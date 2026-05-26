Loạt xe máy điện giá dưới 35 triệu đồng, cốp rộng ngang Vision, Lead

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các dòng xe máy điện, nhiều thương hiệu đã tích cực ra mắt sản phẩm mới trong những tháng đầu năm. Yếu tố cốp rộng được xem là góc độ cạnh tranh chính, bởi khách Việt vẫn dành nhiều sự yêu thích cho hai mẫu xe tay ga Honda Vision và Lead.

Dưới đây là một số sản phẩm mới được giới thiệu có dung tích cốp ngang hoặc thậm chí lớn hơn hai mẫu xe xăng kể trên. Đặc biệt, chúng đều có giá bán dưới 35 triệu đồng.

Dat Bike Era

Ra mắt tại Việt Nam ngày 23/5, Dat Bike Era gây chú ý với dung tích cốp 50 lít, lớn hơn nhiều mẫu xe tay ga phổ thông trên thị trường. Trong khi đó, Honda Lead - mẫu xe nổi tiếng nhờ không gian chứa đồ rộng - có dung tích cốp 37 lít.

Theo công bố của nhà sản xuất, Dat Bike Era có thể di chuyển tối đa 200km sau mỗi lần sạc đầy.

Khi sạc đầy, Dat Bike Era có phạm vi di chuyển lên tới 200km (Ảnh: Dat Bike).

Mẫu xe máy điện này có giá bán từ 29,9 triệu đồng đến 32,9 triệu đồng, tiệm cận Honda Vision và thấp hơn Honda Lead.

Dat Bike cho biết Era hỗ trợ sạc nhanh, có thể bổ sung quãng đường di chuyển khoảng 30km sau 15 phút sạc. Tuy nhiên, xe không đi kèm bộ sạc rời mà sử dụng dây sạc liền thân xe, dài khoảng 1m.

Khác với mẫu Quantum sử dụng truyền động xích, Dat Bike Era được trang bị động cơ đặt lệch bên (side motor), truyền động bằng dây curoa. Xe có công suất tối đa 5.000W và tốc độ tối đa 82km/h.

Yadea Osta

Được giới thiệu vào đầu tháng 3, Yadea Osta có giá bán dễ tiếp cận hơn một chút so với Dat Bike Era, khởi điểm 27,49 triệu đồng và cao nhất 31,99 triệu đồng. Tuy nhiên, dung tích cốp của mẫu xe này chỉ ở mức 28 lít, tuy lớn hơn đáng kể so với Honda Vision (18 lít), nhưng chưa bằng dòng Lead.

Yadea Osta có thiết kế khá mềm mại (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bù lại, Yadea Osta được trang bị màn hình màu TFT khá lớn, có khả năng kết nối với điện thoại thông minh, hiển thị đồng thời trình nghe nhạc, hỗ trợ đàm thoại rảnh tay và bản đồ dẫn đường. Tuy nhiên, người dùng cần trả phí cho đơn vị cung cấp bản đồ để kích hoạt dịch vụ này.

Yadea Osta sử dụng động cơ TTFAR đặt ở bánh sau, có công suất định mức 1.500W và công suất tối đa 2.750W. Ở phiên bản P, xe có thể đạt tốc độ tối đa 63km/h. Trong khi đó, biến thể H+ được giới hạn tốc độ dưới 49km/h, thuộc nhóm phương tiện không yêu cầu bằng lái theo quy định.

Cốp xe Yadea Osta có thể để một mũ bảo hiểm 3/4 hoặc 2 mũ nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bộ pin đi kèm là loại lithium 72V 45Ah, cho xe phạm vi hoạt động tối đa theo công bố lên tới 180km mỗi lần sạc đầy. Quãng đường di chuyển này nằm ở tầm trung trong phân khúc giá khoảng 30 triệu đồng.

