Mazda đăng ký tên gọi "CX-40", lấp khoảng trống giữa CX-30 và CX-50

Trong dải sản phẩm của Mazda, số lượng các dòng crossover và SUV đang áp đảo.

Ở phân khúc phổ thông, hãng có 3 mẫu: CX-3, CX-5 và CX-8. Còn ở phân khúc cao cấp hơn, các lựa chọn bao gồm: CX-30, CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90. Riêng tại thị trường Trung Quốc, Mazda còn có thêm một mẫu crossover thuần điện CX-6e do liên doanh Changan Mazda phát triển.

Mazda rất có thể sản xuất một mẫu xe nằm giữa CX-30 và CX-50 (Ảnh: Autoblog).

Dù đã sở hữu dải sản phẩm xe gầm cao đa dạng, nhưng thương hiệu ô tô Nhật Bản có vẻ chưa muốn dừng lại, khi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu "CX-40" lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ hôm 27/2. Mẫu xe này được dự đoán sẽ nằm giữa CX-30 và CX-50.

Mazda từng có một mẫu xe mang số "4" trong tên gọi; đó là CX-4 bán tại Trung Quốc giai đoạn 2016-2025. Mẫu xe này có thiết kế kiểu wagon, với phần mui thấp, tương tự phiên bản kéo dài và nâng gầm của Mazda3 hatchback.

Cùng với CX-40, dữ liệu của Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ còn xuất hiện cái tên "CX-10". Theo quy tắc đặt tên hiện hành, đây rất có thể là mẫu crossover nhỏ nhất của Mazda trong tương lai. Trước đó, nhãn hiệu "CX-20" đã được đăng ký từ năm 2020.

Mazda Vision-X Compact (Ảnh: Mazda).

Động thái của hãng xe Nhật dường như có liên hệ mật thiết với mẫu xe ý tưởng Mazda Vision-X Compact ra mắt tại sự kiện Japan Mobility Show 2025.

Đồng thời, hãng vừa mở rộng đầu tư vào nhà máy tại Thái Lan để sản xuất các dòng xe hybrid cỡ nhỏ. Giới chuyên môn cho rằng các mẫu xe tiềm năng như CX-10 hoặc CX-20 rất có thể sẽ được lắp ráp tại quốc gia này.