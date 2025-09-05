Porsche Cayenne bản chạy điện sẽ có tính năng sạc pin không dây

Porsche không phải hãng xe duy nhất đầu tư vào công nghệ sạc không dây cho xe điện. Tesla cho biết mẫu Cybercab sắp ra mắt cũng sẽ hỗ trợ sạc cảm ứng, và thậm chí mẫu hybrid McLaren Speedtail đã đi kèm một bệ sạc nhỏ gọn từ vài năm trước.

Với Cayenne EV, xe sẽ được trang bị bộ nhận tín hiệu nằm giữa hai bánh trước, cho phép sạc với công suất tối đa 11kW.

Cayenne EV sẽ là mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống sạc cảm ứng của Porsche, dự kiến ra mắt vào cuối năm (Ảnh: Porsche).

Tấm sạc không dây Porsche Wireless Charging có kích thước 117x78x6 (cm), nặng khoảng 50kg và có thể được lắp đặt dễ dàng với sự hỗ trợ của hãng.

Tấm sạc dưới sàn chứa toàn bộ linh kiện cần thiết để khởi động quá trình sạc không dây, dù bản thân nó vẫn phải cắm nguồn bằng cáp. Người dùng chỉ cần lái xe Cayenne EV đỗ đúng vị trí phía trên tấm sạc; sau đó, hệ thống treo khí nén sẽ tự động hạ thấp, rút ngắn khoảng cách giữa hai bộ phận truyền tải điện xuống còn khoảng 10-15 cm. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Surround View trên Cayenne sẽ giúp người lái căn chỉnh chính xác.

Có thể sử dụng bệ sạc không dây của Porsche ở ngoài trời, vì tất cả các bộ phận dẫn điện đều được thiết kế chịu được mưa và tuyết. Ngay cả khi xe chạy qua bệ sạc cũng không gây ra hư hại đáng kể. Trong quá trình sạc, bức xạ điện từ chỉ giới hạn trong khu vực gầm xe.

Bệ sạc được trang bị cảm biến chuyển động và chức năng phát hiện vật thể lạ. Để đảm bảo an toàn, quá trình sạc sẽ tự động ngắt nếu có sinh vật sống chen vào giữa xe và bệ sạc, hoặc nếu có vật kim loại nằm trên bệ sạc và bị nóng lên.

Toàn bộ năng lượng được truyền qua tấm sạc sẽ được giám sát thông qua ứng dụng My Porsche, cho phép chủ xe dễ dàng theo dõi các phiên sạc (Ảnh: Porsche).

Porsche chưa công bố cụ thể việc sạc đầy pin xe Cayenne EV bằng công nghệ không dây này mất bao lâu, nhưng với công suất 11kW (tương đương với các bộ sạc gia đình tiêu chuẩn), việc sạc qua đêm chắc chắn sẽ đáp ứng đủ nhu cầu.

Theo phân tích của Porsche, khoảng 75% các quy trình sạc trên xe điện của hãng đều được thực hiện tại gia. Nắm bắt được nhu cầu này, Porsche đã phát triển hệ thống sạc cảm ứng với công nghệ "one-box" độc đáo, loại bỏ hoàn toàn sự cần thiết của các hộp sạc treo tường hay bộ điều khiển phức tạp. Tất cả những gì người dùng cần làm là lắp đặt một tấm sạc mỏng, gọn gàng trong gara, nhà xe hoặc bãi đỗ ngoài trời, kết nối với nguồn điện và tận hưởng sự tiện lợi tuyệt đối.

Giá thành của bộ sạc cảm ứng chưa được tiết lộ. Điều chắc chắn là công nghệ này sẽ được ra mắt tại châu Âu vào năm sau, rồi mới mở rộng sang các khu vực khác.

Porsche sẽ giới thiệu hệ thống sạc mới này tại Triển lãm IAA Mobility tổ chức tại Munich (Đức) vào tuần tới, bên cạnh nguyên mẫu Cayenne chạy điện còn được dán ngụy trang. Chiếc nguyên mẫu gây chú ý với lớp sơn dạ quang kết hợp 5 gam màu khác nhau, có khả năng phát sáng rực rỡ khi tiếp xúc với dòng điện xoay chiều.

Bên cạnh công nghệ sạc không dây, Cayenne EV còn được giới thiệu là sẽ hỗ trợ công suất sạc nhanh DC lên đến 400kW.