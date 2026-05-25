Mazda CX-5 thế hệ mới ra mắt tại Nhật với động cơ hybrid

Thế hệ thứ ba của mẫu Mazda CX-5 đã chính thức ra mắt toàn cầu vào giữa năm 2025. Tuy nhiên, thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe này lại là châu Âu, khi xe được mở bán từ tháng 12 cùng năm. Tiếp đó là thị trường Mỹ vào đầu năm 2026, và phải đến bây giờ, mẫu xe này mới chính thức được bán tại quê nhà Nhật Bản.

Chủ tịch Masahiro Moro của Mazda (trái) và nữ diễn viên Haruka Ayase - đại sứ thương hiệu - bên chiếc Mazda CX-5 thế hệ mới ra mắt ở Tokyo, Nhật Bản hôm 21/5 (Ảnh: The Yomiuri Shimbun).

Điều đáng chú ý ở CX-5 thế hệ mới là Mazda trang bị tới ba cấu hình động cơ khác nhau cho các thị trường lớn. Tại Bắc Mỹ, mẫu xe này tiếp tục sử dụng động cơ 2.5L SkyActiv-G quen thuộc, không đi kèm công nghệ điện hóa. Bản châu Âu được bổ sung hệ truyền động hybrid nhưng cho công suất thấp hơn đáng kể.

Trong khi đó, phiên bản vừa trình làng tại Nhật có sức mạnh nằm ở khoảng giữa hai cấu hình này.

Cụ thể, phiên bản Mazda CX-5 Hybrid tại Nhật vẫn sử dụng động cơ 2.5L, nhưng giống bản châu Âu ở chỗ được tích hợp hệ thống hybrid. Khác biệt nằm ở mức công suất cao hơn đáng kể.

Theo thông số kỹ thuật, mẫu xe này sản sinh 176 mã lực và mô-men xoắn 237Nm, cao hơn khá nhiều so với bản hybrid tại châu Âu. Mô-tơ điện đi kèm cho công suất 6,4 mã lực và mô-men xoắn 60Nm. Để so sánh, CX-5 Hybrid tại châu Âu chỉ đạt 139 mã lực, dù vẫn có mô-men xoắn 237Nm với cùng cấu hình hệ truyền động.

Dù vậy, phiên bản thuần xăng đang được bán tại Bắc Mỹ vẫn mạnh hơn, với công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 252Nm, nhỉnh hơn 11 mã lực và 15Nm so với bản hybrid tại Nhật Bản.

Tương tự các phiên bản tại Mỹ và châu Âu, CX-5 tại Nhật chỉ có tùy chọn hộp số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian cũng là trang bị tiêu chuẩn.

Ở thế hệ mới, CX-5 được thiết kế lại toàn diện sau 9 năm (Ảnh: Mazda).

Trên thế hệ thứ ba, mẫu xe được nâng cấp đáng kể về tính thực dụng, trong đó có khoang hành lý được mở rộng để có thể chứa xe đẩy trẻ em theo phương thẳng đứng.

Trợ lý giọng nói Google được tích hợp, cho phép người lái và hành khách thực hiện nhiều thao tác rảnh tay như cài đặt điểm đến trên hệ thống dẫn đường hoặc điều chỉnh nhiệt độ.

Hàng ghế sau được thiết kế lại để người dùng ra/vào xe dễ dàng hơn. Việc tích hợp trợ lý giọng nói của Google được hãng xe Nhật kỳ vọng sẽ gia tăng sức hút của mẫu SUV này tới nhóm khách hàng trẻ và các gia đình.

Mẫu SUV bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản đã có sự nâng cấp cả về hình thức lẫn "nội dung" (Ảnh: Mazda).

Tại Nhật Bản, CX-5 mới có giá bán dao động trong khoảng 3,3-4,5 triệu yên (quy đổi khoảng 580-785 triệu đồng). Mức giá khởi điểm cao hơn đáng kể (khoảng 500.000 yên) so với thế hệ trước.

Mazda cũng khai tử các phiên bản sử dụng động cơ diesel. Danh mục sản phẩm giờ đây chỉ còn các bản động cơ xăng kết hợp hệ thống hybrid nhẹ nhằm cải thiện hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Cần lưu ý rằng CX-5 hybrid tại Nhật chỉ là hybrid nhẹ (mild-hybrid), chứ chưa phải hybrid hoàn chỉnh. Điều này giúp xe cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu ở mức vừa phải nhưng vẫn giữ được giá bán cạnh tranh. Đây vốn là yếu tố giúp CX-5 trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Mazda, đóng góp gần 30% tổng doanh số toàn cầu của hãng.

Tại Việt Nam, mẫu Mazda CX-5 hiện hành thuộc thế hệ cũ, đang được giảm giá mạnh tại nhiều đại lý đối với các xe sản xuất năm 2025. Giá bán thực tế hiện dao động trong khoảng 678-799 triệu đồng. Đây cũng là lần đầu toàn bộ phiên bản Mazda CX-5 dùng động cơ 2.0L có giá dưới 800 triệu đồng.

Trong khi đó, Mazda CX-5 sản xuất năm 2026 hiện có mức giá thực tế 709-834 triệu đồng.