Ultimate nhưng ở Indonesia, dòng xe này còn có hai biến thể thấp hơn là Exceed và GLS.

Với cách đặt tên như trên, dường như Mitsubishi Việt Nam vẫn để dành không gian cho việc mở bán bản giá rẻ của Destinator. Số đông người dùng vẫn có tâm lý sẵn sàng đánh đổi trang bị lấy không gian rộng rãi hơn, đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên thành công của Mazda CX-5.