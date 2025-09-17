Mazda2 lần đầu bán vượt Hyundai Accent

Sau khi nâng cấp lên thế hệ mới vào giữa năm 2024, Hyundai Accent không còn giữ được sức hút như trước. Sở hữu nhiều điểm mới đáng chú ý về thiết kế và trang bị nhưng mẫu xe Hàn Quốc lại đánh mất lợi thế về giá bán, dần bị Toyota Vios đuổi kịp và vượt qua.

Sang năm 2025, Hyundai Accent tiếp tục “thất thế”, từ vị trí số 2 trong phân khúc sedan hạng B tụt xuống thứ hạng 3, thường xuyên bị Toyota Vios và Honda City “đe nẹt”. Mới đây, danh sách sản phẩm vượt qua Accent lại thêm một cái tên mới là Mazda2.

Hyundai Accent có giá bán lẻ đề xuất khởi điểm từ 439 triệu và cao nhất lên tới 569 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, toàn bộ phân khúc sedan hạng B đều ghi nhận doanh số sụt giảm trong tháng 8. Đây là xu thế chung của thị trường, một phần do nửa cuối tháng 8 trùng với tháng 7 âm lịch - dịp thấp điểm thường niên.

Trong đó, kết quả bán hàng của Hyundai Accent giảm tới 34% và đạt 332 chiếc, thua số liệu của Mazda2 (399 xe, giảm 9,3%). Đây cũng là lần đầu tiên Mazda2 vượt qua đối thủ Hàn Quốc.

Cả hai mẫu xe này đều có ưu đãi trong tháng 8. Trong đó, Hyundai Accent được hỗ trợ tới 50% lệ phí trước bạ. Khuyến mại của Mazda2 tuy không hấp dẫn bằng nhưng mẫu xe nhập Thái này lại có giá khởi điểm thực tế rẻ hơn, giá niêm yết 418 triệu được giảm xuống 399 triệu đồng.

Dù có giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn (418-544 triệu đồng), Mazda2 thường tiêu thụ chậm hơn các đối thủ do không gian nội thất bị đánh giá là kém rộng rãi (Ảnh: Mạnh Tráng).

Ngoài Hyundai Accent, các mẫu xe ghi nhận doanh số giảm mạnh 40-50% trong tháng 8 còn có: Toyota Vios, Mitsubishi Attrage và Kia Soluto. Trong đó, Vios tụt hạng từ vị trí số 1 xuống số 2, nhường ngôi dẫn đầu cho Honda City.

Honda City là sản phẩm có ưu đãi lớn nhất phân khúc trong tháng 8, với hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Khuyến mại này quy đổi thành mức giảm 50-57 triệu đồng, hạ giá bán thực tế còn 449-512 triệu đồng, giúp City duy trì được sức tiêu thụ, bán ít hơn 45 xe so với tháng 7.

Sau 8 tháng đầu năm, lũy kế doanh số của Honda City đạt 5.902 chiếc, chỉ xếp sau Toyota Vios (7.204 xe) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Toyota Vios cũng có ưu đãi từ nhà sản xuất trong tháng 8, nhưng chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Theo đó, giá bán thực tế của mẫu xe này được giảm 23-27 triệu đồng tùy phiên bản, hạ còn 435-518 triệu đồng.

Trong bối cảnh Honda City và Toyota Vios có giá bán thực tế ngang nhau, khách hàng có nhu cầu mua xe cá nhân có phần thiên về lựa chọn City. Mẫu xe của Honda sở hữu hệ thống an toàn chủ động ngay từ bản tiêu chuẩn; đây cũng là lợi thế cạnh tranh của City trong phân khúc sedan hạng B.