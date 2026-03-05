Chủ ô tô máy dầu chỉ bí quyết tránh hư hỏng động cơ sau bài thử đạp hết ga

Sau khi quy trình kiểm định khí thải ô tô theo phương pháp mới được áp dụng từ ngày 1/3, nhiều chủ ô tô máy dầu (diesel) có chung lo ngại bước "đạp ga hết hành trình" có thể gây hư hại, thậm chí hỏng động cơ.

Trên thực tế, khả năng hư hỏng động cơ vẫn có thể xảy ra với những xe có khiếm khuyết về kỹ thuật, không được bảo dưỡng, bảo trì, hay không được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh nguy cơ này.

Có thể phòng tránh nguy cơ hỏng hóc động cơ sau bài thử đạp kịch ga (Ảnh minh họa: Nguyễn Lâm).

Lưu ý hệ thống ống xả

Đã sử dụng 5 đời xe Ford, anh B.P., sống tại TPHCM, cho biết, đối với ô tô máy dầu, nếu chủ yếu chỉ đi trong phố thì sau một thời gian dài, cặn bẩn sẽ bám vào thành hệ thống ống xả. Khi xe đi đăng kiểm, việc đạp kịch ga sẽ đẩy ra lượng muội than lớn, dẫn đến kết quả đo khí thải không đạt chuẩn.

Vì vậy, trước khi đi đăng kiểm, chủ ô tô nên mang xe đi bảo dưỡng, cụ thể là vệ sinh đường nạp, đường xả và súc rửa bầu xúc tác lọc khí thải. Khi đó, khí thải phát ra sẽ sạch sẽ hơn, giúp quá trình đăng kiểm thuận lợi.

Một chiếc Ford Ranger Raptor sử dụng động cơ 2.0L Bi-Turbo (Ảnh minh họa: Phùng Thế Anh).

Các đường ống nước và ống nạp gió cũng cần được để tâm. Hai đường ống này làm bằng cao su, thường bị lão hóa sau 4-5 năm. Nếu không thay sớm, chúng bị bục chỉ là chuyện sớm muộn, bất kể tại trạm đăng kiểm hay đang trên đường đi. Các dòng xe tải, xe dịch vụ có tần suất sử dụng nhiều thì nguy cơ gặp rủi ro còn cao hơn nữa.

Anh B.P. cho biết thêm, chủ ô tô máy dầu nên kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế định kỳ các phụ tùng, linh kiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Ví dụ, đối với động cơ diesel của Toyota, dây curoa cam cần thay sau 150.000km; trong khi dòng động cơ 2.0L của Ford cần thay sau 120.000km. Sau thời gian dài vận hành, dây curoa cam thường xuống cấp và nếu không may bị đứt thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, làm động cơ bị hư hại nặng. Nếu chủ xe không thay thế đúng khuyến cáo, rủi ro rất có thể sẽ xảy ra khi đăng kiểm viên đạp ga hết hành trình.

Cuối cùng, chủ xe nên làm nóng động cơ bằng cách nổ máy cầm chừng (chạy garanti) một lúc trước khi đưa xe vào đăng kiểm. Thông thường, động cơ dầu cần khoảng 15-20 phút để đạt được nhiệt độ tối ưu.

Nên vệ sinh đường nạp, đường xả và súc rửa bầu xúc tác lọc khí thải trước khi đi đăng kiểm với ô tô động cơ dầu (Ảnh: Phùng Thế Anh).

"Không hoang mang với phương pháp đăng kiểm mới"

Anh Đỗ Hoàng Tr., sống tại Hà Nội, đang quản lý và sử dụng 3 chiếc ô tô động cơ dầu đời từ 2015 đến 2020, khẳng định bản thân không cảm thấy hoang mang về phương pháp đăng kiểm mới áp dụng từ ngày 1/3.

Theo anh, công tác đăng kiểm là một bài kiểm tra chất lượng, động cơ, các hệ thống an toàn và khí thải nhằm xác định chiếc xe đó có hoạt động bình thường và an toàn tại thời điểm kiểm định hay không.

Chính vì vậy, với ô tô động cơ dầu đang hoạt động và được bảo dưỡng đúng cách, đúng thời hạn theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không có lý do gì cần lo lắng mỗi khi đến kỳ đăng kiểm.

Để cẩn thận hơn, trước khi mang xe đi đăng kiểm, chủ xe có thể kiểm tra các hạng mục cơ bản như hệ thống đèn chiếu sáng xem có bị cháy không, hệ thống phanh có kém hiệu quả không, hệ thống treo có bị rò rỉ dầu bất thường không... Đồng thời, chủ xe cũng nên kiểm tra nước làm mát, lọc gió động cơ để đảm bảo chúng đang ở trạng thái bình thường.

"Đối với những chiếc xe có tiếng kêu hay dấu hiệu lạ, bất thường, hoặc có khiếm khuyết kỹ thuật, việc bị từ chối đăng kiểm là hết sức bình thường. Đây là những dấu hiệu có thể nhận biết bằng mắt, bằng tay, ví dụ như lốp mòn không đều, đèn không sáng, động cơ gõ, dầu nhớt bị rò rỉ nhiều, kim phun bị gõ, tiếng nổ không đều... Đó đều là dấu hiệu của một chiếc xe không an toàn và cần được điều chỉnh", anh nói.

Chủ xe có thể kiểm tra các hạng mục cơ bản để đảm bảo chiếc xe ở trạng thái tốt trước khi đi đăng kiểm (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Anh cho biết thêm, ô tô động cơ dầu ngày nay đều được trang bị bộ giới hạn điều tốc nên việc đạp ga lên điểm giới hạn 3 lần trong thời gian ngắn để đo lượng phát thải tối đa không đáng lo.

Đối với xe đời cũ, tuổi đời 20-30 năm, không được trang bị bộ giới hạn điều tốc hoặc bộ phận này hoạt động không ổn định, chủ xe cần chủ động chăm sóc để động cơ ở tình trạng tốt nhất, an toàn để dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra về chất lượng xe.

"Lời khuyên của tôi là mọi người nên tự tin đi đăng kiểm nếu chiếc xe được quan tâm chăm sóc, bảo dưỡng tốt. Trên thực tế, việc đạt tiêu chuẩn khí thải theo 5 mức quy định khá dễ dàng. Chỉ những chiếc xe chất lượng quá kém, không an toàn và gây ô nhiễm nghiêm trọng mới không thể vượt qua khâu đăng kiểm", anh Hoàng Tr. nói.