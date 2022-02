Mẫu xe rẻ nhất thị trường Mỹ bị dừng sản xuất

Chevrolet Spark đã đi đến cuối hành trình của mình tại thị trường ô tô Mỹ, khi GM cho biết mẫu hatchback giá rẻ này sẽ bị dừng sản xuất vào mùa hè năm nay (Ảnh: GM).

Một người phát ngôn của GM đã xác nhận: "Mẫu Spark sẽ chỉ được sản xuất đến hết tháng 8/2022, sau đó sẽ bị loại khỏi danh mục sản phẩm của Chevrolet. Những khách hàng tìm kiếm sự tiện nghi, tính thực dụng và phong cách, đi cùng giá bán "dễ chịu" sẽ vẫn có các lựa chọn khác trong danh mục SUV cỡ nhỏ của Chevrolet".

Giá bán "dễ chịu" là một khái niệm tương đối. Spark hiện là mẫu xe rẻ nhất thị trường Mỹ, nhờ giá bán chỉ 13.600 USD (chưa bao gồm chi phí vận chuyển nội địa). Chevrolet Spark bị khai tử đồng nghĩa với việc mẫu Trax 2022 sẽ trở thành mẫu xe rẻ nhất thị trường ô tô Mỹ, khi có giá bán chỉ từ 21.400 USD.

Việc Spark bị khai tử không gây bất ngờ vì doanh số những năm gần đây rất thấp, trong khi thương hiệu Chevrolet đang trong quá trình "thanh lọc" danh mục sedan và hatchback.

Về con số cụ thể, Chevrolet đã bán được 24.460 chiếc Spark tại Mỹ trong năm 2021, giảm mạnh so với mức 33.480 xe của năm 2020. Ngay từ trước đại dịch, doanh số của mẫu xe này đã không còn khả quan.

Chevrolet Spark sử dụng động cơ 4 xy-lanh 1.4L, cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 94 lb-ft (127 Nm), kết hợp với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn, hoặc hộp số vô cấp. Đây cũng là một trong số ít xe tại Mỹ chỉ được trang bị cửa sổ quay tay.

Ngoài Spark, ở phân khúc xe cỡ siêu nhỏ này, người tiêu dùng Mỹ còn có một số lựa chọn khác, với giá bán cao hơn một chút, như Nissan Versa 2021 (15.855 USD), Hyundai Accent 2021 (16.390 USD), và Kia Rio 2020 (16.815 USD).

Tại Việt Nam, Chevrolet Spark cũng từng là mẫu xe rẻ nhất thị trường, với bản Chevrolet Spark Duo giá chỉ 259 triệu đồng. Tuy nhiên, phiên bản này chỉ có hai chỗ ngồi, và phải đăng ký dạng xe tải Van (biển D).

Hiện nay, rẻ nhất thị trường xe mới tại Việt Nam là mẫu Kia Morning, giá từ 299 triệu đồng cho phiên bản Morning Standard MT. Ngoài ra còn có phiên bản Standard AT giá 329 triệu đồng, phiên bản AT Deluxe giá 349 triệu đồng, và đắt nhất là phiên bản AT Luxury, giá 383 triệu đồng.