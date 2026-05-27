Mazda CX-90 sở hữu những đường nét sang trọng hơn so với dải sản phẩm hiện hành của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam. Xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng trước/sau ứng dụng công nghệ LED. Phần đầu xe có thiết kế tương tự các dòng khác của Mazda, tuy nhiên được hoàn thiện sắc nét hơn.

Phần đuôi xe được thiết kế mượt mà, điểm nhấn đến từ cụm đèn hậu LED thanh mảnh.

Mazda CX-90 PHEV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.120 x 2.156 x 1.745 (mm), chiều dài cơ sở đạt 3.120mm, bán kính vòng quay tối thiểu là 5.900mm và khoảng sáng gầm xe 205mm. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi.

Bên trong xe có một số trang bị đáng chú ý như: bảng đồng hồ kỹ thuật 12,3 inch, màn hình HUD, màn hình thông tin - giải trí 12,3inch, sạc không dây, điều hòa riêng cho hàng ghế thứ hai và cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai.

Mazda trang bị cho CX-90 PHEV cần số điện tử và phanh điện tử. Màn hình giải trí được điều khiển thông qua núm xoay đặt tại bệ tỳ tay trung tâm.

Xe được trang bị cửa sổ trời Panorama, dàn âm thanh Bose 12 loa, camera 360 độ, ghế có chức năng sưởi và làm mát, hàng ghế thứ hai dạng độc lập và hàng ghế thứ ba có 3 chỗ.

Điểm nhấn của không gian bên trong xe là ghế bọc da Nappa với các đường chỉ may nổi bật, gỗ tự nhiên và các chi tiết kim loại.

Mazda CX-90 2.5 PHEV được trang bị hệ thống động cơ gồm động cơ e-Skyactiv G dung tích 2.5L kết hợp mô-tơ điện. Động cơ xăng có công suất 189 mã lực, mô-men xoắn 260Nm. Mô-tơ điện có công suất 173 mã lực, mô-men xoắn 270Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 17,8kWh, cho xe phạm vi di chuyển tối đa 42km ở chế độ thuần điện.

Tổng công suất của hệ thống hybrid là 323 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 500Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Động cơ và hộp số đặt dọc cùng hệ dẫn động AWD thiên về cầu sau. Xe có 5 chế độ lái, gồm: EV, Normal, Sport, Off-road và Towing.

Mazda CX-90 2.5 PHEV sở hữu hệ thống cá nhân hóa người lái thông minh Mazda Driver Personalization System, có khả năng tự động nhận diện và điều chỉnh vị trí lái tối ưu.

Mazda CX-90 2.5 PHEV được trang bị hệ thống an toàn thông minh i-Activsense gồm các tính năng đáng chú ý như: Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng, Hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe, Cảnh báo lệch làn đường, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Hỗ trợ phanh thông minh phía trước và phía sau, Hỗ trợ tránh va chạm khẩn cấp, Cảnh báo người lái mất tập trung và Cảnh báo người lái nghỉ ngơi.

Mẫu SUV đầu bảng Mazda CX-90 2.5 PHEV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, có giá bán chính thức 2,479 tỷ đồng tại Việt Nam.

Với tầm giá này, khách hàng tại thị trường Việt Nam có thể tiếp cận khá nhiều dòng SUV hạng sang nhưng có kích thước nhỏ hơn CX-90.

Một số mẫu xe mà người dùng có thể cân nhắc như Audi Q5 TFSI Sportback S Line, BMW X3 20 xDrive M Sport, Volvo XC60 PHEV hay Volkswagen Teramont President.

Về mặt kích thước, Mazda CX-90 PHEV nhỉnh hơn các lựa chọn trên. Tuy nhiên, thiết kế nội/ngoại thất của mẫu xe đến từ Mazda được giới chuyên giá đánh giá là không tạo được nhiều điểm nhấn so với các đối thủ cùng tầm tiền.

Giá bán gần 2,5 tỷ đồng sẽ là thách thức không nhỏ với Mazda Việt Nam. Việc kinh doanh các dòng sản phẩm cao cấp tại thị trường Việt Nam cần sự đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng showroom, xưởng dịch vụ, tư vấn bán hàng cũng như các chính sách sau bán hàng.

Ảnh: Hội An