VinFast Feliz II

Ra mắt từ đầu năm nhưng phải đến cuối tháng 3, VinFast Feliz II mới được đưa về các đại lý. So với phiên bản cũ, thiết kế của Feliz II không có nhiều sự thay đổi. Khác biệt chính nằm ở khả năng đổi pin. Xe có giá bán lẻ đề xuất 24,9 triệu đồng (không kèm pin) hoặc 30,5 triệu đồng (kèm một pin).

Người dùng có thể thuê một pin với mức phí 175.000 đồng/tháng, hoặc thuê hai pin với mức phí 300.000 đồng/tháng (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Thiết kế đổi pin ảnh hưởng khá nhiều đến dung tích cốp của Feliz II. Khi lắp một pin, xe có dung tích cốp khoảng 16-17 lít, ngang tầm Honda Vision và giảm xuống còn 10 lít khi lắp cả hai pin, thấp hơn đáng kể so với mức dung tích 34 lít của Feliz 2025 (dùng pin cố định).

Bù lại, cả hai pin đều có thể tháo lắp để đổi tại các trạm của VinFast, với chi phí 9.000 đồng/pin/lần đổi. Điều này phù hợp với người dùng sống tại khu vực không thuận tiện cho việc cắm sạc trực tiếp hàng ngày.

Với một pin, VinFast Feliz II có tầm vận hành 82km, tăng thêm 74km khi lắp viên pin thứ hai. Động cơ của xe vẫn là loại BLDC Inhub (gắn bánh sau), công suất tối đa 3.000W, cho tốc độ tối đa đạt 70km/h.

Ngoài hình thức đổi pin, người dùng vẫn có thể nạp năng lượng trực tiếp cho pin thông qua bộ sạc tiêu chuẩn, cần 4,5 giờ để sạc pin từ 0% lên 100% (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Các sản phẩm của Honda

Ngoài những lựa chọn trên, người dùng quan tâm đến xe máy điện và ưa chuộng thương hiệu Nhật có thêm lựa chọn từ Honda. Hãng đã giới thiệu ba sản phẩm, gồm: ICON e:, CUV e: và UC3.

Trong đó, Honda ICON e: là mẫu xe máy điện dành cho học sinh, giới hạn tốc độ dưới 50km/h, không yêu cầu bằng lái và có phạm vi di chuyển tối đa 71km. Xe có giá bán lẻ đề xuất trong khoảng 21 triệu đồng và đang được giảm còn 16 triệu theo khuyến mại của hãng, nhưng chưa bao gồm pin.

Người dùng quan tâm Honda ICON e: có hai lựa chọn: mua đứt pin với mức giá 9,8 triệu đồng (VAT 10%) hoặc thuê pin với mức phí 250.000 đồng/tháng, thuê 6 tháng được tặng thêm 1 tháng.

Honda ICON e: sở hữu dung tích cốp lên tới 26 lít, lớn hơn Vision. Bộ pin của xe được đặt dưới sàn và có thể tháo rời dễ dàng để sạc riêng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong khi đó, dung tích cốp của dòng Honda CUV e: rất hạn chế, do cần lắp đặt hai viên pin. Xe đang được phân phối với mức giá 45 triệu đồng (không kèm pin) nhưng có thể sử dụng dịch vụ đổi pin tại các trạm đổi pin chính hãng, dự kiến được triển khai từ tháng 6.

Nếu mua kèm pin, khách hàng cần chi 65 triệu đồng. Với hai viên pin đầy, CUV e: có thể di chuyển nhiều nhất 70km, tốc độ tối đa đạt 80km/h.

Cuối cùng là Honda UC3, dòng xe máy điện sử dụng pin cố định, kết hợp với mô-tơ điện 6.000W cho tốc độ tối đa 80km/h, phạm vi hoạt động 120km sau mỗi lần sạc đầy. Giá bán chính thức của xe sẽ được công bố vào tháng 6, dự kiến trong khoảng 60 triệu đồng theo một số nguồn tin.